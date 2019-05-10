Футбол

Луис Суарес перенес операцию и пропустит минимум месяцРИА Новости 02:40

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес перенес артроскопическую операцию на правом колене из-за повреждения мениска и выбыл из строя на срок от четырех до шести недель, сообщается на сайте испанского футбольного клуба.
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Суарес сможет вернуться на поле через четыре недели после операции

Газета.Ru03:17

Суарес перенес операцию и пропустит остаток сезона

Матч ТВ02:58

Луис Суарес перенес операцию на мениске и не сыграет в финале Кубка Испании

Спорт-Экспресс02:34

Луис Суарес перенес операцию и пропустит минимум месяц

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Суарес выбыл на 4-6 недель и не поможет «Барселоне» в финале Кубка Испании

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«Барселона» объявила, что Суарес пропустит от 4 до 6 недель

Sport24.ru02:36

Суарес перенесет операцию на колене и пропустит остаток сезона

Sports.ruвчера в 13:23
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На Красной площади в Москве начался парад в честь 74-летия победы в Великой Отечественной войне, передаёт ИА REGNUM.
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Лукашенко назвал причины непосещения главного парада Победы

Отсутствие приглашения из Москвы и праздничные мероприятия в Минске явились причиной неприезда президента Белоруссии Александра Лукашенко на парад Победы на Красной площади 9 мая, передает белорусское агентство БЕЛТА.
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Впервые в истории в финалах еврокубков сыграют клубы одной страны

В сезоне-2018/19 впервые в истории в финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы вышли команды, которые представляют одну страну, сообщает "Советский спорт".
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Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников смог отдать результативную передачу. «Бостон» повел в серии со счетом 1-0.
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На открытии торгов в пятницу, 10 мая, рубль незначительно снижается к доллару и евро.
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В Москве в День Победы десять человек пострадали из-за падения деревьев от сильного ветра, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
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