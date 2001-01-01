Футбол

Луис Густаво перестарался и оформил самый удивительный автогол сезона
Eurosport.ru
17:25

В матче пятого тура группового турнира Лиги Европы «Марсель» на выезде сгорел «Айнтрахту» из Франкфурта – 0:4. Второй мяч за «Айнтрахт» забил полузащитник «Марселя» Луис Густаво – бразилец отдал пас на голкипера Кевина Траппа, но не рассчитал силу и оформил шикарнейший автогол.
Eurosport.ru17:25

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«Айнтрахт» разгромил «Марсель» в Лиге Европы, «Аполлон» обыграл «Лацио»

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«Айнтрахт» разгромил «Марсель», «Лацио» проиграл «Аполлону»

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«Айнтрахт» и «Лацио» вышли в плей-офф Лиги Европы

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«Айнтрахт» разбил «Марсель» и вышел в плей-офф с первого места

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Айнтрахт - Марсель. Прогноз на матч Лиги Европы: «орлы» продолжат побеждать в еврокубке

Sport-placeвчера в 09:08
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«Бордо» минимально одолел «Славию»

В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы "Бордо" победил "Славию". В другом матче группы "Зенит" справился с "Копенгагеном".
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Sky Sports: «МЮ» активировал опцию продления контракта с Де Хеа на год

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Итальянский футбольный клуб из Рима, основанный в 1900 году. Выступает в Серии А - высшем итальянском футбольном дивизионе, где провёл большую часть своей истории в качестве одного из лидеров. Футболисты «Лацио» дважды были чемпионами Италии, шесть раз выигрывали Кубок Италии, трижды Суперкубок Италии, а также европейские трофеи Кубок обладателей кубков УЕФА и Суперкубок УЕФА по одному разу.
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