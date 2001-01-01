Футбол
Луис Суарес хочет продлить контракт с «Барселоной»Евро-футбол.ру 06:43
Центральный нападающий каталонской "Барселоны" Луис Суарес заявил о желании продлить сотрудничество с "сине-гранатовыми", сообщает Mundo Deportivo. 32-летний уругваец уже вступил в переговоры с руководством испанского гранда.
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Путин разрешил выдавать россиянам генетические паспорта
С 2025 года россиянам начнут выдавать генетические паспорта.
Обновлено в 03:36
Политика
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Украинский президент Петр Порошенко заявил, что считает себя русскоязычным.
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Обновлено в 01:39
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Индийские власти подтвердили намерение приобрести у России 464 танка Т-90МС на сумму $1,93 млрд.
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Финансы
Силуанов: Эффект от повышения НДС проявится ко второй половине года
Экономический эффект от повышения НДС проявится во второй половине года, сказал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на XX Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества НИУ "Высшая школа экономики".
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В Роскосмосе прокомментировали итоги прокурорской проверки
Госкорпорация "Роскосмос" приняла все необходимые меры по итогам проверки ее деятельности Генпрокуратурой еще в 2018 году.
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Кино
Поклонники проводили Данелию в последний путь овациями
Поклонники и коллеги советского режиссёра Георгия Данелии проводили деятеля культуры в последний путь овациями.
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Пищевые добавки могут снизить иммунитет больных гриппом
Пищевая добавка трет-бутилгидрохинон способна ослабить иммунитет у больных гриппом мышей.
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Происшествия
Кокорина и Мамаева доставили в суд с вещами
Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, обвиняемых в умышленном причинении легкого вреда здоровью, привезли к зданию Пресненского районного суда Москвы с вещами.
Обновлено в 06:05
Технологии
«ВКонтакте» запустила сервис для изучения ПДД
Обновлено в 05:50
Транспорт
В Новокузнецке отменили льготный проезд для пенсионеров в маршрутках
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Транспорт
Участок Таганско-Краснопресненской линии метро откроют на день раньше
Участок Таганско-Краснопресненской линии московского метро от станции «Волгоградский проспект» до «Котельники» откроют на сутки раньше.
Обновлено в 05:52
Здоровье
Роспотребнадзор обязал школы и детсады использовать йодированную соль
Роспотребнадзор обязал детские сады и школы использовать только йодированную соль.
Обновлено в 06:13
Происшествия
Самолет UTair задымился на взлетной полосе в Саратове
Обновлено в 04:51
Шоу-бизнес
Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя дебютировала в роли модели
Старшая дочь актеров Моники Беллуччи и Венсана Касселя Дева впервые попробовала себя в роли модели.
Обновлено в 03:04
Финансы
Мигранты всего мира перевели рекордное количество денежных средств
До рекордного уровня вырос объем переведенных денежных средств мигрантами всего мира в 2018 году, следует из опубликованного 8 апреля доклада Всемирного банка.
Обновлено в 04:10
Авто
Toyota придумала встроенную в автомобиль мойку кузова
Компания Toyota запатентовала встроенную систему мойки кузова для пикапов.
Обновлено вчера в 11:40
Происшествия
В администрации Сочи прошли выемки документов
Выемки документов в рамках следственных мероприятий прошли в понедельник в администрации Сочи, сообщили РИА Новости мэрии.
Обновлено в 03:54
Кино
В Лос-Анджелесе скончался актер Сеймур Кэссел
В калифорнийском Лос-Анджелесе на 85-м году жизни скончался известный голливудский актер Сеймур Кэссел, снявшийся за свою карьеру в более чем 190 фильмах.
Обновлено вчера в 22:45
Политика
Мать Зеленского обвинила Порошенко в уничтожении ее сына
Обратил внимание Римма Зеленская и на то, что на ее сына – порядочного человека, который заработал деньги своим трудом, – «выливают грязь», обвиняют то в отсутствии политической программы, то в сговоре с Кремлем лишь потому, что это «уничтожение» выгодно его ключевому оппоненту на выборах – действующему президенту Петру Порошенко.
Обновлено в 04:29
Политика
ФСБ задержала Пирожка из «Правого сектора»
Сотрудники ФСБ и МВД задержали в Московском регионе гражданина Украины по фамилии Пирожок, который, как утверждают российские силовики, является активным участником запрещенной России экстремистской организации «Правый сектор» (ПС).
Обновлено в 06:45
Театры
Актёра Сухорукова выписали из больницы
Российского актёра театра и кино Виктора Сухорукова выписали из больницы после ЧП в Театре имени Моссовета, в результате которого он получил травму руки, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя НИИ им. Склифосовского.
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Футбол
«Думали, я раздвину ноги»: украинский футболист отказал клубу из Москвы
Озвучили сумму и думали, что я раздвину ножки и рвану.
Обновлено в 04:57
Финансы
Рынок акций РФ открылся ростом индексов на 0,1-0,3%
Рынок акций РФ открылся во вторник дальнейшим ростом цен большинства blue chips на фоне благоприятной внешней конъюнктуры и новостях о Brexit, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,1-0,3%, причем первый обновил исторический максимум.
Обновлено в 03:15
Экономика
В России предложили ввести катастрофические бонды
Российская национальная перестраховочная компания (РНПК, "дочка" ЦБ) обсуждает с Московской биржей создание нового финансового инструмента - катастрофических облигаций, привязанных к рискам катастрофических событий.
Обновлено в 05:36
Авто
Кроссовер Changan CS75 вернулся на российский рынок
Обновлено в 06:16
Религия
Матвиенко стала первым полным кавалером высшего ордена РПЦ
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко стала первым полным кавалером высшего ордена РПЦ - святой равноапостольной княгини Ольги - за вклад в развитие церковно-государственных отношений, сообщает во вторник пресс-служба верхней палаты парламента.
Обновлено в 05:52