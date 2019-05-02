Футбол
Луис Суарес — Хави: «Спасибо за все, что ты дал мировому футболу»Матч ТВ 16:39
Желаю успехов на новом этапе карьеры! — написал Суарес в своем Twitter. Ранее Хави объявил о завершении карьеры футболиста по окончании нынешнего сезона. В данный момент испанец является игроком катарского «Аль-Саада».
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