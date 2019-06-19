Футбол
Луис Энрике ушел с поста главного тренера сборной ИспанииСпорт БИЗНЕС Online 10:51
Луис Энрике покинул должность главного тренера сборной Испании. Об этом заявил на специально собранной пресс-конференции глава Королевского футбольного федерации Испании Луис Рубиалес.
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 17:21, Вашингтон
Футбол
«Болонья» выкупила контракт Орсолини у «Ювентуса»
"Болонья" на официальном сайте объявила о выкупе контракта нападающего Риккардо Орсолини. Ранее он принадлежал "Ювентусу".
Обновлено в 16:12
Происшествия
Предприниматель Василий Бойко-Великий задержан по обвинению в хищении
Одиозный российский предприниматель Василий Бойко-Великий был задержан правоохранительными органами по обвинению в хищении $500 тыс. Об этом сегодня, 19 июня, сообщил журналистам адвокат предпринимателя Алексей Аверьянов.
Обновлено в 17:00
Политика
Компанию Huawei могут лишить её главного оружия в противостоянии с США
Аналитики сходятся во мнении, что главным оружием Huawei могут стать патенты, коих у компании огромное количество.
Обновлено в 03:29
Армия и оружие
Хуситы нанесли ракетный удар по электростанции в Джизане
Удерживающие власть на севере Йемена мятежники из шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) заявили, что нанесли ракетный удар по электростанции в населенном пункте Шакик в приграничной провинции Саудовской Аравии Джизан, сообщил подконтрольный хуситам телеканал "Аль-Масира" со ссылкой на представителя ракетных войск.
Обновлено в 16:19
Здоровье
В Пензенской области отремонтируют Чемодановскую участковую больницу
Другие важные, актуальные и интересные новости из жизни Пензы и Пензенской области, России и мира вы сможете прочитать здесь.
Обновлено в 12:24
Происшествия
У погибшего депутата Рады пропали ювелирные изделия
Полиция проверяет информацию о пропаже ювелирных изделий у погибшего депутата Рады Дмитрия Тымчука, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 16:56
Происшествия
В Молдавии обрушилась часть многоэтажного дома
В молдавском городе Атаки обрушилась часть девятиэтажного дома. Об этом на своей странице в Facebook написал президент страны Игорь Додон.
Обновлено в 16:21
Политика
Чубайс ответил анекдотом на критику со стороны Лисина
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс назвал анекдотичными претензии главного акционера Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина в свой адрес.
Обновлено в 14:21
Кино
Появился первый трейлер фильма «Серебряные коньки»
В Сети появился первый трейлер грядущего романтического фильма «Серебряные коньки».
Обновлено в 06:07
Технологии
Детский контент на YouTube могут перенести в отдельное приложение
Руководство популярного видеохостинга YouTube рассматривает возможность переноса детского контента в отдельное приложение, чтобы защитить детей от нежелательных материалов.
Обновлено в 14:20
Футбол
Семак затруднился назвать сроки восстановления Кузяева
Ранее нападающий санкт-петербургского «Зенита» Сердар Азмун назвал празднование чемпионства «Зенита» в самолёте сумасшествием.
Обновлено в 16:57
Технологии
Сбербанк начал масштабные киберманевры
Сбербанк РФ в прямом эфире проводит масштабные и длительные киберучения.
Обновлено в 08:48
Происшествия
Один человек погиб в драке у станции метро «Электрозаводская» в Москве
Один человек погиб, еще трое получили ранения в массовой драке с поножовщиной возле входа на станцию метро "Электрозаводская" на востоке Москвы.
Обновлено в 01:00
Футбол
ЦСКА выкупил Влашича и заключил контракт на пять лет
19 июня московский ЦСКА объявил на своем официальном сайте о том, что заключил пятилетний контракт с молодым хорватским полузащитником Николой Влашичем, который последний год провел в красно-синей футболке на правах аренды.
Обновлено в 16:39
Шоу-бизнес
Дарина Эрвин поделилась новым чувственным снимком с Александром Цекало
Александр Цекало со своей супругой счастливо живут вместе. Новое фото жены продюсера Дарины Эрвин в очередной раз стало тому подтверждением.
Обновлено в 08:02
Армия и оружие
В Иране назвали обвинения США в атаке на танкеры давлением на страну
Тегеран причастность к индидентам в Оманском заливе отрицает Секретарь высшего совета нацбезопасности Ирана Али Шамхани заявил, что обвинения американских властей в причастности Исламской Республики к атаке на танкеры в Оманском заливе являются одним из способов давления на Тегеран, пишет РИА Новости.
Обновлено в 04:30
Экономика
ЛУКОЙЛ впервые вышел в мировые лидеры по доходности для акционеров
ЛУКОЙЛ впервые вошел в десятку крупнейших мировых компаний по совокупной акционерной доходности (TSR), в рейтинге, ежегодно составляемом консалтинговой компанией Boston Consulting Group (BCG).
Обновлено в 17:01
Экономика
Голикова: Россия за год потеряла 223 млрд рублей из-за больничных
Российская экономика в 2018 году потеряла порядка 223 млрд рублей из-за предотвратимой нетрудоспособности граждан.
Обновлено в 04:24
Авто
BMW отзывает в Европе 560 тыс. автомобилей
Обновлено вчера в 15:14
Кино
Комедия «Загадочное убийство» установила рекорд на Netflix
14 июня на Netflix стала доступна комедия «Загадочное убийство» с Адамом Сэндлером и Дженнифер Энистон.
Обновлено в 07:46
Энергетика
Дания высказалась по поводу маршрута «Северного потока — 2»
Глава пресс-службы Энергетического агентства Дании (DEA) Туре Фальбе-Хансен высказался по поводу маршрута газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 08:35
Экономика
Француз Бернар Арно стал третьим владельцем состояния в $100 млрд
Основной владелец группы компаний LVMH - по первым буквам брендов Louis Vuitton, Moët, Hennessy - французский бизнесмен Бернар Арно стал персоной с состоянием более $100 млрд, сообщил Bloomberg.
Обновлено в 14:27
Футбол
«ПСЖ» определился с суммой трансфера Неймара
"Пари Сен-Жермен" определился за трансфер бразильского нападающего Неймара, передает Le Parisien.
Обновлено в 15:29
Авто
В России реальные продажи машин в мае упали на 18%
Напомним, что АЕБ отчиталось о сокращении продаж на российском рынке в мае на 6,7% до 137 600 автомобилей.
Обновлено в 02:00
Экономика
Медведев подписал постановление против роста цен на ЖКХ выше инфляции
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления, которое не допускает роста цен на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) выше уровня инфляции.
Обновлено в 07:33
Политика
РФ сформировала делегацию в ПАСЕ
Совет федерации 19 июня сформировал свою часть делегации в Парламентскую Ассамблею Совета Европы.
Обновлено в 10:30
Шоу-бизнес
36-летняя звезда шоу «6 кадров» Ирина Медведева впервые стала мамой
Звезда скетч-шоу «6 кадров» Ирина Медведева поделилась своей радостью: она впервые стала матерью. У 36-летней артистки родился сын.
Обновлено в 05:58
Происшествия
Семь человек пострадали в ДТП в Подмосковье
В результате ДТП пострадали семь человек: пять пассажиров автобуса и два водителя, добавил собеседник агентства.
Обновлено в 14:37
Политика
Медведев посоветовал Кудрину работать, а не рассуждать о бедности
Председатель правительства Дмитрий Медведев заявил, что главе Счетной палаты Алексею Кудрину следовало бы не рассуждать о бедности, а работать.
Обновлено в 12:26