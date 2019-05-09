Футбол

Луис Суарес перенесет операцию на коленеSoccer.ru 13:56

Обследование выявило у нападающего "Барселоны" Луиса Суареса травму мениска правого коленного сустава.
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СМИ: Суарес не поможет «Барселоне» в финале Кубка Испании

Sport24.ru16:25

Луису Суаресу сделают операцию

Sport.ru14:58

Нападающий «Барселоны» и сборной Уругвая Луис Суарес прооперирует мениск

Чемпионат15:21

Суарес будет прооперирован в связи с травмой колена

Матч ТВ13:44

Суаресу проведут артроскопию. Уругвайца беспокоит мениск

Спорт-Экспресс13:05

Суарес пропустит остаток сезона

Газета.Ru14:42

Суарес перенесет операцию на колене и пропустит остаток сезона

Sports.ru13:23
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Путешествия

Наиболее популярные страны для туризма летом и зимой

Туризм делят на три вида: • внутренний – это когда туристы не выезжают за пределы свой страны; • выездной – туристы могу выехать за пределы своей страны; • въездной – это когда иностранцы приезжаю в ту или иную страну.
Обновлено в 11:49
Происшествия

Восемь человек пострадали из-за грозы в Москве

Во время грозы с сильным ветром, которая обрушилась на столицу вечером 9 мая, в результате падения деревьев пострадали восемь человек.
Обновлено в 10:59
Футбол

«Валенсия» и «Арсенал» огласили стартовые составы

Тренерские штабы «Валенсии» и «Арсенала» объявили стартовые составы на ответный матч 1/2 финала Лиги Европы.
Обновлено в 14:00
Происшествия

В Москве скончался Сергей Доренко

Обновлено в 16:34
Политика

США арестовали судно КНДР по обвинению в нарушении санкционного режима

США арестовали судно КНДР по подозрению в нарушении санкций против Пхеньяна, сообщило американское министерство юстиции.
Обновлено в 14:35
Шоу-бизнес

Саша Савельева показала себя без укладки и макияжа

Ставшая недавно мамой Саша Савельева постепенно возвращается к работе. Накануне она побывала в студии звукозаписи Игоря Матвиенко.
Обновлено в 06:50
Происшествия

В расшифровке переговоров пилота SSJ-100 с диспетчерами нашли ошибку

Телеканал РЕН ТВ опубликовал аудиозапись переговоров диспетчеров с экипажем самолета SSJ-100, загоревшегося после аварийной посадки в аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 14:34
Авто

Россияне стали реже покупать дизельные автомобили

Обновлено в 00:38
Политика

Минфин США заподозрил Россию в манипулировании валютой

Минфин США может включить Россию в список стран, которые, по мнению Вашингтона, манипулируют своей валютой для достижения торговых преимуществ, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:40
Наука

Осы способны вести себя так, будто они логически рассуждают

Одна из возможностей состоит в том, что пчелы и осы отдают предпочтение разным типам когнитивных способностей, поскольку они ведут себя по-разному в обществе.
Обновлено вчера в 00:11
Происшествия

В одной из мечетей Лондона произошла стрельба

Полиция Лондона прибыла в мечеть в районе Илфорд, в которой был произведен выстрел из огнестрельного оружия.
Обновлено в 19:45
Происшествия

В результате массового ДТП в Подмосковье пострадали три человека

Обновлено в 12:38
Происшествия

Селевой поток в Дагестане унес стадо и пять машин

Несколько автомобилей унесло селевым потоком с центральной улицы дагестанского села Нижнее Инхо, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике Дагестан.
Обновлено в 15:38
Финансы

ЦБ начнет скупать доллары по ₽19,5 млрд в день. Это плохо для рубля

Последний начнет активно скупать доллары: с 14 мая по 6 июня российский ЦБ будет тратить на это по ₽19,5 млрд в день, подсчитали в Reuters.
Обновлено вчера в 09:58
Футбол

Челси — Айнтрахт 1:1 (4:3 по пенальти)

