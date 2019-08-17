Футбол

Луис Суарес получил травму в матче с «Атлетиком»Bookmaker-ratings.ru 17:03

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес травмировался в матче 1-го тура чемпионата Испании против «Атлетика». Уругваец не смог доиграть поединок против басков. Луис Суарес повредил икроножную мышцу и был заменен на 34-й минуте матча.
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