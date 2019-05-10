Футбол
Луис Суарес перенес операцию и пропустит минимум месяцРИА Новости 02:40
Нападающий "Барселоны" Луис Суарес перенес артроскопическую операцию на правом колене из-за повреждения мениска и выбыл из строя на срок от четырех до шести недель, сообщается на сайте испанского футбольного клуба.
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Инаугурацию Зеленского призвали перенести из-за «гнилого воскресенья»
Депутат Верховной рады Олег Куприенко выступил против проведения инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского 19 мая из-за «гнилого воскресенья».
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Дочери Доренко заподозрили мачеху в убийстве отца
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Клопп раскритиковал решение УЕФА провести финал ЛЕ в Баку
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил недоумение тем фактом, что финал Лиги Европы-2019 состоится в азербайджанском Баку.
Обновлено в 09:31
Происшествия
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В дагестанском селе Нижний Инхо селевой поток унес стадо коров и несколько автомобилей. Видео инцидента опубликовал канал "360".
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Певицу МакSим выпишут из больницы через неделю
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Предприниматель Игорь Коломойский считает, что в сложившейся ситуации, "в этом раскладе", действующий президент Украины Петр Порошенко может пройти в Верховную раду, а после этого — претендовать на должность главы МИД или украинского посла в США.
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Происшествия
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Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты, сообщает сайт радиостанции "Говорит Москва".
Обновлено в 04:18
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Появились первые рендеры универсала Toyota Camry
Яркий и динамичный дизайн Toyota Camry последнего поколения, сделавший эту машину заметно более молодежной, позволил придать аналогичный облик и универсалу.
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Политика
МИД Украины высказался о неявке России на трибунал по делу моряков
Международный трибунал по делу украинских моряков проходит 10 мая в Гамбурге.
Обновлено в 09:54
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В Эстонии предъявили территориальные претензии к России
Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
Обновлено вчера в 07:21
Политика
В бундестаге предложили новый план урегулирования ситуации в Донбассе
Напомним, что ранее Рената Альт уже предлагала план урегулирования ситуации в Донбассе.
Обновлено в 07:52
Происшествия
«Аэрофлот» увеличил число отмененных рейсов на Superjet 100 до десяти
"Аэрофлот" отменил в четверг, 9 мая, десять парных рейсов с использованием самолета Sukhoi Superjet 100, свидетельствует онлайн-табло на сайте базового для авиакомпании аэропорта "Шереметьево".
Обновлено вчера в 08:02
Происшествия
В Германии 9 мая осквернили могилы павших советских воинов
В немецком городе Шпремберг (федеральная земля Бранденбург) неизвестные осквернили могилы на советском военном кладбище в четверг, 9 мая.
Обновлено в 09:46
Общество
В США посадили в тюрьму дочь российского дальнобойщика
В США вынесли приговор уроженке России и гражданке Германии Анне Сорокиной за хищение более 200 тысяч долларов.
Обновлено в 07:39
Общество
Первый канал покажет документальный фильм «Памяти Сергея Доренко»
Первый канал в субботу, 11 мая, покажет документальный фильм "Памяти Сергея Доренко", об этом в пятницу сообщила на своей странице в Facebook пресс-служба телеканала.
Обновлено в 10:23
Происшествия
Агитирующего за антидепрессанты активиста задержали около Госдумы
ИА «Ореанда-Новости» Около здания Госдумы РФ был задержан журналист, поэт и активист Александр Дельфинов (Смирнов), который проводил одиночный пикет в поддержку жительницы Екатеринбурга Дарьи Беляевой.
Обновлено в 11:03
Политика
На Украине потребовали запретить спикеру Рады подписывать закон о госязыке
Общественная организация "Институт правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной" требует через суд запретить спикеру Верховной рады Украины Андрею Парубию подписывать "закон о госязыке", что заблокирует его подготовку к вступлению в силу, сообщила в пятницу пресс-служба Окружного административного суда Киева.
Обновлено в 10:16
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Конфликт Самбурской и режиссёра Яковлева набирает обороты
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Хавбек «Манчестер Сити» вспомнил о курьезном случае с падением трофея
Хавбек "Манчестер Сити" Александр Зинченко рассказал о том, как уронил кубок чемпионов Английской премьер-лиги (АПЛ) в сезоне-2017/2018, передает "Советский спорт".
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МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре
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Путин выразил соболезнования в связи со смертью Доренко
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Согласно документу, инаугурацию предлагается назначить на 1 июня.
Обновлено в 10:34
Экономика
Где живут миллиардеры: 5 самых богатых городов планеты
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Политика
Стало известно прошлое воевавшего деда Зеленского
Обновлено вчера в 14:53
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WSJ рассказала о секретной ракете США
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Обновлено вчера в 08:42
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