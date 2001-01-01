Луис Суарес хочет продлить контракт с «Барселоной»Евро-футбол.ру 06:43

Центральный нападающий каталонской "Барселоны" Луис Суарес заявил о желании продлить сотрудничество с "сине-гранатовыми", сообщает Mundo Deportivo. 32-летний уругваец уже вступил в переговоры с руководством испанского гранда.

Политика Орешкин не смог назвать Путину данные по импортозамещению Министр экономического развития Максим Орешкин во время пленарного заседания Арктического форума не смог ответить на вопрос президента Владимира Путина об импортозамещении, трансляцию вел телеканал «Россия 24».

Политика Путин ответил премьеру Швеции строками из «Полтавы» Пушкина Президент России Владимир Путин на заседании Арктического форума в Санкт-Петербурге ответил шведскому премьеру Стефану Левену, процитировавшему Александра Пушкина, строками из поэмы «Полтава», передает корреспондент РБК.

Политика Украина пригрозила Скабеевой предупреждением от ПАСЕ Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что российской телеведущей Ольге Скабеевой будет сделано "серьезное предупреждение" в связи с январским инцидентом в кулуарах ассамблеи.

Происшествия Свидетель по делу Кокорина и Мамаева рассказал о причинах драк На процессе по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева начался допрос свидетелей.

Политика Доклад Чайки: в «Роскосмосе» и «Ростехе» похищено более 1,6 миллиарда Из доклада следует, что на подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха были похищены более 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения.

Общество Малышева посоветовала 10 упражнений для улучшения здоровья женщин Телеведущая Елена Малышева опубликовала пост с десятью упражнениями для улучшения здоровья женщин.

Футбол Киберфутболисты «Динамо» и «Локомотива» вошли в состав сборной России по интерактивному футболу Антон Klenoff Кленов («Динамо») и Роберт Ufenok77 Фахретдинов («Локомотив») будут защищать цвета сборной России на международном турнире FIFA eNations Cup 2019.

Происшествия В Германии завершили анализ ДНК тел погибших в ходе авиакатастрофы Анализ ДНК тел погибших при авиакатастрофе в ФРГ завершен, гибель совладелицы S7 подтверждена, заявили РИА Новости в прокуратуре Дармштадта.

Финансы Чистый отток капитала из России вырос более чем в полтора раза Чистый отток капитала из России в январе – марте 2019 г. вырос в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $25,2 млрд, сообщает ЦБ.

Экономика Контейнерные грузы отправят из Ленинградской области на Камчатку 30 млн тонн составят контейнерные грузы. Проект предполагает создание особой экономической зоны на территории Ленинградской области.

Политика Путин прокомментировал доклад Мюллера словами «гора родила мышь» В России заранее знали, что спецпрокурору Роберту Мюллеру не удастся найти никаких доказательств наличия сговора нынешнего президента США Дональда Трампа с Москвой перед выборами 2016 года, заявил на проходящем в Санкт-Петербурге Арктическом форуме президент России Владимир Путин.

Политика ФСБ задержала активиста «Правого сектора» Пирожка «Органами ФСБ России совместно с МВД России в результате проведенных 9 апреля оперативно-следственных мероприятий на территории Московского региона задержан гражданин Украины Пирожок И.Н.», — сказали в пресс-службе.

Армия и оружие Индия купит у России 464 танка Т-90МС на $1,93 млрд Власти Индии одобрили закупку у России 464 основных боевых танков Т-90МС на $1,93 млрд, сообщает британское оборонное издание Janes.

Экономика Сердюков оценил отсталость авиастроения России В июле 2018 года в «Роскосмосе» ответили на высказывание директора авиационного кластера «Ростеха» Анатолия Сердюкова, в 2007-2012 годах занимавшего должность министра обороны России, о конкуренции за производство двигателей ракет «Союз-2».

Армия и оружие В ДНР квалифицировали обстрелы Донецка и Горловки как теракт Генеральная прокуратура самопровозглашённой Донецкой народной республики возбудила уголовные дела по статье о теракте в отношении командиров ВСУ после обстрелов Донецка и Горловки.

Транспорт Петербург и Кудрово может связать канатная дорога Примыкающий к Петербургу с востока город Кудрово (Всеволожский район Ленинградской области) могут связать канатной дорогой со станцией «Улица Дыбенко» Петербургского метрополитена.

Кино Георгия Данелию похоронили на Новодевичьем кладбище Народный артист СССР, режиссёр Георгий Данелия похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве, передаёт ТАСС.

Политика Иран объявил террористической организацией армию США Первыми о внесении КСИР в список террористических организаций объявил Трамп.

Политика Египет может попасть под санкции США из-за покупки Су-35 В Вашингтоне заявили, что в отношении Египта могут быть применены санкции, если страна купит у России истребители Су-35, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление высокопоставленного представителя Соединенных Штатов.

Общество Акция «Москва – с заботой об истории» стартует в преддверии Дня Победы Заместитель директора - главный хранитель фондов Главархива Москвы Елена Болдина заявила, что в столице стартовала акция "Москва - с заботой об истории".

Гаджеты Видеокарта Zotac GeForce GTX 1650 не требует дополнительного питания Интересно, что видеокарта GeForce GTX 1650 от Zotac лишена каких-либо разъёмов дополнительного питания.

Космос Новосибирские ученые участвуют в запуске «Федерации» Научный руководитель Конструкторско-технологического института научного приборостроения СО РАН Юрий Чугуй пояснил, что институт также участвует в ряде серьезных космических проектов, реализуемых АО «Информационные спутниковые системы им. Решетнева» (Красноярск).

Шоу-бизнес Певец ALEKSEEV закрутил роман с солисткой «ВИА Гры» Ульяной Синецкой Прогулки на лодке по каналам, нежные объятия и влюбленные взгляды — в Сеть попали кадры с романтического отпуска певца ALEKSEEV и новой солистки группы «ВИА Гра» Ульяны Синецкой .