Футбол

Луис Суарес пропустит около двух недель из-за травмыРИА Новости 08:02

Бетис — Барселона
1 – 4
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Бенито Вильямарин»
Андрес Гуардадо
16′
18′
Лионель Месси
45′+2′
Лионель Месси
52′
Клеман Лангле
63′
Луис Суарес
64′
Артур
Нелсон Семеду
67′
Нелсон Семеду
Хоакин Санчес
Эмерсон Апаресидо
67′
Джовани Ло Чельсо
Диего Лаинес
68′
Вильям Карвалью
Лорен Морон
75′
Лорен Морон
82′
85′
Лионель Месси
88′
Иван Ракитич
Карлес Аленья
90′
Луис Суарес
Филиппе Коутиньо
Нападающий "Барселоны" и сборной Уругвая Луис Суарес выбыл на срок от 10 до 15 дней из-за повреждения лодыжки, сообщается на официальном сайте испанского футбольного клуба.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Стали известны сроки восстановления Суареса

Матч ТВ08:41

Суарес получил травму в матче с «Бетисом» и пропустит около двух недель

Sport24.ru00:51

Суарес пропустит 10-15 дней

Евро-футбол.ру08:15

Суарес пропустит 10-15 дней

Спорт-Экспресс07:51

«Барселона»: Суарес пропустит 10-15 дней

Бомбардир.ру08:23

Суарес выбыл на 10-15 дней и не поедет в сборную Уругвая

Sports.ru07:51

«Барселона» уточнила сроки восстановления Суареса

Чемпионат08:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 09:04, Ашберн
Происшествия

В голландском Утрехте произошла стрельба

Один человек погиб в результате стрельбы в голландском городе Утрехт. Об этом сообщило информагентство Нидерландов ANP.
Обновлено в 07:26
Политика

Путин дал старт работе Балаклавской и Таврической ТЭС в Крыму

Обновлено в 07:48
Происшествия

СК прокомментировал сообщения об угрозах девочке после письма Путину

Обновлено в 05:43
Общество

Игоря Малашенко похоронили на Троекуровском кладбище

Церемония прощания с Малашенко прошла в ритуальном зале кладбища, передает ТАСС.
Обновлено в 08:46
Происшествия

Суд вынес приговор по делу о гибели 14 детей на Сямозере

Обновлено в 05:17
Музыка

Маруани подал новый иск против Киркорова на 272 млн рублей

Обновлено в 06:16
Политика

НАТО призвало Россию «вернуть» Крым Украине

НАТО в распространённом заявлении в связи с пятой годовщиной присоединения Крыма к России призвало «вернуть» полуостров Украине.
Обновлено в 07:07
Политика

Макаревич осудил своих радующихся присоединению Крыма фанатов

Лидер группы «Машина времени» раскритиковал своих фанатов, которые радуются воссоединению Крыма с Россией.
Обновлено в 05:37
Общество

ФСБ пришла с обысками в магазины «Красная икра»

Про обыски у сети «Красная икра» знает и источник РБК в рыбной индустрии.
Обновлено в 06:59
Экономика

С 1 апреля в России повышаются социальные пенсии

"Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2019 года социальных пенсий в размере 1,02", - говорится в документе.
Обновлено в 05:44
Музыка

Группа Rammstein перенесла летний концерт в Москве в «Лужники»

Культовая немецкая рок-группа Rammstein выступит в Москве 29 июля на большой спортивной арене "Лужники", организаторы перенесли выступление на эту площадку вместо ВТБ Арены из-за многочисленных обращений поклонников коллектива, которым не хватило билетов, сообщает пресс-служба концертного агентства TCI.
Обновлено в 08:19
Финансы

Курсы доллара и евро снизились до уровня лета прошлого года

В предыдущий раз дешевле доллар стоил на Московской бирже 8 августа 2018 года, когда его курс опускался до 63,4475 руб. Одновременно происходит и снижение курса евро.
Обновлено в 07:43
Политика

