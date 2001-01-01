Футбол

Луис Суарес хочет продлить контракт с «Барселоной»Евро-футбол.ру 06:43

Центральный нападающий каталонской "Барселоны" Луис Суарес заявил о желании продлить сотрудничество с "сине-гранатовыми", сообщает Mundo Deportivo. 32-летний уругваец уже вступил в переговоры с руководством испанского гранда.
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Суарес запросил у «Барселоны» новый контракт

Матч ТВ06:35

Суарес запросил у «Барселоны» новый контракт

Sportbox.RU06:35

Луис Суарес хочет продлить контракт с «Барселоной»

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Форвард «Барселоны» хочет продлить контракт

Soccer.ru06:21

Суарес хочет продлить контракт с «Барселоной»

Sports.ru05:28
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