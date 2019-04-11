Суарес продлил безголевую серию в гостевых матчах ЛЧ до 1599 минутБомбардир.ру 01:36

Форвард «Барселоны» Луис Суарес не сумел отличиться в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед». Таким образом, уругваец не забил в 17-й выездной игре ЛЧ подряд.

Суарес продлил безголевую серию в гостевых матчах ЛЧ до 1599 минут

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