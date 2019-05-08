Футбол

Луис Суарес: «Настало время самокритики в „Барселоне“»Спорт-Экспресс вчера в 21:39

Ливерпуль — Барселона
4 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Полуфинал, вчера
Стадион «Энфилд»
Дивок Ориги
7′
Фабиньо
11′
45′+1′
Серджи Бускетс
Эндрю Робертсон
Джорджиньо Вейналдум
46′
53′
Иван Ракитич
Джорджиньо Вейналдум
54′
Джорджиньо Вейналдум
56′
60′
Филиппе Коутиньо
Нелсон Семеду
Жоэль Матип
66′
75′
Артуро Видаль
Артур
76′
Нелсон Семеду
Дивок Ориги
79′
80′
Иван Ракитич
Малком
Дивок Ориги
Джо Гомес
85′
Джердан Шакири
Дэниэл Старридж
90′
Нападающий "Барселоны" Луис Суарес после поражения от "Ливерпуля" в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (0:4) отметил, что игрокам нужно самим себе задать вопросы. Также он считает, что не стоит критиковать тренера.
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