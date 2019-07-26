Футбол

Луис Суарес приступит к тренировкам с «Барселоной» 31 июляЕженедельник Футбол 08:54

Стало известно, когда форвард «Барселоны» Луис Суарес вернется к тренировочному процессу с командой.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Суарес вышел из отпуска на 6 дней раньше для подготовки к сезону

Sport24.ru10:59

Месси и Суарес вернулись в Барселону

Евро-футбол.ру11:26

Стало известно, когда Суарес приступит к тренировкам с «Барселоной»

Sportbox.RU08:15

Стало известно, когда Суарес приступит к тренировкам с «Барселоной»

Матч ТВ08:15

Суарес приступит к тренировкам с «Барселоной» в среду

Sport.ru07:29

Суарес возобновит тренировки с «Барселоной» 31 июля

Спорт-Экспресс07:15

Суарес вернется к тренировкам с «Барселоной» 31 июля

Sports.ru06:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 18:55, Вашингтон
Политика

Трамп не стал винить Турцию за покупку С-400

Президент США Дональд Трамп не стал винить Турцию за покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400, но заявил, что предназначавшиеся для Анкары новейшие истребители F-35 могут продать из-за этого другим странам.
Обновлено в 17:32
Происшествия

На канале имени Москвы в Яхроме столкнулись два теплохода

На канале имени Москвы столкнулись два теплохода.
Обновлено в 08:42
Культура

Репродукции картин Айвазовского выставят в аэропорту Симферополя

«Выставочный проект под названием «Айвазовский и традиции маринистического пейзажа» приурочен к 202-летию со дня рождения великого художника, имя которого в 2019 году присвоено аэропорту Симферополь», — говорится в сообщении воздушной гавани.
Обновлено в 08:51
Происшествия

Задержан экс-глава правительства Астраханской области

Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.
Обновлено в 04:05
Происшествия

Неизвестные в Москве отобрали машину у мужчины и скрылись

Неизвестные отобрали машину у мужчины на Ленинградском проспекте в Москве и скрылись, в городе введен план "Перехват".
Обновлено в 17:18
Происшествия

Драка с поножовщиной произошла в центре Москвы

В центре Москвы произошла драка с поножовщиной, ранены два человека. Об этом 26 июля сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 16:09
Спорт

Ефимова завоевала золото ЧМ в заплыве на 200 м брассом

Российская пловчиха Юлия Ефимова завоевала золото на дистанции 200 м брассом на чемпионате мира в Кванджу (Корея).
Обновлено в 08:26
Политика

Голикова рассказала о дефиците врачей в первичном звене

«Основная часть людей, основная часть населения, миллионы людей идут, прежде всего, в первичное звено здравоохранения – в районные поликлиники, кстати говоря, в межрайонные поликлиники и больницы», - подчеркнул в ходе встречи глава государства.
Обновлено в 04:25
Происшествия

Триатлонистка сбежала от маньяка, похвалив его орхидеи

Обновлено в 13:22
Общество

Путин подписал закон о наказании для водителей, не пропустивших скорую

Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание для водителей, отказавшихся пропустить машины скорой медицинской помощи и других экстренных служб с включенными мигалками и сиренами, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 09:55
Политика

Трамп пригрозил ответить на «глупость» Макрона с цифровыми налогами

Президент США Дональд Трамп заявил, что в скором времени ответить на «глупость» президента Франции Эммануэля Макрона, который решил ввести «цифровой налог» в сторону американских интернет-организаций.
Обновлено в 15:52
Технологии

Ростех создает оборудование для раздачи Wi-Fi из-под земли

Концерн «Автоматика», входящих в Ростех, создает оборудование для раздачи Wi-Fi.
Обновлено в 09:57
Политика

В России могут запретить иностранцам владеть важными IT-компаниями

В Государственную думу внесён законопроект о запрете иностранцам владеть «значимыми информационными ресурсами» в России.
Обновлено в 12:30
Финансы

Банк России понизил ключевую ставку с 7,5% до 7,25%

Как сообщало ИА REGNUM, с 17 июня 2019 года ключевая ставка ЦБ РФ составляла 7,5%. Решение о её понижении на 25 п. п. было принято 14 июня 2019 года.
Обновлено в 07:09
Происшествия

В офис Фонда борьбы с коррупцией пришли с обыском

В офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального в Москве пришли с обыском сотрудники полиции и Следственного комитета России, сообщил директор ФБК Иван Жданов в Twitter.
Обновлено в 13:24
Общество

Суд запретил футболисту Дмитрию Тарасову выезд за границу

Из-за долгов по алиментам футболисту Дмитрию Тарасову запрещено покидать пределы России, также в скором времени ему ограничат право вождения автомобиля.
Обновлено в 10:44
Происшествия

Крупное ДТП на МКАД: есть погибший и пострадавшие

На Московской кольцевой автодороге (МКАД) в результате столкновения сразу пяти автомашин – двух грузовых и трех легковых – погиб человек, еще трое пострадали.
Обновлено в 17:41
Футбол

Генеральный директор «Уфы»: «Заболотный хочет играть у нас»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о переговорах по трансферу нападающего «Зенита» Антона Заболотного.
Обновлено в 02:50
Интернет

WhatsApp начал тестировать новые функции

Обновление WhatsApp в редакции 2.19.80.16 может принести целый ряд новых функций, передает портал WABetaInfo.
Обновлено в 15:36
Происшествия

Обнаружено тело мужчины с пришитой женской головой

В США агенты ФБР обнаружили тело мужчины, к которому была пришита женская голова.
Обновлено в 11:44
Экономика

Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий

Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.
Обновлено в 07:22
Общество

Жители Норвегии пожаловались на нашествие «русских лососей»

Обновлено вчера в 10:41
Политика

Суд в Киеве обязал СБУ расследовать «захват власти» Порошенко

Шевченковский районный суд Киева обязал Службу безопасности Украины открыть уголовное производство в отношении экс-президента Петра Порошенко о возможном захвате власти.
Обновлено в 09:04
Политика

Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в Румынии

В ведомстве отметили, что Россия экспортирует военную продукцию в Сербию в "строгом соответствии с международным законодательством" и в рамках двустороннего военно-технического сотрудничества.
Обновлено в 12:12
Общество

Умерла заслуженная артистка России Татьяна Анофриева

Обновлено в 13:06
Общество

Детские пособия начнут выплачивать до трех лет

По словам главы Минтруда, на выплаты потребуется около 80 млрд рублей в год, и проект бюджета рассчитывается с учетом новых корректив.
Обновлено вчера в 02:45
Политика

МИД РФ одёрнул посольство Германии за высказывание о выборах в России

Министерство иностранных дел Российской Федерации потребовало от посольства Германии в России соблюдать Венскую конвенцию и не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств.
Обновлено в 15:43
Политика

МИД России пригрозил британским СМИ ответом на штраф RT

МИД России пригрозил Лондону ответными мерами после решения медиарегулятора Ofcom оштрафовать телеканал RT на £ 200 тыс. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 13:58
Наука

Разгадан главный парадокс квантовой механики

Китайские ученые доказали гипотезу квантового дарвинизма, которая объясняет трудноразрешимые противоречия между квантовой механикой и классической физикой, включая знаменитый парадокс кота Шредингера.
Обновлено в 01:19
Армия и оружие

Полковник США обвинила генерала в домогательствах, он это отрицает

Высокопоставленного американского генерала Джона Хайтена обвиняют в сексуальных домогательствах, он отрицает какие-либо неподобающие действия.
Обновлено в 15:33
ещё по теме
Луис Суарез
Уругвайский футболист
Уругвайский профессиональный футболист, нападающий испанского клуба «Барселона» и сборной Уругвая. Считается одним из сильнейших нападающих мира. Воспитанник «Насьоналя» из Монтевидео, в составе которого стал чемпионом Уругвая в 2006 году.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное