Футбол
Луис Суарес: «Некоторые игроки занимаются маркетингом лучше меня»Матч ТВ вчера в 15:02
Суарес выступает за «Барселону» с 2014 года, за это время он провел за каталонскую команду 245 матчей и забил 176 голов.
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Суарес: «Я единственный, кто в последние годы боролся с Месси и Роналду за „Золотую бутсу“»
Sport24.ruвчера в 22:38
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Общество
Прапорщик из Екатеринбурга стала главной красоткой Росгвардии
Обновлено вчера в 10:05
Музыка
Дочь Алсу победила в проекте «Голос. Дети»
Вместе с Микеллой Абрамовой за звание победителя сезона в финале боролись также Мариам Абделькадер, Валерий Кузаков, Рената Таирова, Ержан Максим, Михаил Григорян, Анастасия Сисаури, Роберт Багратян, Нино Чеснер.
Обновлено вчера в 17:16
Политика
Путин заявил о возможности стыковки Севморпути с «Морским шелковым путем»
Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона не исключает возможность состыковать Северный морской путь с китайским Шелковым путем.
Обновлено в 02:18
Авто
Названы самые надежные китайские автомобили
Эксперты портала «UsedCars» составили рейтинг самых надежных китайских автомобилей последнего времени.
Обновлено в 02:00
Политика
Песков пошутил, что Путин работает вместо сна
Обновлено в 03:39
Экономика
Маск согласился не раскрывать без разрешения данные о работе Tesla
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и основатель Tesla Илон Маск заключили новое соглашение о том, какую информацию о компании бизнесмен не может распространять в соцсетях без «предварительного одобрения».
Обновлено вчера в 19:34
Баскетбол
ЦСКА вышел в «Финал четырех» Евролиги
Обновлено вчера в 17:39
Политика
В штабе Зеленского допустили мир в Донбассе по плану России
Избранный президент Украины Владимир Зеленский может принести мир в Донбасс, причем на условиях российской стороны, но такой вариант не понравится украинским патриотам - заявили в штабе политика.
Обновлено в 02:20
Футбол
Чех может вернуться в «Челси» по окончании сезона
Руководство «Челси» верит, что возвращение Петра Чеха в клуб, в котором он провел 11 лет, благоприятно скажется на атмосфере в раздевалке команды, а также укрепит фанатскую базу.
Обновлено в 02:02
Происшествия
В Хабаровском крае упал самолет Як-18
Самолет Як-18 разбился в Хабаровском крае, в результате происшествия погибли два человека.
Обновлено в 02:44
Армия и оружие
Армия Хафтара получила серьезное преимущество
Обновлено 25 апреля в 13:22
Наука
В хлебе обнаружена опасная добавка
Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени.
Обновлено 25 апреля в 23:00
Происшествия
МЧС назвало возможную причину пожара на заводе «Красмаш»
Причиной крупного пожара на территории красноярского завода "Красмаш" могло стать нарушение правил эксплуатации электрооборудования.
Обновлено в 03:28
Экономика
Медведев поручил проработать возможность создания новых мест для накопления отходов в РФ
" Подготовьте согласованные предложения по организации мероприятий по созданию новых мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в субъектах Российской Федерации", - сообщается в документе, размещенном в субботу на сайте правительства РФ.
Обновлено в 02:49
Происшествия
Варвара Караулова вышла на свободу
Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 03:19
Шоу-бизнес
Ирина Салтыкова: Юлию Началову раздражало вмешательство в ее здоровье
Певицу Юлию Началову очень раздражало вмешательство знакомых и друзей в ее здоровье, говорит ее подруга Ирина Салтыкова.
Обновлено в 02:29
Происшествия
В ДТП в Крыму погибли пять человек
Пять человек погибли и трое пострадали в результате столкновения микроавтобуса Mercedes Vito и легкового автомобиля Chevrolet Lacetti на трассе Симферополь - Ялта в Симферопольском районе, сообщает в субботу пресс-служба МВД по республике.
Обновлено в 02:36
Общество
Студенты ВШЭ потребовали снести памятник Дзержинскому
Студенты ВШЭ в Москве потребовали снести памятник председателю ВЧК Феликсу Дзержинскому, который установлен на территории здания вуза на Шаболовке.
Обновлено вчера в 14:36
Экономика
Медведев поручил разработать новую редакцию Налогового кодекса
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минфину до 24 мая 2019 года представить предложения по разработке новой редакции Налогового кодекса (НК).
Обновлено вчера в 12:11
Происшествия
На Шри-Ланке 15 человек стали жертвами перестрелки
Ранее сообщалось, что в пятницу в городе Калмунай двое военнослужащих и один мирный житель погибли, еще три человека получили ранения при обстреле неизвестными сотрудников полиции и солдат национальной армии.
Обновлено вчера в 23:56
Политика
Климкин призвал усилить санкции против РФ из-за паспортов для Донбасса
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил о необходимости введения дополнительных антироссийских санкций из-за предоставления жителям ДНР и ЛНР гражданства РФ.
Обновлено вчера в 06:48
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева показала поклонникам третьего «ребенка»
Экс-солистка показала поклонникам ее творчества домашнего питомца – милого песика белого окраса шерстки.
Обновлено в 02:32
Хоккей
Владислав Третьяк: «Хотелось, чтобы Овечкин снова взял Кубок Стэнли»
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поделился эмоциями от вылета российских хоккеистов из Кубка Стэнли.
Обновлено в 02:45
Происшествия
В Татарстане три человека погибли в ДТП с иномаркой
Женщина-водитель в субботу утром в Буинском районе Татарстана не справилась с управлением, из-за чего автомобиль опрокинулся в кювет, сама водитель и две пассажирки, не пристегнутые ремнями безопасности, погибли, мужчина получил травмы, сообщает МВД по республике.
Обновлено в 01:26
Политика
В Москве задержан украинский миллионер Павел Климец
Сотрудники Следственного комитета задержали украинского бизнесмена Павла Климца в Москве.
Обновлено в 02:38
Космос
Астрономы зафиксировали космическую аномалию
Обновлено вчера в 10:17
Экономика
S&P улучшило прогноз по рейтингам АФК «Система» до «позитивного»
Международное рейтинговое агентство S&P улучшило прогноз по долгосрочным рейтингам в иностранной и национальной валютах АФК "Система" до "позитивного" со "стабильного".
Обновлено вчера в 13:08
Баскетбол
«Голден Стэйт» победил «Клипперс» и вышел в четвертьфинал плей-офф НБА
"Голден Стэйт" одержал победу над "Лос-Анджелес Клипперс" и выиграл серию первого раунда плей-офф НБА в шести матчах.
Обновлено в 01:14
Общество
В России утвердили новый порядок профосмотров и диспансеризации
Скворцова подчеркнула, что здравоохранение должно быть комфортным для пациентов.
Обновлено вчера в 07:49