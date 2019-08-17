Футбол
Луис Суарес получил травму в матче с «Атлетиком»Bookmaker-ratings.ru 17:03
Нападающий «Барселоны» Луис Суарес травмировался в матче 1-го тура чемпионата Испании против «Атлетика». Уругваец не смог доиграть поединок против басков. Луис Суарес повредил икроножную мышцу и был заменен на 34-й минуте матча.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 22:02, Ашберн
Происшествия
Стрелок, напавший на мечеть в Осло, рассказал о своих мотивах
Гражданин Норвегии Филип Мансхаус, арестованный после нападения на мечеть в норвежской столице Осло, признался в совершении преступления и рассказал полиции о своих мотивах, передает телеканал NRK.
Обновлено в 20:18
Происшествия
Медэксперты подтвердили, что миллиардер Эпштейн покончил с собой
Судмедэксперты, проводившие вскрытие тела американского миллиардера Джеффри Эпштейна, подтвердили версию о самоубийстве, пишет газета The New York Times.
Обновлено в 17:15
Экономика
Минтруд предложил повысить МРОТ
Минтруд рассказал о возможном повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ведомство.
Обновлено в 07:45
Происшествия
Макгрегор ударил пожилого мужчину из-за спора о виски
Спортсмен решил угостить посетителей заведения своим виски. Один из мужчин отказался выпить напиток, за что получил удар в голову.
Обновлено вчера в 05:56
Политика
Глава МИД Польши предложил способ военного сдерживания России
Глава польского МИДа Яцек Чапутович заявил, что размещение американский войск на территории страны будет иметь большое значение для сдерживания Россия.
Обновлено в 21:50
Происшествия
Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикам
Владимир Путин присвоил летчикам "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, посадившим самолет в кукурузном поле в Подмосковье, звания Героев России.
Обновлено в 09:20
Футбол
«Барселона» проиграла «Атлетику» в первом туре чемпионата Испании
В Бильбао на стадионе «Сан-Мамес» завершился футбольный матч между «Атлетиком» и каталонской «Барселоной».
Обновлено в 17:11
Технологии
Россиян научили защищаться от кибермошенников
Эксперты по кибербезопасности объяснили РИА ФАН, почему утекают персональные данные, и как соотечественники могут защитить их.
Обновлено в 14:14
Происшествия
Застрявшие в Анталье россияне вылетели на родину
Застрявшие в аэропорту Антальи на 16 часов туристы из России вылетели в Санкт-Петербург рейсом авиакомпании Nordwind, сообщает в пятницу, 16 августа, агентство «РИА Новости» со ссылкой на представителя турецкой воздушной гавани.
Обновлено в 18:33
Наука
Названы последствия ядерной войны между Россией и США
Обновлено в 08:49
Армия и оружие
В Крыму авиационную ракету «воздух—поверхность» применили в ангаре
Техники не вскрывали даже крышку чековых устройств и не убеждались в целостности пломбировки и контровки соответствующих механизмов, однако приняли решение о проведении проверки ракеты (или «изделия 63М») на аппаратуре комплекса «Ока».
Обновлено в 18:22
Политика
Трамп призвал Индию и Пакистан к диалогу по ситуации с Кашмиром
Отмечается, что американский президент подчеркнул важность урегулирования напряжённости между Индией и Пакистаном посредством диалога в том числе по ситуации в Джамму и Кашмир.
Обновлено в 19:18
Наука
В Арктике вместе со снегом выпадают частицы пластика
Исходя из вышеперечисленного следует, что, попадая в Арктику, человек вдохнет вместе с воздухом те же частицы пластика, которыми он дышит и в своём регионе.
Обновлено вчера в 05:30
Энергетика
Санкции США сделали российских нефтяников еще богаче
Как пишет Bloomberg, российские нефтяные компании с ноября 2018 года по июль дополнительно смогли заработать $905 млн.
Обновлено в 03:40
Общество
В Рособрнадзоре рассказали о необъективности школьных оценок
Почти 2,5 тысячи российских школ необъективно подходят к оценке знаний учащихся. Об этом сообщили в Рособрнадзоре.
Обновлено в 05:14
Общество
Ростов вошел в десятку самых востребованных для проживания городов РФ
В ТОП-10 самых востребованных для проживания крупных городов России вошел Ростов-на-Дону, сообщила пресс-служба «Авито».
Обновлено в 05:43
Армия и оружие
Военные летчики в России получат новое оружие
Минобороны планирует включить в носимый аварийный запас (НАЗ) военных летчиков пистолет-пулемет ПП-2000 вместо автомата АКС-74У, сообщил источник в оборонной отрасли.
Обновлено в 01:35
Политика
Госдеп остался недоволен налоговой политикой Украины
Согласно представленной информации, Украина попала в список стран, чья налоговая политика в прошлом году не отвечала требованиям прозрачности.
Обновлено в 18:32
Политика
Вице-спикер Крыма ответил на отказ Киева снять водную блокаду
Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков заявил, что отказ киевских властей от снятия водной блокады полуострова был ожидаемым, так как Украина живет в параллельной реальности.
Обновлено в 01:56
Общество
Минздрав предложил ограничить продажу чипсов и газировки на работе
Министерство здравоохранения России предложило работодателям ограничить продажу на рабочих местах картофельных чипсов, сухариков, газированных напитков и других продуктов питания с повышенным содержанием соли и сахара.
Обновлено в 12:59
Происшествия
Две свалки вблизи аэропорта «Жуковский» проверены после ЧП с А321
Подмосковные власти проверили две свалки, расположенные вблизи аэропорта Жуковский после ЧП с самолетом Airbus А321, которому пришлось совершить аварийную посадку в кукурузном поле, сообщает ФАН со ссылкой на министра экологии Московской области Дмитрия Куракина.
Обновлено в 13:08
Путешествия
Бизнесмены Турции просят ограничить систему «все включено» в отелях
Обновлено вчера в 14:01
Армия и оружие
«В России дешевле»: индийский производитель Су-30МКИ может закрыться
У России дешевле Высокопоставленный чиновник ВВС заявил, что его ведомство может законтрактовать только 18 истребителей для компенсации Су-30МКИ, потерянных в авариях за последние два десятилетия.
Обновлено вчера в 17:22
Наука
Мягких роботов оснастили полностью мягкими электрическими насосами
Мягкий насос для перекачки жидких диэлектриков, разработанный инженерами из Японии и Швейцарии, может использоваться в качестве одного из ключевых компонентов для создания полностью мягких роботов.
Обновлено в 08:44
Шоу-бизнес
Аккаунт Бузовой хотят заблокировать из-за сравнения с блокадницей
Как сообщает «Пятый канал», руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией, зампредседатель партии «Народ против коррупции» Виталий Бородин обратился к генпрокурору России Юрию Чайке с просьбой заблокировать аккаунт телеведущей в популярной соцсети.
Обновлено в 10:24
Космос
Гранит науки: Множество самых выносливых земных существ могли стать обитателями Луны
Речь идет о микроскопических землянах, которые известны как тихоходки: эти существа могли выжить после того, как в апреле этого года о лунную поверхность разбился несущий их космический корабль, израильский зонд Берешит.
Обновлено в 01:53
Кино
В России снимут новый фильм «Мастер и Маргарита»
Съемки нового фильма "Мастер и Маргарита" по роману Михаила Булгакова начнутся весной 2020 года.
Обновлено в 14:45