Луис Суарес хочет продлить контракт с «Барселоной»Евро-футбол.ру 06:43

Центральный нападающий каталонской "Барселоны" Луис Суарес заявил о желании продлить сотрудничество с "сине-гранатовыми", сообщает Mundo Deportivo. 32-летний уругваец уже вступил в переговоры с руководством испанского гранда.

Политика Путин разрешил выдавать россиянам генетические паспорта С 2025 года россиянам начнут выдавать генетические паспорта.

Политика Порошенко назвал себя русскоязычным Украинский президент Петр Порошенко заявил, что считает себя русскоязычным.

Финансы Силуанов: Эффект от повышения НДС проявится ко второй половине года Экономический эффект от повышения НДС проявится во второй половине года, сказал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на XX Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества НИУ "Высшая школа экономики".

Политика В Роскосмосе прокомментировали итоги прокурорской проверки Госкорпорация "Роскосмос" приняла все необходимые меры по итогам проверки ее деятельности Генпрокуратурой еще в 2018 году.

Кино Поклонники проводили Данелию в последний путь овациями Поклонники и коллеги советского режиссёра Георгия Данелии проводили деятеля культуры в последний путь овациями.

Наука Пищевые добавки могут снизить иммунитет больных гриппом Пищевая добавка трет-бутилгидрохинон способна ослабить иммунитет у больных гриппом мышей.

Происшествия Кокорина и Мамаева доставили в суд с вещами Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, обвиняемых в умышленном причинении легкого вреда здоровью, привезли к зданию Пресненского районного суда Москвы с вещами.

Транспорт В Новокузнецке отменили льготный проезд для пенсионеров в маршрутках Льготный проезд в маршрутных такси для пенсионеров отменили в Новокузнецке из-за оскорблений в адрес водителей и кондукторов.

Транспорт Участок Таганско-Краснопресненской линии метро откроют на день раньше Участок Таганско-Краснопресненской линии московского метро от станции «Волгоградский проспект» до «Котельники» откроют на сутки раньше.

Здоровье Роспотребнадзор обязал школы и детсады использовать йодированную соль Роспотребнадзор обязал детские сады и школы использовать только йодированную соль.

Шоу-бизнес Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя дебютировала в роли модели Старшая дочь актеров Моники Беллуччи и Венсана Касселя Дева впервые попробовала себя в роли модели.

Финансы Мигранты всего мира перевели рекордное количество денежных средств До рекордного уровня вырос объем переведенных денежных средств мигрантами всего мира в 2018 году, следует из опубликованного 8 апреля доклада Всемирного банка.

Авто Toyota придумала встроенную в автомобиль мойку кузова Компания Toyota запатентовала встроенную систему мойки кузова для пикапов.

Происшествия В администрации Сочи прошли выемки документов Выемки документов в рамках следственных мероприятий прошли в понедельник в администрации Сочи, сообщили РИА Новости мэрии.

Кино В Лос-Анджелесе скончался актер Сеймур Кэссел В калифорнийском Лос-Анджелесе на 85-м году жизни скончался известный голливудский актер Сеймур Кэссел, снявшийся за свою карьеру в более чем 190 фильмах.

Политика Мать Зеленского обвинила Порошенко в уничтожении ее сына Обратил внимание Римма Зеленская и на то, что на ее сына – порядочного человека, который заработал деньги своим трудом, – «выливают грязь», обвиняют то в отсутствии политической программы, то в сговоре с Кремлем лишь потому, что это «уничтожение» выгодно его ключевому оппоненту на выборах – действующему президенту Петру Порошенко.

Политика ФСБ задержала Пирожка из «Правого сектора» Сотрудники ФСБ и МВД задержали в Московском регионе гражданина Украины по фамилии Пирожок, который, как утверждают российские силовики, является активным участником запрещенной России экстремистской организации «Правый сектор» (ПС).

Театры Актёра Сухорукова выписали из больницы Российского актёра театра и кино Виктора Сухорукова выписали из больницы после ЧП в Театре имени Моссовета, в результате которого он получил травму руки, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя НИИ им. Склифосовского.

Финансы Рынок акций РФ открылся ростом индексов на 0,1-0,3% Рынок акций РФ открылся во вторник дальнейшим ростом цен большинства blue chips на фоне благоприятной внешней конъюнктуры и новостях о Brexit, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,1-0,3%, причем первый обновил исторический максимум.

Экономика В России предложили ввести катастрофические бонды Российская национальная перестраховочная компания (РНПК, "дочка" ЦБ) обсуждает с Московской биржей создание нового финансового инструмента - катастрофических облигаций, привязанных к рискам катастрофических событий.