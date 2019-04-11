Луис Суарес не забивал в гостях в Лиге чемпионов три с половиной годаСпорт-Экспресс вчера в 05:25

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес имеет неприятную статистику в выездных матчах в Лиге чемпионов. Уругваец не забивал на выезде в этом турнире с 16 сентября 2015 года – тогда он отличился в матче с "Ромой" в гостях. С тех пор Суарес забил семь раз в еврокубках, но все – на "Камп Ноу".

Луис Суарес не забивал в гостях в Лиге чемпионов три с половиной года

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