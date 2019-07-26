Стало известно, когда форвард «Барселоны» Луис Суарес вернется к тренировочному процессу с командой.

Луис Суарес приступит к тренировкам с «Барселоной» 31 июля

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