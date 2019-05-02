Футбол

Луис Суарес — Хави: «Спасибо за все, что ты дал мировому футболу»Матч ТВ 16:39

Желаю успехов на новом этапе карьеры! — написал Суарес в своем Twitter. Ранее Хави объявил о завершении карьеры футболиста по окончании нынешнего сезона. В данный момент испанец является игроком катарского «Аль-Саада».
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Суарес – Хави: спасибо за всё, что ты дал футболу

Чемпионат21:01

«Спасибо за все, что ты дал мировому футболу». Суарес пожелал успехов завершающему карьеру Хави

Sport24.ru15:36

Луис Суарес — Хави: «Спасибо за все, что ты дал мировому футболу»

Sportbox.RU16:39

Суарес: Хави дал многое мировому футболу

Газета.Ru16:37

Суарес - Хави: «Спасибо за всё, что ты подарил мировому футболу»

Soccer.ru16:06

Луис Суарес — Хави: «Спасибо за все, что ты дал мировому футболу»

Матч ТВ16:39
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Заведующая детским садом №74 в Краснодаре поставила ребенка на колени, а после заставила поцеловать землю.
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