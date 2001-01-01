Футбол
Луис Суарес приступит к тренировкам с «Барселоной» 31 июляЕженедельник Футбол 08:54
Стало известно, когда форвард «Барселоны» Луис Суарес вернется к тренировочному процессу с командой.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 09:40, Вашингтон
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Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.
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Украинцы просят Зеленского опередить запуск поездов по Крымскому мосту
На сайте официального интернет-представительства президента Украины появилась петиция с предложением пустить в Крым поезда, причем непременно раньше, чем первые железнодорожные составы пройдут по Крымскому мосту.
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За сборную России для игроков не старше 21 года Ломовицкий сыграл три матча и забил один гол.
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Футбол
Дасаев заявил, что слова Шалимова в адрес Кононова недопустимы
Бывший вратарь московского «Спартака» Ринат Дасаев прокомментировал высказывания экс-футболиста команды Игоря Шалимова в адрес нынешнего главного тренера красно-белых Олега Кононова.
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Китайская корпорация Huawei представила свой первый коммерческий смартфон 5G.
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Журналисты китайского портала Sohu рассказали, как Россия не на шутку напугала НАТО во время учений BALTOPS-2019.
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Кинотеатр «Пионер» пожаловался в КС на цензуру из-за «Смерти Сталина»
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