Футбол

Луис Суарес получил травму в матче с «Атлетиком»Bookmaker-ratings.ru вчера в 17:03

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес травмировался в матче 1-го тура чемпионата Испании против «Атлетика». Уругваец не смог доиграть поединок против басков. Луис Суарес повредил икроножную мышцу и был заменен на 34-й минуте матча.
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