Айсен Николаев обратился к жителям Якутии

Понимаю мотивы жителей Якутска, собравшихся вчера вечером на стихийный митинг.
Обновлено в 07:03
Происшествия

Полиция проверит видео с плюющей на двери храма в Ростове девушкой

Обновлено в 03:18
Экономика

Должникам оставят прожиточный минимум после взыскания долгов

Минэкономразвития предложило оставлять гражданам не менее прожиточного минимума после взыскания долгов.
Обновлено в 06:21
Армия и оружие

Минобороны РФ передало Сахалинской области 12 тысяч гектаров земли

Обновлено в 08:57
Происшествия

СК проводит обыски у производителя кваса «Никола»

Следователи СК проводят обыски у компании-производителя кваса "Никола" в Великом Новгороде в рамках уголовного дела о неуплате налогов на 26 млн рублей.
Обновлено в 08:25
Общество

Суд: в Москве останутся противогололедные реагенты

В Москве продолжат использовать химические реагенты для борьбы с гололедом. Такое решение принял Тверской суд Москвы.
Обновлено в 08:55
Политика

В Кремле отреагировали на идею взыскать с Украины компенсацию Крыму

В Кремле не рассматривали предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина о взыскании компенсации с Киева в связи с потерями, которые понес Крым во время нахождения в составе Украины.
Обновлено в 06:40
Культура

Парфенов выпустил первую серию новых «Намедни» в YouTube

Неделю назад Парфенов показал трейлер новых серий. Новые выпуски будут посвящены 40-м и 50-м годам XX века.
Обновлено в 08:28
Происшествия

В правительстве Хабаровского края прошли обыски

В правительстве Хабаровского края 18 марта прошли обыски.
Обновлено в 08:06
Политика

В конгрессе США захотели ввести санкции против России из-за Венесуэлы

В конгресс США внесен законопроект, который предполагает введение санкций в отношении россиян, которые оказывают "влияние" на Венесуэлу.
Обновлено в 02:43
Шоу-бизнес

Врач Началовой назвал ее смерть случайностью

Обновлено вчера в 11:45
Политика

Австралия ввела новые санкции в отношении России

Австралия вводит новые санкции в отношении России, сообщается в понедельник, 18 марта, в заявлении МИД страны.
Обновлено в 09:00
Политика

Названы две вероятные причины катастрофы Boeing в Эфиопии

Обновлено в 06:08
Общество

Россельхознадзор подал в суд на поставщика продуктов для Росгвардии

В расследовании говорилось, что стоимость закупаемых Росгвардией продуктов возросла после того, как в декабре 2017 г. премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение, по которому предприятие стало единственным поставщиком продовольствия службе.
Обновлено в 06:48
Происшествия

СК обвинил экс-прокурора Литвы в незаконном преследовании россиян

Экс-сотрудника Генпрокуратуры Литвы Симонаса Слапшинскаса заочно обвинили в незаконном уголовном преследовании россиян, участвовавших в событиях в Вильнюсе в 1991 году.
Обновлено в 08:59
Футбол

Зобнин получил перелом в матче с «Зенитом»

Полузащитник московского "Спартака" Роман Зобнин получил перелом сустава кисти в матче чемпионата России по футболу против "Зенита", заявил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
Обновлено в 06:47
Спорт

Загитова упала на первой тренировке перед ЧМ в Сайтаме

Обновлено в 06:16
Армия и оружие

Турция и Иран впервые провели совместную операцию против РПК

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил, что Турция и Иран впервые провели совместную операцию против членов Рабочей партии Куридстана (РПК).
Обновлено в 08:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Луис Суарез
Уругвайский футболист
Уругвайский профессиональный футболист, нападающий испанского клуба «Барселона» и сборной Уругвая. Считается одним из сильнейших нападающих мира. Воспитанник «Насьоналя» из Монтевидео, в составе которого стал чемпионом Уругвая в 2006 году.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Барселона
Спортивный клуб
Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное