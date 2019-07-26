Нападающий «Барселоны» Луис Суарес вернется к тренировкам с командой 31 июля. 32-летний уругваец не полетел с командой в Японию на предсезонный тур, так как играл за сборную на Кубке Америки. Сейчас футболист тренируется в Барселоне по индивидуальной программе.

Суарес вернется к тренировкам с «Барселоной» 31 июля

Политика Эрдоган пригрозил США отказом от покупки самолетов Boeing На фоне ухудшения отношений Вашингтона и Анкары президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна может отказаться от сделки по покупке американских лайнеров Boeing.

Политика Владелец задержанного танкера приехал на Украину Владелец задержанного СБУ российского танкера Nika Spiritr прибыл на Украину.

Экономика СМИ узнали список арестованного имущества Минца «Открытые медиа» обнародовали список имущества семьи российского бизнесмена Бориса Минца, которое было арестовано лондонским Высоким судом по иску банка «Траст».

Происшествия Причиной жестокого убийства молодой женщины в Раменском стала ревность В четверг, 25 июля, полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве женщины на детской площадке в Раменском районе области, сообщает «Интерфакс».

Финансы ЦБ РФ снизил ключевую ставку с 7,5% до 7,25% годовых Напомним, что Совет директоров ЦБ РФ принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до 7,5% годовых 14 июня текущего года.

Космос В ночном небе тюменцы смогут увидеть полет космонавтов Сегодня, 26 июля, вечером тюменцы могут увидеть в небе пролетающую над Землей космическую станцию.

Авто В ноябре представят новую Kia Optima Компания KIA определилась со временем и местом премьеры следующей генерации бизнес-седана Optima.

Энергетика Первая нитка «Турецкого потока» заработает 1 января 2020 года Запуск первой нитки газопровода «Турецкий поток» состоится 1 января 2020 года, сообщил журналистам глава Министерства энергетики России Александр Новак.

Общество Путин подписал закон о запрете передавать коллекторам долги по ЖКХ Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий передавать данные о задолженностях по ЖКХ коллекторам.

Шоу-бизнес Сергей Безруков впервые показал семимесячного сына Народный артист России Сергей Безруков опубликовал фотографии своего сына Степана, которому 24 июля исполнилось семь месяцев.

Политика В России предложили запретить иностранцам владеть интернет-компаниями В Госдуму был внесен законопроект о значимых информационных ресурсах для развития информационной инфраструктуры России.

Общество Мусульмане провели митинг за строительство мечети в Екатеринбурге В Екатеринбурге состоялась несогласованная с властями массовая акция, в ходе которой местные мусульмане в пятничной молитве попросили о строительстве в центре города мечети.

Спорт Россия выступит на Олимпиаде 2020 года под своим флагом Международный олимпийский комитет направил Олимпийскому комитету России официальное приглашение принять участие в Играх-2020, которые пройдут с 24 июля по 9 августа в Токио.

Политика Раскрыта сделка Зеленского с США по новому премьеру Украины Союз блогеров Украины опубликовал копию письма директора регионального направления World Bank Сату Кахконен спецпредставителю США по Украине Курта Волкера, в котором раскрывается факт наличия договоренностей президента Украины Владимира Зеленского с американской стороной по кандидатуре украинского премьер-министра.

Шоу-бизнес Состояние Алибасова сильно ухудшилось «Врачи НИИ имени Склифосовского диагностировали у продюсера Бари Алибасова сильное сужение пищевода до 0,6 см», — сказал Горжанкин.

Общество Детские пособия начнут выплачивать до трех лет По словам главы Минтруда, на выплаты потребуется около 80 млрд рублей в год, и проект бюджета рассчитывается с учетом новых корректив.

Общество Прокуратура снова предупредила о незаконности акции 27 июля в Москве Столичная прокуратура еще раз предупредила организаторов акции 27 июля и всех москвичей об ответственности за несогласованные митинги.

Происшествия Мосгоризбирком обвинил Соболь в поломке звуковой аппаратуры Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов сообщил, что незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь и представители иностранных СМИ сломали звуковую аппаратуру в зале заседаний.

Футбол Дасаев заявил, что слова Шалимова в адрес Кононова недопустимы Бывший вратарь московского «Спартака» Ринат Дасаев прокомментировал высказывания экс-футболиста команды Игоря Шалимова в адрес нынешнего главного тренера красно-белых Олега Кононова.

Музыка Бузова показала разбитую ногу после падения на сцене в Баку Певица Ольга Бузова разбила ногу до крови из-за падения на сцене в Баку.

Происшествия В Петербурге суд отправил консула вымышленного королевства лечиться Куйбышевский районный суд освободил от уголовной ответственности и направил на принудительное лечение к врачу-психиатру мужчину, который продавал в Петербурге паспорта придуманного королевства, представляясь его консулом, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Политика Румыния не пропустила российское вооружение для Сербии из-за санкций Румыния отказалась выдать разрешение на транзит по Дунаю транспорта с российскими вооружениями для Сербии из-за антироссийских санкций Евросоюза, сообщает b1 со ссылкой на румынский МИД.

Авто Bentley отказалась от планов создания второго внедорожника В интервью изданию Car Sales, опубликованном в четверг, генеральный директор Bentley Адриан Холлмарк заявил, что планов по созданию дополнительных внедорожников нет, но оставил дверь открытой для дальнейших размышлений.

Политика МИД считает решение Ofcom о штрафе RT актом прямой цензуры Москва рассматривает решение британского регулятора Ofcom о назначении штрафа российскому телеканалу RT как акт прямой цензуры, говорится в комментарии МИД России.

Общество Топилин прогнозирует снижение темпов рождаемости в России По мнению министра труда, надо предпринимать меры, чтобы в каждой семье было как минимум два ребенка Темпы рождаемости в России, скорее всего, продолжат снижаться, несмотря на неплохие текущие показатели, пишет ТАСС со ссылкой на министра труда и социальной защиты Максима Топилина.