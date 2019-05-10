Футбол
Луис Суарес перенес операцию и пропустит минимум месяцРИА Новости 02:40
Нападающий "Барселоны" Луис Суарес перенес артроскопическую операцию на правом колене из-за повреждения мениска и выбыл из строя на срок от четырех до шести недель, сообщается на сайте испанского футбольного клуба.
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Происшествия
Врачи после вскрытия определили причину смерти Доренко
Прошедшей ночью врачи провели вскрытие тела погибшего журналиста Сергея Доренко.
Обновлено в 03:06
Политика
Австрия назвала «Северный поток-2» главным источником газа
На минувшей неделе госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Америка должна помешать России продолжить строительство газопровода.
Обновлено в 01:29
Армия и оружие
Авиацию ЦВО привлекли к тушению природных пожаров в Курганской области
Армейская авиация Центрального военного округа задействована в тушении крупных природных пожаров в Курганской области, сообщает пресс-служба ЦВО.
Обновлено в 00:39
Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено вчера в 17:56
Армия и оружие
САА освободила два населенных пункта в северной части провинции Хама
Обновлено вчера в 08:43
Общество
В США суд отложил вынесение приговора россиянке Богдане Осиповой
Присяжные признали её виновной в похищении собственных детей, а также в вымогательстве международного масштаба.
Обновлено в 03:04
Общество
Виторган объяснил свой призыв отказаться от празднования Дня Победы
Актер Максим Виторган объяснил свой призыв отказаться от широкого празднования Дня Победы и слова про то, что 9 мая «нам праздновать нечего».
Обновлено в 02:47
Происшествия
В Москве скончался журналист Сергей Доренко
Журналист Сергей Доренко скончался в Москве в возрасте 59 лет.
Обновлено вчера в 13:48
Армия и оружие
На Красной площади начался парад Победы
На Красной площади в Москве начался парад в честь 74-летия победы в Великой Отечественной войне, передаёт ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 03:12
Политика
Лукашенко назвал причины непосещения главного парада Победы
Отсутствие приглашения из Москвы и праздничные мероприятия в Минске явились причиной неприезда президента Белоруссии Александра Лукашенко на парад Победы на Красной площади 9 мая, передает белорусское агентство БЕЛТА.
Обновлено вчера в 09:00
Футбол
Впервые в истории в финалах еврокубков сыграют клубы одной страны
В сезоне-2018/19 впервые в истории в финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы вышли команды, которые представляют одну страну, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 19:15
Хоккей
«Бостон» обыграл «Каролину» и повел в серии плей-офф НХЛ
Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников смог отдать результативную передачу. «Бостон» повел в серии со счетом 1-0.
Обновлено в 00:43
Финансы
Рубль в начале торгов 10 мая снижается к доллару и евро
На открытии торгов в пятницу, 10 мая, рубль незначительно снижается к доллару и евро.
Обновлено в 03:04
Происшествия
В Москве десять человек пострадали от сильного ветра
В Москве в День Победы десять человек пострадали из-за падения деревьев от сильного ветра, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
Обновлено вчера в 13:43
Игры
Представлен трейлер Final Fantasy VII
Надеемся, вам понравился показанный ролик.
Обновлено в 00:00
Авто
Цены на новые автомобили продолжают расти в России
По информации портала «Цена Авто», компания Fiat поднял цены на хэтчбек Fiat 500.
Обновлено вчера в 07:01
Происшествия
В ДТП с троллейбусом в Нижегородской области погибли четыре человека
Легковой автомобиль столкнулся с троллейбусом в городе Дзержинск Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
Обновлено вчера в 17:54
Происшествия
Очевидец рассказал об обстоятельствах смерти Доренко
Обновлено вчера в 15:23
Происшествия
В США раскрыли убийство голливудского телережиссера 30-летней давности
Убийство Крейна произошло 5 июля 1985 года. Тело 57-летнего режиссера обнаружили в гараже, завернутое в простыни.
Обновлено вчера в 23:43
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри показали миру своего первенца
Сын принца Гарри и Меган Маркл стал седьмым по счету претендентом на престол: после своего дедушки — принца Чарльза, принца Уильяма (дяди) и его троих детей, а также своего отца.
Обновлено 08 мая в 08:35
Происшествия
Главред Mash сообщил об обысках в редакции
Главный редактор телеграм-канала Mash Максим Иксанов рассказал, что в редакции проходят обыски, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:57
Общество
Названы лучшие в мире аэропорты и авиакомпании
Компания AirHelp составила рейтинг самых лучших аэропортов и авиакомпаний на основе отзывов 40 тыс. клиентов и данных нескольких коммерческих поставщиков.
Обновлено в 03:22
Общество
Стивен Сигал оценил главный парад Победы
Актер Стивен Сигал высказал свое мнение по поводу парада Победы на Красной площади в Москве, на котором присутствовал лично.
Обновлено вчера в 13:56
Авто
Mazda с новой моделью планирует занять новый ценовой сегмент
Автогигант из Японии планирует в ближайшем будущем перебраться в новый ценовой сегмент.
Обновлено в 01:49
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено 07 мая в 13:07
Происшествия
Селевой поток в Дагестане унес стадо и пять машин
Несколько автомобилей унесло селевым потоком с центральной улицы дагестанского села Нижнее Инхо, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике Дагестан.
Обновлено вчера в 15:38
Происшествия
Виновников пожаров в Иркутской области ищут через сотовых операторов
МЧС направило запросы операторам сотовой связи для установления местонахождения виновников лесных пожаров в Иркутской области, сообщается на сайте МЧС по региону.
Обновлено в 00:54
Футбол
Президент «Ростова» обратился к болельщикам команды
Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц обратился к болельщикам в связи с 89-м днем рождения клуба.
Обновлено в 02:44
Политика
Огромный таракан залез на президента Филиппин во время его выступления
Обновлено вчера в 16:27
Авто
Спидометр размечен далеко за 200 км/ч: это обман или нет?
"Скорость убивает, и нет никаких причин выходить за пределы 180 км / ч", говорит глава Volvo.
Обновлено в 01:20