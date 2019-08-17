Футбол
Луис Суарес получил травму в матче с «Атлетиком»Bookmaker-ratings.ru вчера в 17:03
Нападающий «Барселоны» Луис Суарес травмировался в матче 1-го тура чемпионата Испании против «Атлетика». Уругваец не смог доиграть поединок против басков. Луис Суарес повредил икроножную мышцу и был заменен на 34-й минуте матча.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 01:12, Ашберн
Общество
На Сахалине из-за тайфуна «Кроса» обесточено девять населенных пунктов
Обновлено вчера в 21:04
Армия и оружие
В Крыму случайно запустили управляемую ракету
Крымские военные случайно запустили авиационную ракету Х-29ТД класса «воздух—поверхность». Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 22:09
Общество
Минздрав предложил ограничить продажу чипсов и газировки на работе
Министерство здравоохранения России предложило работодателям ограничить продажу на рабочих местах картофельных чипсов, сухариков, газированных напитков и других продуктов питания с повышенным содержанием соли и сахара.
Обновлено вчера в 12:59
Происшествия
«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти
Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.
Обновлено вчера в 23:49
Армия и оружие
Испанцы раскритиковали свои ВВС за сближение с самолетом Шойгу
Обновлено вчера в 19:31
Происшествия
В Одессе восемь человек погибли при пожаре в отеле
Обновлено вчера в 23:58
Здоровье
В Петербурге откроется отделение рассеянного склероза при ГКБ № 31
В Северной столице откроется отделение медицинской реабилитации на 35 мест для оказания помощи пациентам с заболеваниями центральной нервной системы и органов чувств, а также с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы.
Обновлено вчера в 07:37
Происшествия
Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикам
Владимир Путин присвоил летчикам "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, посадившим самолет в кукурузном поле в Подмосковье, звания Героев России.
Обновлено вчера в 09:20
Здоровье
Ассоциация юристов предложит меры по декриминализации «Фризиума»
В ассоциации напомнили, что, согласно Уголовному кодексу, действие, совершенное в состоянии крайней необходимости, а также не представляющее общественной опасности, не является преступлением.
Обновлено вчера в 10:03
Общество
Названы способные ускорить старение кожи продукты
Специалисты назвали шесть продуктов, которые способны вызывать преждевременное старение кожи.
Обновлено вчера в 15:05
Общество
В Сочи заявили о подготовке к эвакуации жителей из-за непогоды
Сочинские власти сообщили о готовности к эвакуации жителей в случае необходимости в связи с ожидающимися ливнями и смерчами и потребовали свернуть все палаточные лагеря возле рек.
Обновлено вчера в 16:40
Общество
Еще в двух районах Приморья объявлен режим ЧС из-за тайфуна «Кроса»
Еще два района Приморья – Лесозаводский городской округ и Октябрьский район – попали в зону подтопления – в них объявлен режим чрезвычайной ситуации, сообщает телеканал «МИР 24».
Обновлено вчера в 23:48
Футбол
Бэйл и Хамес включены в заявку «Реала» на матч с «Сельтой»
Тренерский штаб «Реала» определился с заявкой на матч 1-го тура чемпионата Испании с «Сельтой», сообщается в «твиттере» мадридского клуба.
Обновлено вчера в 12:56
Экономика
В России выросла выручка малых предприятий
Объем выручки малых предприятий за год вырос на 25 процентов, сообщает ТАСС со ссылкой на первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова.
Обновлено вчера в 10:32
Происшествия
Вскрытие показало причину смерти американского миллиардера-педофила
Стали известны официальные результаты судмедэкспертизы, проводившейся с целью определения причины смерти американского миллиардера Джеффри Эпштейна, обвинявшегося в торговле людьми и организации оргий с несовершеннолетними.
Обновлено вчера в 17:33
Культура
Телеведущий Роман Бабаян уходит с ТВЦ на НТВ
Ведущий известной программы «Право голоса» на телеканале «ТВ Центр» Роман Бабаян переходит на новый проект на телеканале НТВ.
Обновлено в 00:43
Политика
ЦИК Украины назвала последнего победителя на выборах в Раду
Последним стал победитель в 210-м избирательном округе Черниговской области, пишет RT.
Обновлено в 00:14
Общество
Гонконгские учителя вышли на демонстрацию в центре города
Обновлено в 00:28
Кино
Голливудский актер Питер Фонда скончался на 80-м году жизни
Обновлено вчера в 21:35
Происшествия
В киевском аэропорту исчез экстрадируемый в Израиль наркоторговец
В киевском аэропорту "Борисполь" исчез гражданин США, которого Украина согласилась экстрадировать в Израиль, сообщила прокуратура Киева.
Обновлено вчера в 07:19
Политика
В ЕЭК рассказали о возможном уходе Глазьева с поста советника Путина
В Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) прокомментировали сообщения о переходе советника российского президента, экономиста Сергея Глазьева на пост министра по интеграции и макроэкономике ЕЭК.
Обновлено вчера в 06:18
Политика
Кадыров рассказал о разговоре с Путиным после убийства отца
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Политика
Захарова пояснила слова Лаврова о передаче Курильских островов Японии
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух российских островов Курильской гряды.
Обновлено 15 августа в 12:20
Политика
Глава МИД Польши предложил способ военного сдерживания России
В Германии дислоцированы больше всего американских военных в Европе — в общей сложности 35 тысяч.
Обновлено вчера в 19:14
Театры
Пермский и новосибирский театры получили премию Федора Волкова
Премия правительства России имени Федора Волкова за вклад в развитие театрального искусства была учреждена постановлением правительства 31 декабря 1999 года.
Обновлено вчера в 10:36
Баскетбол
Прохоров продал контрольный пакет акций клуба НБА «Бруклин Нетс»
Обновлено вчера в 12:51
Общество
Мэрия Москвы не согласовала массовые пикеты в центре Москвы 17 августа
Несмотря на отказ властей, заявители все равно решили провести одиночные пикеты по намеченному маршруту.
Обновлено 15 августа в 10:05
Здоровье
Врач назвал простой способ защититься от гриппа и простуды
Обновлено вчера в 09:36
Общество
В Приморье прервано автосообщение с Находкой по главной трассе
На Трассе Владивосток - Находка в связи с подъемом воды в реке Лабога размыт временный проезд. Пока не сошла вода, проезд запрещен.
Обновлено вчера в 22:15