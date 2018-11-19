Футбол

Луис Суарес прокомментировал проблемы Дембеле в «Барселоне»
Евро-футбол.ру
11:54

Форвард "Барселоны" Луис Суарес высказался о проблемах с адаптацией в команде своего одноклубника Усмана Дембеле.
Евро-футбол.ру11:54

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Суарес: «Быть футболистом – это привилегия. Дембеле должен сосредоточиться на игре»

Eurosport.ru12:42

Луис Суарес: «Дембеле нужно быть более ответственным и сосредоточенным»

Спорт-Экспресс12:26

Луис Суарес: «Дембеле заслуживает быть в нашей команде, но он должен быть более ответственным»

Матч ТВ11:43

Лиус Суарес – о ситуации Дембеле: Ему нужно думать о футболе и брать пример со своих партнеров

Советский спорт11:36

Л. Суарес: Дембеле должен сосредоточиться на футболе и быть более ответственным

Чемпионат11:15

Суарес: «Дембеле нужно сосредоточиться на футболе»

Sport24.ru10:45

Луис Суарес: «Дембеле должен сосредоточиться на футболе и быть более ответственным»

Sports.ru11:58
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Футбол

Кудряшов покинул расположение сборной России перед игрой со шведами

Защитник сборной России по футболу Федор Кудряшов покинул расположение национальной команды, которая готовится к выездному матчу группового этапа Лиги наций с командой Швеции.
Обновлено в 14:50
Футбол

СМИ: «Спартак» проявляет интерес к атакующему полузащитнику из итальянской серии B

Скауты московского футбольного клуба "Спартак" просматривали атакующего полузащитника итальянского "Асколи" Николу Нинковича, сообщает Tuttomercatoweb со ссылкой на газету Il Corriere Adriatico.
Обновлено в 15:25
Футбол

Россиянин может получить пожизненный срок за атаку на «Боруссию»

Фигурант дела о нападении на футболистов и персонал дортмундской "Боруссии", устроивший взрыв у клубного автобуса, может быть осужден на пожизненный срок, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 15:22
Футбол

Сборная Грузии по футболу обыграла Казахстан в Лиге наций

Сборная Грузии по футболу обыграла в Тбилиси команду Казахстана со счетом 2:1 в заключительном матче группового этапа Лиги наций УЕФА.
Обновлено в 14:22
Футбол

Бонавентура пропустит до восьми месяцев из-за травмы колена

Обновлено в 15:19
Футбол

Гризманн: лучшим тренером для сборной Франции мог бы стать Зидан

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн считает, что экс-наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан мог бы стать отличным тренером для национальной команды.
Обновлено в 12:34
Футбол

Сборная России по футболу вышла в элитный раунд Евро-2019

Юношеская сборная России по футболу (U-19) вышла в элитный раунд отборочного турнира чемпионата Европы по футболу, который пройдёт в 2019 году.
Обновлено в 12:03
Футбол

15 российских клубов подозреваются в договорных матчах

Обновлено в 14:41
Футбол

Секретарь ОНК сообщил, что Кокорин заболел в СИЗО

Обновлено в 15:19
Футбол

Кьеллини: думаю, что Роналду сможет играть до 40 лет

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини считает, что нападающий команды Криштиану Роналду сможет выступать до 40 лет.
Обновлено в 12:29
Футбол

Пауло Дибала: «Футболисты сборной Аргентины хотят возвращения Месси»

Нападающий сборной Аргентины и "Ювентуса" Пауло Дибала признался, что футболисты национальной команды хотят возвращения форварда Лионеля Месси.
Обновлено в 14:45
Футбол

«Рома» хочет подписать полузащитника «Барселоны»

«Рома» нацелилась на полузащитника «Барселоны» Рафинью. Итальянский клуб планирует подписать игрока в январе 2019 года.
Обновлено в 15:15
Футбол

Пресс-атташе «Енисея» удалил мем о клубе из Твиттера

Пресс-атташе "Енисея" Станислав Меркис удалил из своего Твиттера скрин мема, посвященного инциденту с главный тренером красноярского клуба Дмитрием Аленичевым.
Обновлено в 15:14
Футбол

Судья пообещал шведам два пенальти

По мнению Берга, которое приводит Aftonblandet, это был стопроцентный пенальти: турецкий защитник помешал ему пробить по воротам из отличной позиции, при этом был контакт.
Обновлено в 11:52
Футбол

Буффон: 19 ноября — особенный день для меня

Обновлено в 15:25
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Усман Дембеле
Французский футболист мавританско-малийского происхождения, нападающий клуба «Барселона» и национальной сборной Франции. Чемпион мира 2018 года.
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Луис Суарез
Уругвайский футболист
Уругвайский профессиональный футболист, нападающий испанского клуба «Барселона» и сборной Уругвая. Считается одним из сильнейших нападающих мира. Воспитанник «Насьоналя» из Монтевидео, в составе которого стал чемпионом Уругвая в 2006 году.
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