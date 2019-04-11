Футбол

Луис Суарес не забивал в гостях в Лиге чемпионов три с половиной годаСпорт-Экспресс вчера в 05:25

Манчестер Юнайтед — Барселона
0 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Четвертьфинал, сегодня
Стадион «Олд Траффорд»
12′
Люк Шоу
18′
Серджи Бускетс
Люк Шоу
20′
65′
Филиппе Коутиньо
Артуро Видаль
66′
Артур
Серхи Роберто
Ромелу Лукаку
Антони Марсьяль
68′
71′
Артуро Видаль
Диого Далот
Джесси Лингард
74′
Джесси Лингард
76′
Маркус Рэшфорд
Андреас Перейра
85′
Крис Смоллинг
86′
90′+3′
Серджи Бускетс
Карлес Аленья
Нападающий "Барселоны" Луис Суарес имеет неприятную статистику в выездных матчах в Лиге чемпионов. Уругваец не забивал на выезде в этом турнире с 16 сентября 2015 года – тогда он отличился в матче с "Ромой" в гостях. С тех пор Суарес забил семь раз в еврокубках, но все – на "Камп Ноу".
Читать в источнике

Подробнее о событии

Суарес не забивает уже в 17 выездных матчах «Барселоны» в Лиге чемпионов

Sport24.ru17:26

Суарес хуже Дзюбы. Как «Барселона» отдохнула в Манчестере

Спорт день за днем17:32

Суарес не забил в 17-м выездном матче ЛЧ подряд. Безголевая серия – 1599 минут

Sports.ru16:58

Суарес забил в выездном матче ЛЧ впервые с 2015 года. Гол перезаписали на Шоу

Бомбардир.ру15:19

Луис Суарес не забивал в гостях в Лиге чемпионов три с половиной года

Спорт-Экспрессвчера в 05:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 18:21, Ашберн
Общество

В Москве запустят салют в честь 75-летия освобождения Одессы

В Москве будет проведено 17 праздничных салютов, посвящённых 75-летию освобождения советских городов-героев и столиц европейских государств от фашистских захватчиков.
Обновлено вчера в 17:44
Армия и оружие

Войска ЗВО получили первый комплекс радиоэлектронной борьбы «Палантин»

Первый в ВС РФ комплекс радиоэлектронной борьбы "Палантин", предназначенный для ведения радиоэлектронной разведки, поступил в войска общевойсковой армии Западного военного округа.
Обновлено в 14:42
Футбол

Свидетель Куропаткин подтвердил, что садился на колени Кокорину

Обновлено в 06:35
Футбол

«Ювентус» сыграл вничью с «Аяксом» в первом матче четвертьфинала ЛЧ

Футболисты амстердамского "Аякса" сыграли вничью с туринским "Ювентусом" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:53
Шоу-бизнес

Фото: Пелагея и Иван Телегин перестали скрывать лицо двухлетней дочери

Певица Пелагея и хоккеист московского ЦСКА Иван Телегин два года назад стали родителями.
Обновлено в 13:46
Космос

Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры

Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
Обновлено в 09:47
Путешествия

Федор Конюхов снова попал в шторм

Обновлено в 15:46
Армия и оружие

В Афганистане террористы сбили американский бомбардировщик B-52

Обновлено в 06:33
Политика

Аваков выступил против решения Порошенко

Обновлено в 09:45
Политика

Зеленский собрался вывести Медведчука из переговоров по Донбассу

«Зеленский собирается вывести из переговорного процесса экс-главу АП Виктора Медведчука, как посредника между Украиной и Россией», – сообщает издание.
Обновлено в 08:02
Авто

Названы самые популярные новые иномарки в России в 2019 году

Аналитики «Автостат» назвали ТОП-10 самых популярных новых иномарок в России, который возглавил «Киа Рио» с объёмом продаж 22,3 тыс. единиц.
Обновлено в 08:53
Политика

ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 14:04
Общество

ГИБДД предложила поднять в шесть раз штраф за превышение скорости

Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин не поддержал предложение ГИБДД увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час.
Обновлено в 13:01
Армия и оружие

