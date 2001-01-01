Футбол

Луис Суарес хочет продлить контракт с «Барселоной»Евро-футбол.ру 06:43

Центральный нападающий каталонской "Барселоны" Луис Суарес заявил о желании продлить сотрудничество с "сине-гранатовыми", сообщает Mundo Deportivo. 32-летний уругваец уже вступил в переговоры с руководством испанского гранда.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Суарес запросил у «Барселоны» новый контракт

Матч ТВ06:35

Луис Суарес хочет продлить контракт с «Барселоной»

Евро-футбол.ру06:43

Форвард «Барселоны» хочет продлить контракт

Soccer.ru06:21

Луис Суарес попросил «Барселону» продлить контракт

REGNUM08:27

Суарес запросил у «Барселоны» новый контракт

Sportbox.RU06:35

Суарес хочет продлить контракт с «Барселоной»

Sports.ru05:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 08:43, Ашберн
Происшествия

Начальник СвЖД Алексей Миронов остался под домашним арестом

Начальник СвЖД Алексей Миронов останется под домашним арестом как минимум до 12 июня.
Обновлено в 08:10
Происшествия

Свидетель заявил в суде, что один из потерпевших первым ударил Мамаева

Свидетель по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина заявил, что один из потерпевших - водитель Виталий Соловчук - первым ударил Мамаева, передает корреспондент ТАСС из зала Пресненского суда Москвы, где во вторник началось слушание уголовного дела по существу.
Обновлено в 08:26
Происшествия

Бастрыкин завёл дело против судьи арбитража Калмыкии

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело против подозреваемой в мошенничестве судьи арбитражного суда Калмыкии Елены Анжукаевой.
Обновлено в 07:48
Происшествия

В Мытищах мать найденных в квартире детей вернулась домой пьяной

Найденные в захламленной квартире в Мытищах четверо детей были с бабушкой, пьяная мать пришла во время работы правоохранителей, сообщила журналистам начальник пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Обновлено в 06:26
Происшествия

Макгрегор устроил драку в баре Ирландии после слов о русских

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор устроил потасовку в одном из баров Ирландии после того, как один из посетителей заявил ему, что "русские избили его", передает РИА Новости.
Обновлено в 08:03
Политика

На Украине появились билборды с Порошенко и Путиным

На Украине перед вторым туром выборов президента страны появились билборды, на которых рядом с профилем действующего главы государства Петра Порошенко изображен профиль президента России Владимира Путина.
Обновлено в 05:18
Политика

Путин: Россия вскоре примет стратегию развития Арктики до 2035 года

Россия вскоре примет стратегию развития Арктики до 2035 года, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании V Международного Арктического форума.
Обновлено в 08:13
Общество

Генпрокуратура отчиталась о противодействии экстремизму в интернете

"Приняты дополнительные меры, направленные на недопущение искусственного раздувания экстремистской угрозы, необоснованного привлечения к уголовной ответственности граждан за размещение подобной информации в сети Интернет", - подчеркивается в докладе.
Обновлено в 04:25
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров объяснил отсутствие Пугачевой на концерте в ее честь

В столичном «Крокусе» состоялся концерт в честь Аллы Борисовны, которая уже через считанные дни отметит 70-летие большим сольным концертом.
Обновлено в 07:56
Наука

Неинвазивная стимуляция мозга улучшила память пожилых людей

Подтвержден сильный омолаживающий эффект у человека от стимуляции мозга, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 06:48
Происшествия

Криминального авторитета Таро арестовали после выхода из колонии

Суд города Соль-Илецк в Оренбуржье постановил заключить под стражу криминального авторитета Тариэла Мулухова (Таро).
Обновлено в 08:11
Политика

Кремль назвал неожиданным решение ЕСПЧ по делу Навального

По мнению ЕСПЧ, российские власти нарушили в деле Алексея Навального три статьи Конвенции по правам человека: ст. 5 (право на свободу и безопасность), ст. 10 (свобода выражения мнения), ст. 18 (запрет ограничения прав заявителя по политическим мотивам).
Обновлено в 07:16
Футбол

