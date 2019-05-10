Футбол

Луис Суарес перенес операцию и пропустит минимум месяцРИА Новости 02:40

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес перенес артроскопическую операцию на правом колене из-за повреждения мениска и выбыл из строя на срок от четырех до шести недель, сообщается на сайте испанского футбольного клуба.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Суарес выбыл на срок от 4 до 6 недель и может пропустить старт Кубка Америки

Sports.ru04:38

Суарес перенес операцию и пропустит остаток сезона

Матч ТВ02:58

Луис Суарес перенес операцию на мениске и не сыграет в финале Кубка Испании

Спорт-Экспресс02:34

Суарес выбыл на 4-6 недель и не поможет «Барселоне» в финале Кубка Испании

Чемпионат03:24

Суарес сможет вернуться на поле через четыре недели после операции

Газета.Ru03:17

«Барселона» объявила, что Суарес пропустит от 4 до 6 недель

Sport24.ru02:36

Суарес пропустит финал Кубка Испании

Sport.ru03:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 11:22, Ашберн
Происшествия

Стало известно, где нашли пропавшую в Новокузнецке девушку-следователя

Обновлено в 10:25
Политика

Инаугурацию Зеленского призвали перенести из-за «гнилого воскресенья»

Депутат Верховной рады Олег Куприенко выступил против проведения инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского 19 мая из-за «гнилого воскресенья».
Обновлено в 10:37
Шоу-бизнес

Призвавшему отменить День Победы Виторгану напомнили о холокосте

Телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на призыв актера Максима Виторгана отказаться от широкого празднования Дня Победы.
Обновлено в 09:06
Происшествия

Дочери Доренко заподозрили мачеху в убийстве отца

Обновлено в 10:34
Футбол

Клопп раскритиковал решение УЕФА провести финал ЛЕ в Баку

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил недоумение тем фактом, что финал Лиги Европы-2019 состоится в азербайджанском Баку.
Обновлено в 09:31
Происшествия

В Дагестане сняли на видео селевой поток, уносящий коров и машины

В дагестанском селе Нижний Инхо селевой поток унес стадо коров и несколько автомобилей. Видео инцидента опубликовал канал "360".
Обновлено в 06:48
Шоу-бизнес

Певицу МакSим выпишут из больницы через неделю

Обновлено в 09:10
Политика

Коломойский и Рабинович порассуждали о судьбе Порошенко

Предприниматель Игорь Коломойский считает, что в сложившейся ситуации, "в этом раскладе", действующий президент Украины Петр Порошенко может пройти в Верховную раду, а после этого — претендовать на должность главы МИД или украинского посла в США.
Обновлено в 08:35
Происшествия

Сергей Доренко умер от разрыва аорты

Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты, сообщает сайт радиостанции "Говорит Москва".
Обновлено в 04:18
Авто

Появились первые рендеры универсала Toyota Camry

Яркий и динамичный дизайн Toyota Camry последнего поколения, сделавший эту машину заметно более молодежной, позволил придать аналогичный облик и универсалу.
Обновлено вчера в 05:48
Политика

МИД Украины высказался о неявке России на трибунал по делу моряков

Международный трибунал по делу украинских моряков проходит 10 мая в Гамбурге.
Обновлено в 09:54
Политика

Западные СМИ впечатлил парад Победы в Москве

Западных журналистов впечатлил прошедший в Москве Парад Победы.
Обновлено в 03:21
Политика

В Эстонии предъявили территориальные претензии к России

Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
Обновлено вчера в 07:21
Политика

В бундестаге предложили новый план урегулирования ситуации в Донбассе

Напомним, что ранее Рената Альт уже предлагала план урегулирования ситуации в Донбассе.
Обновлено в 07:52
Происшествия

«Аэрофлот» увеличил число отмененных рейсов на Superjet 100 до десяти

"Аэрофлот" отменил в четверг, 9 мая, десять парных рейсов с использованием самолета Sukhoi Superjet 100, свидетельствует онлайн-табло на сайте базового для авиакомпании аэропорта "Шереметьево".
Обновлено вчера в 08:02
Происшествия

В Германии 9 мая осквернили могилы павших советских воинов

В немецком городе Шпремберг (федеральная земля Бранденбург) неизвестные осквернили могилы на советском военном кладбище в четверг, 9 мая.
Обновлено в 09:46
Общество

В США посадили в тюрьму дочь российского дальнобойщика

В США вынесли приговор уроженке России и гражданке Германии Анне Сорокиной за хищение более 200 тысяч долларов.
Обновлено в 07:39
Общество

Первый канал покажет документальный фильм «Памяти Сергея Доренко»

Первый канал в субботу, 11 мая, покажет документальный фильм "Памяти Сергея Доренко", об этом в пятницу сообщила на своей странице в Facebook пресс-служба телеканала.
Обновлено в 10:23
Происшествия

Агитирующего за антидепрессанты активиста задержали около Госдумы

ИА «Ореанда-Новости» Около здания Госдумы РФ был задержан журналист, поэт и активист Александр Дельфинов (Смирнов), который проводил одиночный пикет в поддержку жительницы Екатеринбурга Дарьи Беляевой.
Обновлено в 11:03
Политика

На Украине потребовали запретить спикеру Рады подписывать закон о госязыке

Общественная организация "Институт правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной" требует через суд запретить спикеру Верховной рады Украины Андрею Парубию подписывать "закон о госязыке", что заблокирует его подготовку к вступлению в силу, сообщила в пятницу пресс-служба Окружного административного суда Киева.
Обновлено в 10:16
Шоу-бизнес

Конфликт Самбурской и режиссёра Яковлева набирает обороты

Обновлено в 08:53
Футбол

Хавбек «Манчестер Сити» вспомнил о курьезном случае с падением трофея

Хавбек "Манчестер Сити" Александр Зинченко рассказал о том, как уронил кубок чемпионов Английской премьер-лиги (АПЛ) в сезоне-2017/2018, передает "Советский спорт".
Обновлено в 10:39
Общество

МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре

Обновлено в 09:39
Шоу-бизнес

Многодетная мама Оксана Самойлова поделилась методами воспитания детей

Обновлено в 04:01
Политика

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Доренко

Обновлено в 09:10
Политика

В Раде предложили назначить инаугурацию Зеленского на 1 июня

Согласно документу, инаугурацию предлагается назначить на 1 июня.
Обновлено в 10:34
Экономика

Где живут миллиардеры: 5 самых богатых городов планеты

Рассказываем о мегаполисах из рейтинга Forbes, в которых сконцентрировано наибольшее число богатейших людей планеты.
Обновлено 08 мая в 15:17
Политика

Стало известно прошлое воевавшего деда Зеленского

Обновлено вчера в 14:53
Армия и оружие

WSJ рассказала о секретной ракете США

Правительство США разработало секретную ракету для нанесения точных авиаударов по позициям террористов.
Обновлено вчера в 08:42
Происшествия

По каналу Грибоедова проплыл гроб с гранатами

Обновлено в 09:32
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Луис Суарез
Уругвайский футболист
Уругвайский профессиональный футболист, нападающий испанского клуба «Барселона» и сборной Уругвая. Считается одним из сильнейших нападающих мира. Воспитанник «Насьоналя» из Монтевидео, в составе которого стал чемпионом Уругвая в 2006 году.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное