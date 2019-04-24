Футбол

Луис Суарес: «Некоторые игроки занимаются маркетингом лучше меня»Матч ТВ вчера в 15:02

Суарес выступает за «Барселону» с 2014 года, за это время он провел за каталонскую команду 245 матчей и забил 176 голов.
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Луис Суарес: «Некоторые игроки занимаются маркетингом лучше меня»

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