Футболисты лондонского «Челси» и немецкого «Айнтрахта» завершили вничью со счетом 1:1 основное время ответного матча полуфинального противостояния Лиги Европы.
Обновлено в 16:54
Происшествия

Главред Mash сообщил об обысках в редакции

Главный редактор телеграм-канала Mash Максим Иксанов рассказал, что в редакции проходят обыски, передает РИА "Новости".
Обновлено в 19:57
Общество

Назван простой способ сбросить лишний вес к лету

Зарубежные диетологи посоветовали людям, которые пытаются похудеть, пять-шесть раз в день жевать жевательную резинку без сахара.
Обновлено в 00:56
Происшествия

Сергей Доренко погиб в Москве после ДТП

Соболезнования родственникам Доренко в Twitter выразил мэр Москвы Сергей Собянин, назвавший его «неравнодушным человеком, любившим столицу и погибшем на вираже».
Обновлено в 13:56
Кино

Джеймс Кэмерон поздравил Marvel с кассовым успехом «Мстителей»

Режиссёр Джеймс Кэмерон поздравил студию Marvel и её главу Кевина Файги после того как фильм «Мстители: Финал» опередил его картину «Титаник» по сборам в мировом прокате.
Обновлено в 04:01
Шоу-бизнес

Сын Сергея Лазарева песней «Катюша» поздравил ветеранов с Днем Победы

Поздравления для ветеранов озвучил и сын артиста Никита, который спел известную песню, при этом будучи облаченным в советскую военную форму.
Обновлено в 06:48
Политика

Стало известно прошлое воевавшего деда Зеленского

Обновлено в 14:53
Происшествия

Трамвай сбил двух участников празднования Дня Победы в Риге

Два человека, возвращавшиеся с празднования Дня Победы у памятника Воинам-Освободителям в Риге, были сбиты трамваем.
Обновлено в 17:37
Политика

Белоусов допустил ослабление рубля из-за торгового спора США и Китая

Решение США повысить пошлины на ряд товаров из Китая негативно отразится на экономике России, возможно ослабление рубля, так как это может спровоцировать отток капитала с развивающихся рынков, заявил журналистам помощник президента России Андрей Белоусов.
Обновлено в 13:09
Политика

Посол РФ в США заявил, что Россия не делит Победу на «свою и чужую»

Для россиян великая Победа во Второй мировой войне не делится на "свою и чужую", Россия ценит прошедший боевую закалку дух союзничества, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
Обновлено в 19:55
Наука

Негативные эмоции провоцируют у пожилых людей хронические заболевания

Обновлено в 14:04
Общество

Стивен Сигал оценил парад Победы на Красной площади

Американский актер и спецпредставитель МИД России по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал дал оценку параду Победы, прошедшему на Красной площади в Москве.
Обновлено в 10:52
Армия и оружие

Главный парад Победы проходит на Красной площади

Главный военный парад, приуроченный к 74-й годовщине Победы, проходит на Красной площади в Москве.
Обновлено в 03:04
Общество

Виторган призвал отказаться от празднования Дня Победы

Максим Виторган призвал отказаться от широкого празднования Дня Победы, поскольку, по мнению актера, нынешнему поколению отмечать "уже нечего".
Обновлено в 19:55
Происшествия

Появилось видео с места гибели Сергея Доренко

Обновлено в 14:00
Шоу-бизнес

Певица Оксана Яковлева поздравила россиян с 9 Мая танцем на шесте в одних трусах

Яковлева в пилотке, гимнастерке и трусах эротично исполнила танец на шесте под композицию «Смуглянка» Якова Шведова.
Обновлено в 13:02
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Луис Суарез
Уругвайский футболист
Уругвайский профессиональный футболист, нападающий испанского клуба «Барселона» и сборной Уругвая. Считается одним из сильнейших нападающих мира. Воспитанник «Насьоналя» из Монтевидео, в составе которого стал чемпионом Уругвая в 2006 году.
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Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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