Луис Суарес: «Некоторые игроки занимаются маркетингом лучше меня»Матч ТВ вчера в 15:02

Суарес выступает за «Барселону» с 2014 года, за это время он провел за каталонскую команду 245 матчей и забил 176 голов.

Все про Спорт ру

Политика В Москве арестован украинский миллионер Павел Климец В Москве был задержан украинский бизнесмен Павел Климец по подозрению в даче взятки в особо крупном размере.

Происшествия Караулову освободили из колонии 16 апреля Вологодский городской суд принял решение удовлетворить ходатайство о досрочном освобождении Карауловой из колонии.

Политика Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленным Российский оператор магистральных нефтепроводов публичное акционерное общество «Транснефть» заявило, что загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, то есть речь может идти о диверсии.

Общество Скандал в Латвии вызвала инструкция на русском языке Инструкция газовиков предприятия Latvijas gāze породила скандал в Латвии.

Хоккей «Амур» заключил новые контракты с голкиперами Аликиным и Киселевым Хабаровский хоккейный клуб "Амур" заключил двусторонние контракты с вратарями Евгением Аликиным и Евгением Киселевым, сообщается на официальном сайте команды КХЛ.

Политика Путин упростил получение российских паспортов для жителей Донбасса Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями ДНР и ЛНР.

Шоу-бизнес Скорую помощь заметили у резиденции принца Гарри и Меган Маркл Появление автомобиля скорой помощи у загородной резиденции королевской семьи Фрогмор-хаус, где в настоящее время проживают принц Гарри и Меган Маркл, породило бурные слухи о том, что первенец герцога и герцогини Сассекской появился на свет.

Кино Умерла актриса Элина Быстрицкая Народная артистка СССР актриса театра и кино Элина Быстрицкая умерла в возрасте 91 года.

Происшествия В ДТП в Крыму погибли шесть человек Шесть человек погибли, двое пострадали в результате лобового столкновения иномарки и микроавтобуса в Симферопольском районе Крыма.

Музыка После победы дочери Алсу на «Голосе» начата проверка результатов В конце эфира было объявлено, что победительницей стала дочь Алсу Микелла Абрамова.

Общество В России впервые применили закон о фейковых новостях В России впервые применят новый закон о фейковых новостях в отношении жительницы Архангельска Елены Калининой.

Политика Климкин призвал к секторальным санкциям против России Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал к секторальным санкциям против России в связи с законом об упрощенной выдаче российских паспортов гражданам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Хоккей Таварес и Стоун сыграют за сборную Канады на ЧМ-2019 Сборная Канады на ЧМ-2019 попала в одну группу с США, Финляндией, Германией, Словакией, Данией, Францией и Великобританией.

Политика Daimler удивило наличие у Ким Чен Ына лимузинов его производства Немецкий автомобильный концерн Daimler заявил, что не знает, откуда у лидера КНДР Ким Чен Ына лимузины его производства, сообщает Associated Press.

Общество Повзрослевший сын Лукашенко впечатлил пользовательниц сети В твиттере появились фотографии повзрослевшего 14-летнего сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Николая, которые впечатлили пользовательниц соцсети.

Армия и оружие Фото столкновения авиабомб в воздухе появилось в Сети Столкновение двух российских штурмовых авиабомб ОФАБ-500ШР в воздухе во время проведения шоу «Авиамикс» удалось снять на фото.

Хоккей Названы претенденты на приз лучшему тренеру сезона в НХЛ Оглашены имена тренеров, которые претендуют на «Джек Адамс Эворд» в этом сезоне. Награда вручается Ассоциацией журналистов НХЛ.

Экономика Apple вела переговоры с Intel о покупке бизнеса по выпуску модемов Apple вела переговоры с Intel о возможном приобретении части бизнеса Intel по выпуску модемов для смартфонов, сообщил ресурс The Wall Street Journal (WSJ).

Политика Прямая линия с Путиным может состояться летом "Прямая линия" с президентом РФ Владимиром Путиным может состояться летом, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Хоккей «Каролина» обыграла «Айлендерс» и повела в серии Хоккейный клуб «Каролина Харрикейнз» обыграл команду «Нью-Йорк Айлендерс» в первом матче второго раунда розыгрыша Кубка Стэнли нынешнего сезона.

Политика Путин назвал уральские проекты частью системы безопасности Евразии Президент России Владимир Путин включил нефтегазовые проекты страны (в том числе и реализуемые в УрФО) в список тех, которые укрепляют энергетическую безопасностью Евразии.

Происшествия На ВДНХ загорелся отреставрированный за 1,2 миллиарда рублей фонтан В Москве на ВДНХ загорелся фонтан «Каменный цветок», который открыли после реставрации длиной в год.