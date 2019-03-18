Футбол

Луис Суарес получил травму в матче с «Бетисом»REGNUM 02:33

Бетис — Барселона
1 – 4
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Бенито Вильямарин»
Андрес Гуардадо
16′
18′
Лионель Месси
45′+2′
Лионель Месси
52′
Клеман Лангле
63′
Луис Суарес
64′
Артур
Нелсон Семеду
67′
Нелсон Семеду
Хоакин Санчес
Эмерсон Апаресидо
67′
Джовани Ло Чельсо
Диего Лаинес
68′
Вильям Карвалью
Лорен Морон
75′
Лорен Морон
82′
85′
Лионель Месси
88′
Иван Ракитич
Карлес Аленья
90′
Луис Суарес
Филиппе Коутиньо
Форвард «Барселоны» Луис Суарес получил травму в матче 28-го тура чемпионата Испании с «Бетисом». Об этом сообщается на странице клуба в Twitter. Суарес был заменен на 90-й минуте, вместо него на поле вышел Филиппе Коутиньо.
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