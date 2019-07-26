Футбол

Суарес вернется к тренировкам с «Барселоной» 31 июляSports.ru 06:54

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес вернется к тренировкам с командой 31 июля. 32-летний уругваец не полетел с командой в Японию на предсезонный тур, так как играл за сборную на Кубке Америки. Сейчас футболист тренируется в Барселоне по индивидуальной программе.
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