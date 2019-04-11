Футбол
Луис Суарес не забивал в гостях в Лиге чемпионов три с половиной годаСпорт-Экспресс вчера в 05:25
Лига чемпионов, Четвертьфинал, сегодня
Стадион «Олд Траффорд»
|12′
Люк Шоу
|18′
Серджи Бускетс
Люк Шоу
|20′
|65′
Филиппе Коутиньо
Артуро Видаль
|66′
Артур
Серхи Роберто
Ромелу Лукаку
Антони Марсьяль
|68′
|71′
Артуро Видаль
Диого Далот
Джесси Лингард
|74′
Джесси Лингард
|76′
Маркус Рэшфорд
Андреас Перейра
|85′
Крис Смоллинг
|86′
|90′+3′
Серджи Бускетс
Карлес Аленья
|39%
|Владение мячом
|61%
|84%
|Процент точных передач
|91%
|7
|Удары в сторону ворот
|2
|–
|Удары в створ ворот
|3
|3
|Сейвы вратарём
|–
|2
|Офсайды
|–
|2
|Угловые
|4
|9
|Отборы
|5
|16
|Фолы
|11
|3
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Манчестер Юнайтед
Расстановка 3‑5‑2
1
Де Хеа
2
Линделёф
12
Смоллинг
23
Шоу
18
Янг
39
Мактомини
6
Погба
17
Фред
14
Лингард
15
Перейра
11
Марсьяль
1
Тер Штеген
2
Семеду
3
Пике
15
Лангле
18
Альба
4
Ракитич
26
Аленья
20
Роберто
10
Месси
9
Суарес
22
Видаль
Барселона
Расстановка 4‑3‑3
Нападающий "Барселоны" Луис Суарес имеет неприятную статистику в выездных матчах в Лиге чемпионов. Уругваец не забивал на выезде в этом турнире с 16 сентября 2015 года – тогда он отличился в матче с "Ромой" в гостях. С тех пор Суарес забил семь раз в еврокубках, но все – на "Камп Ноу".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 18:21, Ашберн
Общество
В Москве запустят салют в честь 75-летия освобождения Одессы
В Москве будет проведено 17 праздничных салютов, посвящённых 75-летию освобождения советских городов-героев и столиц европейских государств от фашистских захватчиков.
Обновлено вчера в 17:44
Армия и оружие
Войска ЗВО получили первый комплекс радиоэлектронной борьбы «Палантин»
Первый в ВС РФ комплекс радиоэлектронной борьбы "Палантин", предназначенный для ведения радиоэлектронной разведки, поступил в войска общевойсковой армии Западного военного округа.
Обновлено в 14:42
Футбол
«Ювентус» сыграл вничью с «Аяксом» в первом матче четвертьфинала ЛЧ
Футболисты амстердамского "Аякса" сыграли вничью с туринским "Ювентусом" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:53
Шоу-бизнес
Фото: Пелагея и Иван Телегин перестали скрывать лицо двухлетней дочери
Певица Пелагея и хоккеист московского ЦСКА Иван Телегин два года назад стали родителями.
Обновлено в 13:46
Космос
Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры
Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
Обновлено в 09:47
Путешествия
Федор Конюхов снова попал в шторм
Обновлено в 15:46
Политика
Аваков выступил против решения Порошенко
Обновлено в 09:45
Политика
Зеленский собрался вывести Медведчука из переговоров по Донбассу
«Зеленский собирается вывести из переговорного процесса экс-главу АП Виктора Медведчука, как посредника между Украиной и Россией», – сообщает издание.
Обновлено в 08:02
Авто
Названы самые популярные новые иномарки в России в 2019 году
Аналитики «Автостат» назвали ТОП-10 самых популярных новых иномарок в России, который возглавил «Киа Рио» с объёмом продаж 22,3 тыс. единиц.
Обновлено в 08:53
Политика
ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 14:04
Общество
ГИБДД предложила поднять в шесть раз штраф за превышение скорости
Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин не поддержал предложение ГИБДД увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час.
Обновлено в 13:01
Армия и оружие
Совфед: Украина может спровоцировать конфликт России и НАТО
На заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.
Обновлено в 11:53
Футбол
Уле Гуннар Сульшер: «Мы очень нервно начали матч с „Барселоной“»
В матче с "ПСЖ" было немного не так, и мы пропустили второй мяч.
Обновлено в 17:48
Политика
В Петербурге появилось новое «надгробие» с Путиным
Напомним, что суд в Петербурге арестовал на 9 суток жителя города, который несколько дней назад установил "надгробие" Путина возле Исаакиевского собора без какого-либо согласования.
Обновлено в 11:22
Происшествия
СК попросил суд отпустить Майкла Калви под домашний арест
В Baring Vostok заявили, что приветствуют ходатайство СК о переводе Калви и Кордичева под домашний арест и надеются, что суд примет их во внимание.
Обновлено в 06:20
Кино
«Союзмультфильм» выпустит полнометражку о Суворове
Студия "Союзмультфильм" выпустит полнометражную ленту "Суворов", пишет ТАСС. Работы планируют завершить к концу 2019 года.
Обновлено в 18:06
Происшествия
На Алтае прекратили уголовное дело за экстремизм «ВКонтакте»
В Барнауле прекратили уголовное дело против местного жителя Антона Ангела, которого обвиняли в экстремизме за репосты «Вконтакте».
Обновлено в 14:18
Происшествия
В Крыму в ДТП с автобусом погиб один человек
В Крыму в результате ДТП с рейсовым автобусом погиб один человек, восемь получили ранения, передает ТАСС.
Обновлено в 12:36
Кино
Умер артист «Современника» Геннадий Фролов
Обновлено в 12:46
Политика
Вице-президент США пытался прогнать представителя Венесуэлы из ООН
Созванное по инициативе США внеочередное заседание СБ ООН по гуманитарному кризису в Венесуэле используется Вашингтоном для продолжения атаки на официальный Каракас, считает постпред России Василий Небензя.
Обновлено в 14:23
Политика
Путин 11 апреля обсудит с Правительством систему обращения с отходами
Президент России Владимир Путин в четверг, 11 апреля, обсудит с членами Правительства меры по формированию системы обращения с отходами, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 10:07
Экономика
Чешского миллиардера обвинили в мошенничестве на сумму более $1 млрд
Несколько инвестиционных фондов подали в суд иск против чешского миллиардера Радована Витека.
Обновлено в 16:53
Экономика
Правительство подведет итоги работы ТЭК в 2018 году
Как сообщили в пресс-службе кабмина, ключевым вопросом повестки дня предстоящего заседания станет обсуждение итогов работы топливно-энергетического комплекса в 2018 году и задач на 2019 год.
Обновлено в 17:11
Кино
Чем закончится «Игра престолов», рассказал актер
Интернет-портал «Ньюинформ» опубликовал интервью с актером Михаилом Черняком, который в сериале "Игра престолов" дублировал на русский язык Питера Динклейджа в роли Тириона Ланнистера.
Обновлено в 11:17
Политика
Стало известно, что сделает Порошенко в случае поражения на выборах
Кандидат в президенты Украины Петр Порошенко в случае проигрыша на выборах признает поражение и поздравит Зеленского с победой, сообщил источник в его штабе.
Обновлено в 06:59
Общество
Project Syndicate (США): города для людей (Project Syndicate)
По оценкам Всемирной организации здравоохранения, около 90% людей во всем мире дышат загрязненным воздухом.
Обновлено в 17:15
Политика
Более 230 детей погибли в лагере аль-Холь в Сирии
Обновлено в 16:16