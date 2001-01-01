Футбол

Луис Суарес приступит к тренировкам с «Барселоной» 31 июляЕженедельник Футбол 08:54

Стало известно, когда форвард «Барселоны» Луис Суарес вернется к тренировочному процессу с командой.
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Луис Суарес приступит к тренировкам с «Барселоной» 31 июля

Еженедельник Футбол08:54

Стало известно, когда Суарес вернется в общую группу «Барселоны»

Bookmaker-ratings.ru08:32

Суарес вернется к тренировкам с «Барселоной» 31 июля

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Стало известно, когда Суарес приступит к тренировкам с «Барселоной»

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Суарес приступит к тренировкам с «Барселоной» в среду

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Суарес возобновит тренировки с «Барселоной» 31 июля

Спорт-Экспресс07:15

Стало известно, когда Суарес приступит к тренировкам с «Барселоной»

Матч ТВ08:15
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 09:40, Вашингтон
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