Футбол

Луис Суарес: «Некоторые игроки занимаются маркетингом лучше меня»Матч ТВ вчера в 15:02

Суарес выступает за «Барселону» с 2014 года, за это время он провел за каталонскую команду 245 матчей и забил 176 голов.
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Луис Суарес: Когда Месси завершит карьеру, будет трудно

Советский спортвчера в 11:19

Суарес: являюсь единственным, кто боролся с Месси и Роналду за «Золотую бутсу»

Чемпионат02:16

Суарес: «Будет трудно, когда Месси завершит карьеру»

Бомбардир.ру01:55

Суарес: «Я единственный, кто в последние годы боролся с Месси и Роналду за „Золотую бутсу“»

Sport24.ruвчера в 22:38

Луис Суарес: «Некоторые игроки занимаются маркетингом лучше меня»

Матч ТВвчера в 15:02

Суарес: «На время игры я забуду о всём хорошем, что было в „Ливерпуле“»

Soccer.ru01:16

От Эйсебио до Месси. Все обладатели «Золотой бутсы»

Все про Спорт ру23 апреля в 20:09
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Политика

В Москве арестован украинский миллионер Павел Климец

В Москве был задержан украинский бизнесмен Павел Климец по подозрению в даче взятки в особо крупном размере.
Обновлено в 00:42
Происшествия

Караулову освободили из колонии

16 апреля Вологодский городской суд принял решение удовлетворить ходатайство о досрочном освобождении Карауловой из колонии.
Обновлено в 01:43
Политика

Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленным

Российский оператор магистральных нефтепроводов публичное акционерное общество «Транснефть» заявило, что загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, то есть речь может идти о диверсии.
Обновлено вчера в 11:51
Общество

Скандал в Латвии вызвала инструкция на русском языке

Инструкция газовиков предприятия Latvijas gāze породила скандал в Латвии.
Обновлено вчера в 20:24
Хоккей

«Амур» заключил новые контракты с голкиперами Аликиным и Киселевым

Хабаровский хоккейный клуб "Амур" заключил двусторонние контракты с вратарями Евгением Аликиным и Евгением Киселевым, сообщается на официальном сайте команды КХЛ.
Обновлено в 02:05
Политика

Путин упростил получение российских паспортов для жителей Донбасса

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями ДНР и ЛНР.
Обновлено 24 апреля в 08:17
Шоу-бизнес

Скорую помощь заметили у резиденции принца Гарри и Меган Маркл

Появление автомобиля скорой помощи у загородной резиденции королевской семьи Фрогмор-хаус, где в настоящее время проживают принц Гарри и Меган Маркл, породило бурные слухи о том, что первенец герцога и герцогини Сассекской появился на свет.
Обновлено вчера в 16:55
Кино

Умерла актриса Элина Быстрицкая

Народная артистка СССР актриса театра и кино Элина Быстрицкая умерла в возрасте 91 года.
Обновлено вчера в 03:23
Происшествия

В ДТП в Крыму погибли шесть человек

Шесть человек погибли, двое пострадали в результате лобового столкновения иномарки и микроавтобуса в Симферопольском районе Крыма.
Обновлено в 00:50
Музыка

После победы дочери Алсу на «Голосе» начата проверка результатов

В конце эфира было объявлено, что победительницей стала дочь Алсу Микелла Абрамова.
Обновлено вчера в 19:03
Происшествия

На Шри-Ланке 15 человек стали жертвами перестрелки

Обновлено вчера в 23:56
Общество

В России впервые применили закон о фейковых новостях

В России впервые применят новый закон о фейковых новостях в отношении жительницы Архангельска Елены Калининой.
Обновлено вчера в 16:43
Политика

Суд в США приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмы

Обновлено вчера в 11:29
Политика

Климкин призвал к секторальным санкциям против России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал к секторальным санкциям против России в связи с законом об упрощенной выдаче российских паспортов гражданам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено вчера в 08:16
Хоккей

Таварес и Стоун сыграют за сборную Канады на ЧМ-2019

Сборная Канады на ЧМ-2019 попала в одну группу с США, Финляндией, Германией, Словакией, Данией, Францией и Великобританией.
Обновлено вчера в 23:18
Шоу-бизнес

«Попахивает могилкой»: Лена Миро посмеялась над новой невестой Деппа

Обновлено вчера в 19:32
Политика

Daimler удивило наличие у Ким Чен Ына лимузинов его производства

Немецкий автомобильный концерн Daimler заявил, что не знает, откуда у лидера КНДР Ким Чен Ына лимузины его производства, сообщает Associated Press.
Обновлено вчера в 14:49
Общество

Повзрослевший сын Лукашенко впечатлил пользовательниц сети

В твиттере появились фотографии повзрослевшего 14-летнего сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Николая, которые впечатлили пользовательниц соцсети.
Обновлено вчера в 15:34
Армия и оружие

Фото столкновения авиабомб в воздухе появилось в Сети

Столкновение двух российских штурмовых авиабомб ОФАБ-500ШР в воздухе во время проведения шоу «Авиамикс» удалось снять на фото.
Обновлено вчера в 04:51
Хоккей

Названы претенденты на приз лучшему тренеру сезона в НХЛ

Оглашены имена тренеров, которые претендуют на «Джек Адамс Эворд» в этом сезоне. Награда вручается Ассоциацией журналистов НХЛ.
Обновлено вчера в 20:06
Политика

Си Цзиньпин поздравил Зеленского с победой на выборах

Обновлено в 01:34
Экономика

Apple вела переговоры с Intel о покупке бизнеса по выпуску модемов

Apple вела переговоры с Intel о возможном приобретении части бизнеса Intel по выпуску модемов для смартфонов, сообщил ресурс The Wall Street Journal (WSJ).
Обновлено в 01:28
Политика

Прямая линия с Путиным может состояться летом

"Прямая линия" с президентом РФ Владимиром Путиным может состояться летом, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 02:13
Хоккей

«Каролина» обыграла «Айлендерс» и повела в серии

Хоккейный клуб «Каролина Харрикейнз» обыграл команду «Нью-Йорк Айлендерс» в первом матче второго раунда розыгрыша Кубка Стэнли нынешнего сезона.
Обновлено в 00:30
Политика

Путин назвал уральские проекты частью системы безопасности Евразии

Президент России Владимир Путин включил нефтегазовые проекты страны (в том числе и реализуемые в УрФО) в список тех, которые укрепляют энергетическую безопасностью Евразии.
Обновлено в 01:56
Происшествия

На ВДНХ загорелся отреставрированный за 1,2 миллиарда рублей фонтан

В Москве на ВДНХ загорелся фонтан «Каменный цветок», который открыли после реставрации длиной в год.
Обновлено вчера в 23:48
Общество

Писатель Дмитрий Быков рассказал о коме и о Боге

Обновлено вчера в 02:17
Кино

«Мстители 4» стартовали лучше «Мстителей 3» в домашнем прокате

Фильм "Мстители 4: Финал" успешно стартовал в домашнем прокате.
Обновлено вчера в 04:11
Происшествия

В МЧС назвали предварительную причину пожара на заводе «Красмаш»

Обновлено в 00:58
Происшествия

В Уфе пропала семья из 5 человек

По факту исчезновения людей возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетнего", сообщает следственное управление Следственного комитета России по Республике Башкортостан.
Обновлено вчера в 14:33
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Уругвайский профессиональный футболист, нападающий испанского клуба «Барселона» и сборной Уругвая. Считается одним из сильнейших нападающих мира. Воспитанник «Насьоналя» из Монтевидео, в составе которого стал чемпионом Уругвая в 2006 году.
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Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Считается одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всеx времён.
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