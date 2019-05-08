Луис Суарес: «Настало время самокритики в „Барселоне“»Спорт-Экспресс вчера в 21:39

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес после поражения от "Ливерпуля" в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (0:4) отметил, что игрокам нужно самим себе задать вопросы. Также он считает, что не стоит критиковать тренера.

Луис Суарес: «Настало время самокритики в „Барселоне“»

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