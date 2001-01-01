Футбол

Луис Суарес хочет продлить контракт с «Барселоной»Евро-футбол.ру 06:43

Центральный нападающий каталонской "Барселоны" Луис Суарес заявил о желании продлить сотрудничество с "сине-гранатовыми", сообщает Mundo Deportivo. 32-летний уругваец уже вступил в переговоры с руководством испанского гранда.
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СМИ: Суарес хочет продлить контракт с «Барселоной»

Спорт-Экспресс13:41

Луис Суарес хочет продлить контракт с «Барселоной»

Евро-футбол.ру06:43

Суарес запросил у «Барселоны» новый контракт

Матч ТВ06:35

Суарес запросил у «Барселоны» новый контракт

Sportbox.RU06:35

Форвард «Барселоны» хочет продлить контракт

Soccer.ru06:21

Суарес сообщил «Барселоне», что хочет продлить контракт

Советский спорт08:59

Суарес хочет продлить контракт с «Барселоной»

Sports.ru05:28
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Гаджеты

Huawei представит новые смартфон и ноутбук Honor через неделю

Мероприятие пройдёт 17 апреля в Пекине. На нём будет представлен смартфон Honor 20i, а также новый ноутбук MagicBook 2019.
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ЦСКА сыграет с «Авангардом» в финале Кубка Гагарина

Накануне, 8 апреля, хоккеисты омского «Авангарда» обыграли уфимский «Салават Юлаев» со счетом 1:0, выйдя таким образом в финал Кубка Гагарина.
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Путин пошутил про финских туристов в России

Владимир Путин пошутил про финских туристов в России.
Обновлено в 09:40
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В Еврокомиссии заявили о завершении создания европейского Энергосоюза

Создание европейского Энергетического союза завершено, заявил во вторник на брифинге в Брюсселе замглавы Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович.
Обновлено в 08:06
Происшествия

Павел Мамаев: «Мы уже полгода сидим и еще столько же просидим такими темпами»

Напомним, что Мамаев и Александр Кокорин находится под стражей с 11 октября 2018 года.
Обновлено в 13:15
Технологии

Почта России вводит сервис по онлайн-оплате услуг ЖКХ

В Почте России теперь действует услуга по онлайн-оплате мобильной связи, жилищно-коммунальных и других услуг с помощью банковских карт, сообщает газета "Известия".
Обновлено в 14:58
Политика

В Кремле прошли переговоры Путина и Эрдогана

Обновлено вчера в 12:42
Политика

Зеленский поблагодарил военных за поддержку на выборах

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Полиция в Мытищах нашла четверых детей в захламленной квартире

Обновлено вчера в 16:35
Армия и оружие

Японский истребитель F-35 пропал с радаров над Тихим океаном

Новейший японский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, поднявшийся во вторник с авиабазы Мисава на северо-востоке острова Хонсю, исчез с экранов радаров во время выполнения полета над Тихим океаном, сообщили Военно-воздушные силы самообороны Японии.
Обновлено в 08:41
Политика

Путин рассказал о перспективах своего визита в США

Президент РФ Владимир Путин во вторник ответил на вопрос о перспективах своего визита в Вашингтон по приглашению президента США Дональда Трампа.
Обновлено в 09:57
Здоровье

В США женщина с аномалией внутренних органов прожила 99 лет

Обновлено в 11:10
Авто

Эксперты показали Chevrolet Niva в премиальном тюнинге

Получив новую современную мультимедийную систему, популярный внедорожник Chevrolet Niva совершенно не изменился внешне.
Обновлено в 07:34
Происшествия

Криминального авторитета Таро арестовали после освобождения из колонии

Суд города Соль-Илецк в Оренбуржье арестовал на 40 дней криминального авторитета Тариэла Мулухова (Ониани), известного как "Таро", который 9 апреля освободился из колонии, сообщила РИА Новости помощник председателя Соль-Илецкого суда Линиза Шевчик.
Обновлено в 07:42
Происшествия

Мужчина упал на пути на станции «Деловой центр» московского метро

На станции Солнцевской линии московского метро «Деловой центр» пассажир упал на пути, когда говорил по телефону.
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НХЛ дисквалифицировала Войнова до июля 2020 года

Обновлено в 14:47
Политика

Почему поругались делегации Украины и Германии в ПАСЕ

Представители украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) разозлили коллег из Германии в ходе дебатов по обсуждению доклада, который направлен на упрощение процедуры снятия санкций с российской делегации.
Обновлено вчера в 12:30
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Минтранс назвал сроки открытия платной трассы Москва — Санкт-Петербург

Скоростную трассу М-11 Москва — Санкт-Петербург полностью откроют до 29 сентября.
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Собчак пошутила о драках и оправдалась за разбитую машину

Совсем недавно Ксения Собчак подтвердила, что больше не живет вместе с супругом Максимом Виторганом.
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Коричневые карлики - неудачные звезды или супер-планеты

Коричневые карлики заполняют промежуток между звездами и гораздо меньшими планетами - двумя очень разными типами астрономических объектов.
Обновлено в 13:27
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Минфин США пообещал продолжать давить на Россию санкциями

В Минфине США уверены, что санкции являются эффективным инструментом, и пообещали и дальше использовать их против России с целью заставить Москву изменить свое поведение.
Обновлено в 12:43
Футбол

Адвокат подвёл итоги первого заседания суда по делу Кокорина и Мамаева

Обновлено в 16:11
Экономика

ЦБ зафиксировал рекордный отток зарубежных инвестиций из России

Прямые иностранные инвестиции в уставные капиталы российских компаний нефинансового сектора в 2018 году сократились на $6,5 млрд, говорится в статистике, которую опубликовал Центральный банк.
Обновлено вчера в 13:44
Армия и оружие

Эксперт: Украина готовит провокацию российских военных

Юрий Кнутов, военный эксперт, рассказал о мерах, предпринятых Россией для защиты Крыма от кораблей Североатлантического альянса, сообщает DEITA.
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Представлены новые процессоры для смартфонов

Усовершенствованиям подверглись сигнальный процессор (DSP), а также блок обработки сигнала с камер (ISP) — он теперь поддерживает до двух модулей разрешением 16 МП.
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Экономика

МТС подала развернутый иск против Туркмении на сумму $1,5 млрд

МТС подала развернутый иск против Туркмении, увеличив сумму потерь до $1,5 млрд с ранее озвученных $750 млн, следует из сообщения оператора.
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Футбол

Свидетель рассказал о начале конфликта Кокорина и Мамаева с Паком

Карен Григорян, свидетель по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, рассказал на суде о начале конфликта обвиняемых с чиновником Денисом Паком.
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Мосгорсуд изменил меру пресечения режиссеру Кириллу Серебренникову, его отпустили под подписку о невыезде.
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Штаб Порошенко объяснил плакаты с Путиным

Предвыборный штаб президента Украины Петра Порошенко объяснил появление билбордов, где глава страны изображен вместе с президентом России Владимиром Путиным необходимостью «сильного президента».
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Российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев победил на чемпионате Европы в весовой категории до 97 кг.
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Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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