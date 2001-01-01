Футбол
Луис Суарес хочет продлить контракт с «Барселоной»Евро-футбол.ру 06:43
Центральный нападающий каталонской "Барселоны" Луис Суарес заявил о желании продлить сотрудничество с "сине-гранатовыми", сообщает Mundo Deportivo. 32-летний уругваец уже вступил в переговоры с руководством испанского гранда.
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Происшествия
Начальник СвЖД Алексей Миронов остался под домашним арестом
Начальник СвЖД Алексей Миронов останется под домашним арестом как минимум до 12 июня.
Обновлено в 08:10
Происшествия
Свидетель заявил в суде, что один из потерпевших первым ударил Мамаева
Свидетель по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина заявил, что один из потерпевших - водитель Виталий Соловчук - первым ударил Мамаева, передает корреспондент ТАСС из зала Пресненского суда Москвы, где во вторник началось слушание уголовного дела по существу.
Обновлено в 08:26
Происшествия
Бастрыкин завёл дело против судьи арбитража Калмыкии
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело против подозреваемой в мошенничестве судьи арбитражного суда Калмыкии Елены Анжукаевой.
Обновлено в 07:48
Происшествия
В Мытищах мать найденных в квартире детей вернулась домой пьяной
Найденные в захламленной квартире в Мытищах четверо детей были с бабушкой, пьяная мать пришла во время работы правоохранителей, сообщила журналистам начальник пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Обновлено в 06:26
Происшествия
Макгрегор устроил драку в баре Ирландии после слов о русских
Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор устроил потасовку в одном из баров Ирландии после того, как один из посетителей заявил ему, что "русские избили его", передает РИА Новости.
Обновлено в 08:03
Политика
На Украине появились билборды с Порошенко и Путиным
На Украине перед вторым туром выборов президента страны появились билборды, на которых рядом с профилем действующего главы государства Петра Порошенко изображен профиль президента России Владимира Путина.
Обновлено в 05:18
Политика
Путин: Россия вскоре примет стратегию развития Арктики до 2035 года
Россия вскоре примет стратегию развития Арктики до 2035 года, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании V Международного Арктического форума.
Обновлено в 08:13
Общество
Генпрокуратура отчиталась о противодействии экстремизму в интернете
"Приняты дополнительные меры, направленные на недопущение искусственного раздувания экстремистской угрозы, необоснованного привлечения к уголовной ответственности граждан за размещение подобной информации в сети Интернет", - подчеркивается в докладе.
Обновлено в 04:25
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров объяснил отсутствие Пугачевой на концерте в ее честь
В столичном «Крокусе» состоялся концерт в честь Аллы Борисовны, которая уже через считанные дни отметит 70-летие большим сольным концертом.
Обновлено в 07:56
Наука
Неинвазивная стимуляция мозга улучшила память пожилых людей
Подтвержден сильный омолаживающий эффект у человека от стимуляции мозга, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 06:48
Происшествия
Криминального авторитета Таро арестовали после выхода из колонии
Суд города Соль-Илецк в Оренбуржье постановил заключить под стражу криминального авторитета Тариэла Мулухова (Таро).
Обновлено в 08:11
Политика
Кремль назвал неожиданным решение ЕСПЧ по делу Навального
По мнению ЕСПЧ, российские власти нарушили в деле Алексея Навального три статьи Конвенции по правам человека: ст. 5 (право на свободу и безопасность), ст. 10 (свобода выражения мнения), ст. 18 (запрет ограничения прав заявителя по политическим мотивам).
Обновлено в 07:16
Футбол
Егоров: первый гол ЦСКА в ворота «Спартака» был забит чисто
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров заявил, что по мнению департамента первый гол ЦСКА в ворота московского "Спартака" в матче 22-го тура РПЛ был засчитан правильно.
Обновлено в 06:33
Политика
Украина решила выдать России обвиняемого в убийстве Пола Хлебникова
Украина в 2018 году приняла решение выдать России 22 человека, среди которых фигурант дела об убийстве главного редактора российского Forbes Пола Хлебникова Магомед Дукузов.
Обновлено в 02:22
Происшествия
Врача в Дзержинске, принимавшего пациентов пьяным, уволили
Как только старший дежурный врач узнал о том, что один из докторов находится в таком состоянии, он связался с руководством и получил распоряжение провести освидетельствование и немедленно отстранить его от работы, а также вызвать наряд полиции, чтобы вывести доктора с территории больницы, — рассказал главврач медучреждения Сергей Шамин.
Обновлено в 05:09
Общество
В Росгвардии прокомментировали обращение ветеранов ОМОНа к Путину
Обновлено вчера в 21:13
Происшествия
Адвокат Кокорина объяснил, почему футболист бил чиновника стулом
Адвокат футболиста Александра Кокорина прояснил эпизод с избиением чиновника Минпромторга Дениса Пака.
Обновлено в 07:37
Кино
Прощание с Георгием Данелией состоится в Доме кино
Прощание с режиссером Георгием Данелией пройдет во вторник в Центральном доме кино (ЦДК).
Обновлено вчера в 17:34
Шоу-бизнес
Вдова Дмитрия Хворостовского показала их повзрослевшего сына
В 2003 году родился сын Максим, а в 2007 году — дочь Нина. Дмитрий Хворостовский ушел из жизни в 2017 году.
Обновлено в 04:53
Авто
Появились изображения Chevrolet Niva в премиальном тюнинге
Получив новую современную мультимедийную систему, популярный внедорожник Chevrolet Niva совершенно не изменился внешне.
Обновлено в 07:34
Шоу-бизнес
Виторган показал фото объятий с актрисой Дарьей Екамасовой
Бывший супруг Ксении Собчак Максим Виторган опубликовал в своем инстаграме фотографию с актрисой Дарьей Екамасовой, сообщив, что пытается найти ей работу.
Обновлено в 07:54
Футбол
«Думали, я раздвину ноги»: украинский футболист отказал клубу из Москвы
Озвучили сумму и думали, что я раздвину ножки и рвану.
Обновлено в 04:57
Энергетика
Украина начала закачку газа в ПХГ
«Украина завершает отопительный сезон и 5 апреля начала закачку газа в ПХГ», — написал он в Facebook.
Обновлено в 05:17
Общество
Бывшая девушка китайца явилась на свадьбу в белом платье и устроила скандал
Обновлено в 07:42
Происшествия
ФСБ задержала члена «Правого сектора» по фамилии Пирожок
В Московском регионе сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали члена украинской националистической организации «Правый сектор»* по фамилии Пирожок.
Обновлено в 06:45
Хоккей
«Авангард» вышел в финал Кубка Гагарина, обыграв «Салават Юлаев»
Омский "Авангард" обыграл уфимский "Салават Юлаев" в третьем овертайме шестого матча полуфинальной серии плей-офф КХЛ и стал первым финалистом Кубка Гагарина.
Обновлено вчера в 14:27
Финансы
ЦБ назвал тормоз экономики России
Первый зампред Банка России Ксения Юдаева заявила, что избыточная долговая нагрузка россиян и юридических лиц может стать тормозом для экономического роста страны.
Обновлено в 08:16