Егоров: первый гол ЦСКА в ворота «Спартака» был забит чисто

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров заявил, что по мнению департамента первый гол ЦСКА в ворота московского "Спартака" в матче 22-го тура РПЛ был засчитан правильно.
Обновлено в 06:33
Политика

Украина решила выдать России обвиняемого в убийстве Пола Хлебникова

Украина в 2018 году приняла решение выдать России 22 человека, среди которых фигурант дела об убийстве главного редактора российского Forbes Пола Хлебникова Магомед Дукузов.
Обновлено в 02:22
Происшествия

Врача в Дзержинске, принимавшего пациентов пьяным, уволили

Как только старший дежурный врач узнал о том, что один из докторов находится в таком состоянии, он связался с руководством и получил распоряжение провести освидетельствование и немедленно отстранить его от работы, а также вызвать наряд полиции, чтобы вывести доктора с территории больницы, — рассказал главврач медучреждения Сергей Шамин.
Обновлено в 05:09
Общество

В Росгвардии прокомментировали обращение ветеранов ОМОНа к Путину

Обновлено вчера в 21:13
Происшествия

Адвокат Кокорина объяснил, почему футболист бил чиновника стулом

Адвокат футболиста Александра Кокорина прояснил эпизод с избиением чиновника Минпромторга Дениса Пака.
Обновлено в 07:37
Кино

Прощание с Георгием Данелией состоится в Доме кино

Прощание с режиссером Георгием Данелией пройдет во вторник в Центральном доме кино (ЦДК).
Обновлено вчера в 17:34
Шоу-бизнес

Вдова Дмитрия Хворостовского показала их повзрослевшего сына

В 2003 году родился сын Максим, а в 2007 году — дочь Нина. Дмитрий Хворостовский ушел из жизни в 2017 году.
Обновлено в 04:53
Авто

Появились изображения Chevrolet Niva в премиальном тюнинге

Получив новую современную мультимедийную систему, популярный внедорожник Chevrolet Niva совершенно не изменился внешне.
Обновлено в 07:34
Шоу-бизнес

Виторган показал фото объятий с актрисой Дарьей Екамасовой

Бывший супруг Ксении Собчак Максим Виторган опубликовал в своем инстаграме фотографию с актрисой Дарьей Екамасовой, сообщив, что пытается найти ей работу.
Обновлено в 07:54
Футбол

«Думали, я раздвину ноги»: украинский футболист отказал клубу из Москвы

Озвучили сумму и думали, что я раздвину ножки и рвану.
Обновлено в 04:57
Энергетика

Украина начала закачку газа в ПХГ

«Украина завершает отопительный сезон и 5 апреля начала закачку газа в ПХГ», — написал он в Facebook.
Обновлено в 05:17
Общество

Бывшая девушка китайца явилась на свадьбу в белом платье и устроила скандал

Обновлено в 07:42
Армия и оружие

Минобороны опровергло информацию о переброске Су-57 в Сирию

Обновлено в 07:24
Политика

Президент Бразилии не исключает военного вторжения в Венесуэлу

Обновлено в 04:22
Транспорт

Участок Таганско-Краснопресненской линии метро открыли на день раньше

Обновлено в 07:27
Происшествия

ФСБ задержала члена «Правого сектора» по фамилии Пирожок

В Московском регионе сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали члена украинской националистической организации «Правый сектор»* по фамилии Пирожок.
Обновлено в 06:45
Хоккей

«Авангард» вышел в финал Кубка Гагарина, обыграв «Салават Юлаев»

Омский "Авангард" обыграл уфимский "Салават Юлаев" в третьем овертайме шестого матча полуфинальной серии плей-офф КХЛ и стал первым финалистом Кубка Гагарина.
Обновлено вчера в 14:27
Финансы

ЦБ назвал тормоз экономики России

Первый зампред Банка России Ксения Юдаева заявила, что избыточная долговая нагрузка россиян и юридических лиц может стать тормозом для экономического роста страны.
Обновлено в 08:16
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Луис Суарез
Уругвайский футболист
Уругвайский профессиональный футболист, нападающий испанского клуба «Барселона» и сборной Уругвая. Считается одним из сильнейших нападающих мира. Воспитанник «Насьоналя» из Монтевидео, в составе которого стал чемпионом Уругвая в 2006 году.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Барселона
Спортивный клуб
Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное