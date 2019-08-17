Футбол
Луис Суарес получил травму в матче с «Атлетиком»Bookmaker-ratings.ru вчера в 17:03
Нападающий «Барселоны» Луис Суарес травмировался в матче 1-го тура чемпионата Испании против «Атлетика». Уругваец не смог доиграть поединок против басков. Луис Суарес повредил икроножную мышцу и был заменен на 34-й минуте матча.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 02:45, Ашберн
Происшествия
Стало известно, как пилот А321 отреагировал на награду
Обновлено вчера в 12:43
Кино
Умер голливудский актер Питер Фонда
Обновлено вчера в 20:41
Культура
Ученица Максима Фадеева из «Голос.Дети» выпустила клип на песню «Беги»
После наставник Максим Фадеев стал ее продюсером. В 2019 году певица взяла сценический псевдоним FIKA.
Обновлено вчера в 16:14
Происшествия
СМИ: лечившие пострадавших при взрыве под Северодвинском врачи не знали о радиации
Руководство Архангельской областной больницы не уведомило персонал о том, что трое пострадавших при взрыве под Северодвинском заражены радиацией, пишет The Moscow Times со ссылкой на источники в медучреждении.
Обновлено вчера в 20:57
Происшествия
При пожаре в гостинице в Одессе погибли восемь человек
На месте пожара в гостинице "Токио Стар" в Одессе найдены тела восьми человек, сообщает портал Думская.net.
Обновлено в 02:35
Шоу-бизнес
Шеннен Доэрти рассказала, как рак повлиял на ее семейные отношения
Американская актриса Шеннен Доэрти рассказала, как рак повлиял на ее семейные отношения.
Обновлено вчера в 10:30
Футбол
Черышев дисквалифицирован на два матча
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза дисквалифицировал главного тренера клуба ФНЛ "Нижний Новгород" Дмитрия Черышева на два матча, сообщается на сайте РФС.
Обновлено вчера в 17:17
Общество
Ростов вошел в десятку самых востребованных городов для проживания
Самыми востребованными городами стали Москва, хотя здесь самое дорогое жилье, и Санкт-Петербург.
Обновлено вчера в 06:10
Общество
Владельцы гостиниц в Грузии вышли на митинг из-за срыва турсезона
Представители грузинского гостиничного бизнеса вышли на улицы курортного города Кобулети, требуя от властей государственной поддержки на фоне сокращения туристического потока из России.
Обновлено вчера в 07:43
Армия и оружие
В Крыму случайно запустили управляемую ракету
Обновлено вчера в 22:09
Путешествия
Объяснена непопулярность «все включено» на российских курортах
Собеседник агентства добавил, что также причины непопулярности системы могут быть связаны с ценами на авиабилеты, частотой рейсов и, кроме того, длительностью пляжного сезона и стоимостью продукции сельского хозяйства.
Обновлено в 02:20
Армия и оружие
Ким Чен Ын наблюдал за испытанием нового оружия КНДР
Северокорейский лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдал за испытанием "нового оружия" в пятницу, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Обновлено вчера в 18:29
Происшествия
Конор Макгрегор ударил по лицу пожилого мужчину
Один из мужчин отказался выпить, но боец настаивал на своем. Вскоре после этого Конор ударил пожилого мужчину по лицу.
Обновлено 15 августа в 05:28
Политика
В США суд выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1
Суд в США выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1, освобожденного ранее властями Гибралтара.
Обновлено вчера в 21:31
Авто
Россиянам разрешили компактные автомобильные номера
Россияне смогут использовать компактные автомобильные номера. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:44
Происшествия
Москвичку задержали за заказ в Сети лекарства больному ребенку
В Москве возбуждено уголовное дело против матери, купившей за границей лекарство для больного эпилепсией ребенка.
Обновлено вчера в 03:49
Теннис
Джокович победил Пуя в четвертьфинале «Мастерса» в Цинциннати
«Мастерс» в Цинциннати завершится 18 августа. Его действующим чемпионом является Новак Джокович.
Обновлено в 00:54
Происшествия
В Китае четыре человека погибли при взрыве в ресторане
К взрыву привела утечка газа, четыре человека погибли. Еще 16 человек получили ранения, причем трое находятся в тяжелом состоянии.
Обновлено в 01:53
Политика
В Госдуме предложили заменить крымские химзаводы на предприятия ОПК
Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил поэтапно закрыть химические заводы на севере полуострова и заменить их кластером предприятий, специализирующихся на оборонзаказах.
Обновлено в 02:08
Происшествия
Застрявшие в аэропорту турецкой Антальи россияне вылетели на родину
После 16 часов томительного ожидания а аэропорту турецкой Антальи около 400 российских туристов вылетели рейсом авиакомпании Nordwind в Санкт-Петербург.
Обновлено вчера в 16:17
Армия и оружие
«В России дешевле»: индийский производитель Су-30МКИ может закрыться
Каждый построенный HAL истребитель Су-30МКИ стоит около $70,3 млн, в то время как поставляемая Россией машина обходится в примерно $42,15 млн.
Обновлено 15 августа в 17:22
Здоровье
Почему «голливудская диета» не подходит домохозяйкам
Харли Пастернак разработал довольно простую систему питания для голливудских красоток.
Обновлено вчера в 12:06
Происшествия
Суд признал виновным убийцу бывшей девушки Эштона Катчера
Обновлено вчера в 09:06
Политика
В ЕЭК рассказали о возможном уходе Глазьева с поста советника Путина
В Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) прокомментировали сообщения о переходе советника российского президента, экономиста Сергея Глазьева на пост министра по интеграции и макроэкономике ЕЭК.
Обновлено вчера в 06:18
Политика
Журналист Playboy и CNN намерен подать в суд на Белый дом
Корреспондент известного мужского журнала Playboy и политический аналитик CNN Брайан Карем намерен подать иск против Белого дома.
Обновлено в 01:19
Политика
Офис Зеленского назвал шаги для возвращения Крыма и Донбасса
Рабочая группа по вопросам реинтеграции Донбасса и Крыма с Украиной разработает стратегию, план которой будет регулярно пересматриваться и обновляться, написал в Facebook заместитель главы офиса украинского президента Руслан Рябошапка.
Обновлено 15 августа в 15:13
Общество
К организаторам акций в Москве подали иски на сумму 13 млн рублей
«Мосгортранс» и другие организации подали иски о возмещении ущерба к инициаторам акций в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на сумму около 13 млн рублей.
Обновлено вчера в 14:28
Происшествия
У отравившихся маслом в Ульяновской области в крови нашли кумарин
Токсикологическая экспертиза выявила содержание производных вещества кумарин в крови поступивших в больницу с тяжелым отравлением жителей Ульяновской области.
Обновлено вчера в 12:56
Футбол
Точилин: не согласен с решением КДК РФС, травма Чалова не настолько серьёзная
Главный тренер «Сочи» Александр Точилин поделился мнением о вынесенном решении КДК РФС защитнику своей команды Ивану Миладиновичу за нанесённую травму форварду ЦСКА Фёдору Чалова.
Обновлено вчера в 12:15