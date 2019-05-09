Футбол

Луис Суарес перенесет операцию на коленеSoccer.ru вчера в 13:56

Обследование выявило у нападающего "Барселоны" Луиса Суареса травму мениска правого коленного сустава.
Читать в источнике

Подробнее о событии

СМИ: Суарес не поможет «Барселоне» в финале Кубка Испании

Sport24.ruвчера в 16:25

Луису Суаресу сделают операцию

Sport.ruвчера в 14:58

Нападающий «Барселоны» и сборной Уругвая Луис Суарес прооперирует мениск

Чемпионатвчера в 15:21

Суарес будет прооперирован в связи с травмой колена

Матч ТВвчера в 13:44

Суаресу проведут артроскопию. Уругвайца беспокоит мениск

Спорт-Экспрессвчера в 13:05

Суарес пропустит остаток сезона

Газета.Ruвчера в 14:42

Суарес перенесет операцию на колене и пропустит остаток сезона

Sports.ruвчера в 13:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 00:47, Ашберн
Армия и оружие

WSJ сообщила о создании секретной ракеты в США

Обновлено вчера в 18:25
Экономика

В Австралии выпустили 400 млн банкнот с орфографической ошибкой

Резервный банк Австралии (RBA) напечатал около 400 млн купюр номиналом 50 австралийских долларов с ошибкой, сообщает портал News.com.
Обновлено вчера в 21:58
Общество

Соловьёв выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Доренко

Обновлено вчера в 14:10
Происшествия

В Москве скончался Сергей Доренко

Обновлено вчера в 17:56
Футбол

Азар хочет выиграть трофей с «Челси»

Полузащитник "Челси" Эден Азар признался, что хочет выиграть трофей с английской командой, передает "Советский спорт".
Обновлено в 00:31
Политика

Австрийский министр заявила о поддержке «Северного потока — 2»

Австрийский министр экономики Маргарет Шрамбок заявила в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, что Австрия поддерживает строительство газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено вчера в 23:45
Политика

Минфин США заподозрил Россию в манипулировании валютой

Минфин США может включить Россию в список стран, которые, по мнению Вашингтона, манипулируют своей валютой для достижения торговых преимуществ, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:40
Игры

В Humble Bundle бесплатно раздают Age of Wonders 3

На сайте Humble Bundle проходит бесплатная раздача Age of Wonders 3. Age of Wonders 3 – это пошаговая стратегия, вышедшая 31 марта 2014 года на ПК.
Обновлено вчера в 15:15
Армия и оружие

В Сети опубликовали кадры перехвата американского беспилотника

Обновлено вчера в 11:54
Происшествия

Сергей Доренко погиб в Москве после ДТП

Соболезнования родственникам Доренко в Twitter выразил мэр Москвы Сергей Собянин, назвавший его «неравнодушным человеком, любившим столицу и погибшем на вираже».
Обновлено вчера в 13:56
Происшествия

В Запорожье полицейские довели девочку до слез из-за советской символики

Полицейские в Запорожье довели до слез девочку, заставив ее снять пилотку с красной звездой.
Обновлено вчера в 20:52
Происшествия

Опубликовано видео с попытками медиков спасти Доренко

В Сети появилось видео того, как врачи увозят на скорой помощи журналиста и радиоведущего Сергея Доренко, который скончался в Москве в четверг, 9 мая.
Обновлено вчера в 21:13
Наука

Учёные нашли еще одного динозавра с крыльями летучей мыши

Палеонтологи из Китайской Народной Республики обнаружили на территории провинции Ляонин останки нового рода и вида динозавров из семейства скансориоптеригидов.
Обновлено вчера в 03:32
Авто

42% в продажах LADA XRAY приходится на кросс-версию

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», это составляет 42% от общего объема реализации семейства LADA XRAY за отчетный период (6451 шт.).Наибольшей популярностью у россиян пользуется комплектация Luxe – в таком исполнении было куплено 1642 автомобиля LADA XRAY Cross, что составляет чуть более 60% от всех его продаж.
Обновлено вчера в 11:00
Общество

Виторган призвал отказаться от празднования Дня Победы

Максим Виторган призвал отказаться от широкого празднования Дня Победы, поскольку, по мнению актера, нынешнему поколению отмечать "уже нечего".
Обновлено вчера в 19:55
Транспорт

Эксперты назвали лучшие аэропорты и авиакомпании

Лучшим вновь назван международный аэропорт Хамад в Катаре, он занимает первое место с 2015-го, когда AirHelp впервые опубликовала список.
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия

В ресторане на юге Швеции произошел взрыв

Обновлено вчера в 22:25
Шоу-бизнес

Пугачева с Николаевым едва не попали под автобус в день рождения певца

Однажды исполнитель и Примадонна едва не угодили под колеса автобуса. Причем в день рождения Николаева.
Обновлено вчера в 16:30
Происшествия

Суд отправил Мамаева и Кокорина в колонию

Футболист Александр Кокорин осужден на 1 год и 6 месяцев, а Павел Мамаев на 1 год и 5 месяцев колонии общего режима за пьяную драку в октябре 2018 года, сообщает информационное агентство ТАСС.
Обновлено 08 мая в 10:14
Космос

Россия направила замечания в NASA из-за запаха спирта на борту МКС

Обновлено вчера в 23:41
Происшествия

В Лондоне в одной из мечетей произошла стрельба

Полиция Лондона в своём микроблоге Twitter сообщила, что в одной из мечетей столицы Великобритании был произведён выстрел из огнестрельного оружия.
Обновлено вчера в 21:44
Политика

Главный телекиллер 1990-х: чем запомнится Сергей Доренко

Обновлено вчера в 20:11
Культура

Мединский не следит за ситуацией вокруг шоу «Голос. Дети»

Более половины зрителей оказали свою поддержку дочери российской певицы Алсу. Второе место на шоу занял Ержан Максим.
Обновлено вчера в 09:50
Происшествия

Селевой поток в Дагестане унес стадо и пять машин

Несколько автомобилей унесло селевым потоком с центральной улицы дагестанского села Нижнее Инхо, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике Дагестан.
Обновлено вчера в 15:38
Политика

Экс-директор ФБР считает, что Трамп препятствовал правосудию

Экс-директор ФБР Джеймс Коми считает, что президент США Дональд Трамп препятствовал правосудию во время проводимого спецпрокурором Робертом Мюллером расследования приписываемого России вмешательства в американские выборы в 2016 году.
Обновлено вчера в 22:01
Происшествия

Число пострадавших во время грозы в Москве возросло до 12

В результате сильного ветра и грозы в Москве пострадали по меньшей мере 12 человек.
Обновлено вчера в 15:28
Авто

Hyundai готовит удешевленный Santro за 330 000 рублей

Бюджетный хэтчбек Hyundai Santro, новое поколение которого дебютировало в ноябре 2018 года, получит удешевленную версию стоимостью 350 000 рупий (330 тысяч рублей).
Обновлено вчера в 02:20
Армия и оружие

Начался парад Победы на Красной площади

На Красной площади в Москве начался парад Победы.
Обновлено вчера в 03:14
Политика

Россия ответила на территориальные претензии Эстонии

В российском представительстве отметили, что вопрос о территориальных претензиях «некоторые эстонские политики затрагивают регулярно».
Обновлено вчера в 15:11
Экономика

Счетная палата увидела трудности в реализации национальных проектов

"Результаты нашего анализа позволяют сделать достаточно жесткий вывод на сегодняшний день, что даже эффективная реализация всех запланированных мероприятий нацпроектов в рамках утвержденных паспортов содержит серьезные риски к достижению поставленных национальных целей",- заявила Чистова на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам.
Обновлено 08 мая в 11:31
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Луис Суарез
Уругвайский футболист
Уругвайский профессиональный футболист, нападающий испанского клуба «Барселона» и сборной Уругвая. Считается одним из сильнейших нападающих мира. Воспитанник «Насьоналя» из Монтевидео, в составе которого стал чемпионом Уругвая в 2006 году.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное