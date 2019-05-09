Футбол
Луис Суарес перенесет операцию на коленеSoccer.ru 13:56
Обследование выявило у нападающего "Барселоны" Луиса Суареса травму мениска правого коленного сустава.
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Наиболее популярные страны для туризма летом и зимой
Туризм делят на три вида: • внутренний – это когда туристы не выезжают за пределы свой страны; • выездной – туристы могу выехать за пределы своей страны; • въездной – это когда иностранцы приезжаю в ту или иную страну.
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Происшествия
Восемь человек пострадали из-за грозы в Москве
Во время грозы с сильным ветром, которая обрушилась на столицу вечером 9 мая, в результате падения деревьев пострадали восемь человек.
Обновлено в 10:59
Футбол
«Валенсия» и «Арсенал» огласили стартовые составы
Тренерские штабы «Валенсии» и «Арсенала» объявили стартовые составы на ответный матч 1/2 финала Лиги Европы.
Обновлено в 14:00
Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено в 16:34
Политика
США арестовали судно КНДР по обвинению в нарушении санкционного режима
США арестовали судно КНДР по подозрению в нарушении санкций против Пхеньяна, сообщило американское министерство юстиции.
Обновлено в 14:35
Шоу-бизнес
Саша Савельева показала себя без укладки и макияжа
Ставшая недавно мамой Саша Савельева постепенно возвращается к работе. Накануне она побывала в студии звукозаписи Игоря Матвиенко.
Обновлено в 06:50
Происшествия
В расшифровке переговоров пилота SSJ-100 с диспетчерами нашли ошибку
Телеканал РЕН ТВ опубликовал аудиозапись переговоров диспетчеров с экипажем самолета SSJ-100, загоревшегося после аварийной посадки в аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 14:34
Авто
Россияне стали реже покупать дизельные автомобили
Обновлено в 00:38
Политика
Минфин США заподозрил Россию в манипулировании валютой
Минфин США может включить Россию в список стран, которые, по мнению Вашингтона, манипулируют своей валютой для достижения торговых преимуществ, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:40
Наука
Осы способны вести себя так, будто они логически рассуждают
Одна из возможностей состоит в том, что пчелы и осы отдают предпочтение разным типам когнитивных способностей, поскольку они ведут себя по-разному в обществе.
Обновлено вчера в 00:11
Происшествия
В одной из мечетей Лондона произошла стрельба
Полиция Лондона прибыла в мечеть в районе Илфорд, в которой был произведен выстрел из огнестрельного оружия.
Обновлено в 19:45
Происшествия
Селевой поток в Дагестане унес стадо и пять машин
Несколько автомобилей унесло селевым потоком с центральной улицы дагестанского села Нижнее Инхо, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике Дагестан.
Обновлено в 15:38
Финансы
ЦБ начнет скупать доллары по ₽19,5 млрд в день. Это плохо для рубля
Последний начнет активно скупать доллары: с 14 мая по 6 июня российский ЦБ будет тратить на это по ₽19,5 млрд в день, подсчитали в Reuters.
Обновлено вчера в 09:58
Футбол
Челси — Айнтрахт 1:1 (4:3 по пенальти)
Футболисты лондонского «Челси» и немецкого «Айнтрахта» завершили вничью со счетом 1:1 основное время ответного матча полуфинального противостояния Лиги Европы.
Обновлено в 16:54
Происшествия
Главред Mash сообщил об обысках в редакции
Главный редактор телеграм-канала Mash Максим Иксанов рассказал, что в редакции проходят обыски, передает РИА "Новости".
Обновлено в 19:57
Общество
Назван простой способ сбросить лишний вес к лету
Зарубежные диетологи посоветовали людям, которые пытаются похудеть, пять-шесть раз в день жевать жевательную резинку без сахара.
Обновлено в 00:56
Происшествия
Сергей Доренко погиб в Москве после ДТП
Соболезнования родственникам Доренко в Twitter выразил мэр Москвы Сергей Собянин, назвавший его «неравнодушным человеком, любившим столицу и погибшем на вираже».
Обновлено в 13:56
Кино
Джеймс Кэмерон поздравил Marvel с кассовым успехом «Мстителей»
Режиссёр Джеймс Кэмерон поздравил студию Marvel и её главу Кевина Файги после того как фильм «Мстители: Финал» опередил его картину «Титаник» по сборам в мировом прокате.
Обновлено в 04:01
Шоу-бизнес
Сын Сергея Лазарева песней «Катюша» поздравил ветеранов с Днем Победы
Поздравления для ветеранов озвучил и сын артиста Никита, который спел известную песню, при этом будучи облаченным в советскую военную форму.
Обновлено в 06:48
Политика
Стало известно прошлое воевавшего деда Зеленского
Обновлено в 14:53
Происшествия
Трамвай сбил двух участников празднования Дня Победы в Риге
Два человека, возвращавшиеся с празднования Дня Победы у памятника Воинам-Освободителям в Риге, были сбиты трамваем.
Обновлено в 17:37
Политика
Белоусов допустил ослабление рубля из-за торгового спора США и Китая
Решение США повысить пошлины на ряд товаров из Китая негативно отразится на экономике России, возможно ослабление рубля, так как это может спровоцировать отток капитала с развивающихся рынков, заявил журналистам помощник президента России Андрей Белоусов.
Обновлено в 13:09
Политика
Посол РФ в США заявил, что Россия не делит Победу на «свою и чужую»
Для россиян великая Победа во Второй мировой войне не делится на "свою и чужую", Россия ценит прошедший боевую закалку дух союзничества, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
Обновлено в 19:55
Общество
Стивен Сигал оценил парад Победы на Красной площади
Американский актер и спецпредставитель МИД России по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал дал оценку параду Победы, прошедшему на Красной площади в Москве.
Обновлено в 10:52
Армия и оружие
Главный парад Победы проходит на Красной площади
Главный военный парад, приуроченный к 74-й годовщине Победы, проходит на Красной площади в Москве.
Обновлено в 03:04
Общество
Виторган призвал отказаться от празднования Дня Победы
Максим Виторган призвал отказаться от широкого празднования Дня Победы, поскольку, по мнению актера, нынешнему поколению отмечать "уже нечего".
Обновлено в 19:55
Происшествия
Появилось видео с места гибели Сергея Доренко
Обновлено в 14:00
Шоу-бизнес
Певица Оксана Яковлева поздравила россиян с 9 Мая танцем на шесте в одних трусах
Яковлева в пилотке, гимнастерке и трусах эротично исполнила танец на шесте под композицию «Смуглянка» Якова Шведова.
Обновлено в 13:02