Совфед: Украина может спровоцировать конфликт России и НАТО

На заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.
Обновлено в 11:53
Футбол

Уле Гуннар Сульшер: «Мы очень нервно начали матч с „Барселоной“»

В матче с "ПСЖ" было немного не так, и мы пропустили второй мяч.
Обновлено в 17:48
Политика

В Петербурге появилось новое «надгробие» с Путиным

Напомним, что суд в Петербурге арестовал на 9 суток жителя города, который несколько дней назад установил "надгробие" Путина возле Исаакиевского собора без какого-либо согласования.
Обновлено в 11:22
Происшествия

СК попросил суд отпустить Майкла Калви под домашний арест

В Baring Vostok заявили, что приветствуют ходатайство СК о переводе Калви и Кордичева под домашний арест и надеются, что суд примет их во внимание.
Обновлено в 06:20
Кино

«Союзмультфильм» выпустит полнометражку о Суворове

Студия "Союзмультфильм" выпустит полнометражную ленту "Суворов", пишет ТАСС. Работы планируют завершить к концу 2019 года.
Обновлено в 18:06
Происшествия

На Алтае прекратили уголовное дело за экстремизм «ВКонтакте»

В Барнауле прекратили уголовное дело против местного жителя Антона Ангела, которого обвиняли в экстремизме за репосты «Вконтакте».
Обновлено в 14:18
Происшествия

В Крыму в ДТП с автобусом погиб один человек

В Крыму в результате ДТП с рейсовым автобусом погиб один человек, восемь получили ранения, передает ТАСС.
Обновлено в 12:36
Кино

Умер артист «Современника» Геннадий Фролов

Обновлено в 12:46
Политика

Вице-президент США пытался прогнать представителя Венесуэлы из ООН

Созванное по инициативе США внеочередное заседание СБ ООН по гуманитарному кризису в Венесуэле используется Вашингтоном для продолжения атаки на официальный Каракас, считает постпред России Василий Небензя.
Обновлено в 14:23
Политика

Путин 11 апреля обсудит с Правительством систему обращения с отходами

Президент России Владимир Путин в четверг, 11 апреля, обсудит с членами Правительства меры по формированию системы обращения с отходами, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 10:07
Экономика

Чешского миллиардера обвинили в мошенничестве на сумму более $1 млрд

Несколько инвестиционных фондов подали в суд иск против чешского миллиардера Радована Витека.
Обновлено в 16:53
Футбол

Каррера об увольнении из «Спартака»: Возможно, решение было поспешным

Обновлено в 07:02
Экономика

Правительство подведет итоги работы ТЭК в 2018 году

Как сообщили в пресс-службе кабмина, ключевым вопросом повестки дня предстоящего заседания станет обсуждение итогов работы топливно-энергетического комплекса в 2018 году и задач на 2019 год.
Обновлено в 17:11
Кино

Чем закончится «Игра престолов», рассказал актер

Интернет-портал «Ньюинформ» опубликовал интервью с актером Михаилом Черняком, который в сериале "Игра престолов" дублировал на русский язык Питера Динклейджа в роли Тириона Ланнистера.
Обновлено в 11:17
Политика

Стало известно, что сделает Порошенко в случае поражения на выборах

Кандидат в президенты Украины Петр Порошенко в случае проигрыша на выборах признает поражение и поздравит Зеленского с победой, сообщил источник в его штабе.
Обновлено в 06:59
Общество

Project Syndicate (США): города для людей (Project Syndicate)

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, около 90% людей во всем мире дышат загрязненным воздухом.
Обновлено в 17:15
Политика

Более 230 детей погибли в лагере аль-Холь в Сирии

Обновлено в 16:16
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Луис Суарез
Уругвайский футболист
Уругвайский профессиональный футболист, нападающий испанского клуба «Барселона» и сборной Уругвая. Считается одним из сильнейших нападающих мира. Воспитанник «Насьоналя» из Монтевидео, в составе которого стал чемпионом Уругвая в 2006 году.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Барселона
Спортивный клуб
Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное