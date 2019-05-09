Футбол
Луис Суарес перенесет операцию на коленеSoccer.ru вчера в 13:56
Обследование выявило у нападающего "Барселоны" Луиса Суареса травму мениска правого коленного сустава.
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 00:47, Ашберн
Армия и оружие
WSJ сообщила о создании секретной ракеты в США
Обновлено вчера в 18:25
Экономика
В Австралии выпустили 400 млн банкнот с орфографической ошибкой
Резервный банк Австралии (RBA) напечатал около 400 млн купюр номиналом 50 австралийских долларов с ошибкой, сообщает портал News.com.
Обновлено вчера в 21:58
Общество
Соловьёв выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Доренко
Обновлено вчера в 14:10
Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено вчера в 17:56
Футбол
Азар хочет выиграть трофей с «Челси»
Полузащитник "Челси" Эден Азар признался, что хочет выиграть трофей с английской командой, передает "Советский спорт".
Обновлено в 00:31
Политика
Австрийский министр заявила о поддержке «Северного потока — 2»
Австрийский министр экономики Маргарет Шрамбок заявила в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, что Австрия поддерживает строительство газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено вчера в 23:45
Политика
Минфин США заподозрил Россию в манипулировании валютой
Минфин США может включить Россию в список стран, которые, по мнению Вашингтона, манипулируют своей валютой для достижения торговых преимуществ, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:40
Игры
В Humble Bundle бесплатно раздают Age of Wonders 3
На сайте Humble Bundle проходит бесплатная раздача Age of Wonders 3. Age of Wonders 3 – это пошаговая стратегия, вышедшая 31 марта 2014 года на ПК.
Обновлено вчера в 15:15
Армия и оружие
В Сети опубликовали кадры перехвата американского беспилотника
Обновлено вчера в 11:54
Происшествия
Сергей Доренко погиб в Москве после ДТП
Соболезнования родственникам Доренко в Twitter выразил мэр Москвы Сергей Собянин, назвавший его «неравнодушным человеком, любившим столицу и погибшем на вираже».
Обновлено вчера в 13:56
Происшествия
В Запорожье полицейские довели девочку до слез из-за советской символики
Полицейские в Запорожье довели до слез девочку, заставив ее снять пилотку с красной звездой.
Обновлено вчера в 20:52
Происшествия
Опубликовано видео с попытками медиков спасти Доренко
В Сети появилось видео того, как врачи увозят на скорой помощи журналиста и радиоведущего Сергея Доренко, который скончался в Москве в четверг, 9 мая.
Обновлено вчера в 21:13
Наука
Учёные нашли еще одного динозавра с крыльями летучей мыши
Палеонтологи из Китайской Народной Республики обнаружили на территории провинции Ляонин останки нового рода и вида динозавров из семейства скансориоптеригидов.
Обновлено вчера в 03:32
Авто
42% в продажах LADA XRAY приходится на кросс-версию
Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», это составляет 42% от общего объема реализации семейства LADA XRAY за отчетный период (6451 шт.).Наибольшей популярностью у россиян пользуется комплектация Luxe – в таком исполнении было куплено 1642 автомобиля LADA XRAY Cross, что составляет чуть более 60% от всех его продаж.
Обновлено вчера в 11:00
Общество
Виторган призвал отказаться от празднования Дня Победы
Максим Виторган призвал отказаться от широкого празднования Дня Победы, поскольку, по мнению актера, нынешнему поколению отмечать "уже нечего".
Обновлено вчера в 19:55
Транспорт
Эксперты назвали лучшие аэропорты и авиакомпании
Лучшим вновь назван международный аэропорт Хамад в Катаре, он занимает первое место с 2015-го, когда AirHelp впервые опубликовала список.
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия
В ресторане на юге Швеции произошел взрыв
Обновлено вчера в 22:25
Шоу-бизнес
Пугачева с Николаевым едва не попали под автобус в день рождения певца
Однажды исполнитель и Примадонна едва не угодили под колеса автобуса. Причем в день рождения Николаева.
Обновлено вчера в 16:30
Происшествия
Суд отправил Мамаева и Кокорина в колонию
Футболист Александр Кокорин осужден на 1 год и 6 месяцев, а Павел Мамаев на 1 год и 5 месяцев колонии общего режима за пьяную драку в октябре 2018 года, сообщает информационное агентство ТАСС.
Обновлено 08 мая в 10:14
Космос
Россия направила замечания в NASA из-за запаха спирта на борту МКС
Обновлено вчера в 23:41
Происшествия
В Лондоне в одной из мечетей произошла стрельба
Полиция Лондона в своём микроблоге Twitter сообщила, что в одной из мечетей столицы Великобритании был произведён выстрел из огнестрельного оружия.
Обновлено вчера в 21:44
Политика
Главный телекиллер 1990-х: чем запомнится Сергей Доренко
Обновлено вчера в 20:11
Культура
Мединский не следит за ситуацией вокруг шоу «Голос. Дети»
Более половины зрителей оказали свою поддержку дочери российской певицы Алсу. Второе место на шоу занял Ержан Максим.
Обновлено вчера в 09:50
Происшествия
Селевой поток в Дагестане унес стадо и пять машин
Несколько автомобилей унесло селевым потоком с центральной улицы дагестанского села Нижнее Инхо, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике Дагестан.
Обновлено вчера в 15:38
Политика
Экс-директор ФБР считает, что Трамп препятствовал правосудию
Экс-директор ФБР Джеймс Коми считает, что президент США Дональд Трамп препятствовал правосудию во время проводимого спецпрокурором Робертом Мюллером расследования приписываемого России вмешательства в американские выборы в 2016 году.
Обновлено вчера в 22:01
Происшествия
Число пострадавших во время грозы в Москве возросло до 12
В результате сильного ветра и грозы в Москве пострадали по меньшей мере 12 человек.
Обновлено вчера в 15:28
Авто
Hyundai готовит удешевленный Santro за 330 000 рублей
Бюджетный хэтчбек Hyundai Santro, новое поколение которого дебютировало в ноябре 2018 года, получит удешевленную версию стоимостью 350 000 рупий (330 тысяч рублей).
Обновлено вчера в 02:20
Армия и оружие
Начался парад Победы на Красной площади
На Красной площади в Москве начался парад Победы.
Обновлено вчера в 03:14
Политика
Россия ответила на территориальные претензии Эстонии
В российском представительстве отметили, что вопрос о территориальных претензиях «некоторые эстонские политики затрагивают регулярно».
Обновлено вчера в 15:11
Экономика
Счетная палата увидела трудности в реализации национальных проектов
"Результаты нашего анализа позволяют сделать достаточно жесткий вывод на сегодняшний день, что даже эффективная реализация всех запланированных мероприятий нацпроектов в рамках утвержденных паспортов содержит серьезные риски к достижению поставленных национальных целей",- заявила Чистова на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам.
Обновлено 08 мая в 11:31