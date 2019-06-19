Луис Энрике ушел с поста главного тренера сборной ИспанииСпорт БИЗНЕС Online 10:51

Луис Энрике покинул должность главного тренера сборной Испании. Об этом заявил на специально собранной пресс-конференции глава Королевского футбольного федерации Испании Луис Рубиалес.

Футбол «Болонья» выкупила контракт Орсолини у «Ювентуса» "Болонья" на официальном сайте объявила о выкупе контракта нападающего Риккардо Орсолини. Ранее он принадлежал "Ювентусу".

Происшествия Предприниматель Василий Бойко-Великий задержан по обвинению в хищении Одиозный российский предприниматель Василий Бойко-Великий был задержан правоохранительными органами по обвинению в хищении $500 тыс. Об этом сегодня, 19 июня, сообщил журналистам адвокат предпринимателя Алексей Аверьянов.

Политика Компанию Huawei могут лишить её главного оружия в противостоянии с США Аналитики сходятся во мнении, что главным оружием Huawei могут стать патенты, коих у компании огромное количество.

Армия и оружие Хуситы нанесли ракетный удар по электростанции в Джизане Удерживающие власть на севере Йемена мятежники из шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) заявили, что нанесли ракетный удар по электростанции в населенном пункте Шакик в приграничной провинции Саудовской Аравии Джизан, сообщил подконтрольный хуситам телеканал "Аль-Масира" со ссылкой на представителя ракетных войск.

Здоровье В Пензенской области отремонтируют Чемодановскую участковую больницу Другие важные, актуальные и интересные новости из жизни Пензы и Пензенской области, России и мира вы сможете прочитать здесь.

Происшествия У погибшего депутата Рады пропали ювелирные изделия Полиция проверяет информацию о пропаже ювелирных изделий у погибшего депутата Рады Дмитрия Тымчука, сообщает РИА "Новости".

Происшествия В Молдавии обрушилась часть многоэтажного дома В молдавском городе Атаки обрушилась часть девятиэтажного дома. Об этом на своей странице в Facebook написал президент страны Игорь Додон.

Политика Чубайс ответил анекдотом на критику со стороны Лисина Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс назвал анекдотичными претензии главного акционера Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина в свой адрес.

Кино Появился первый трейлер фильма «Серебряные коньки» В Сети появился первый трейлер грядущего романтического фильма «Серебряные коньки».

Технологии Детский контент на YouTube могут перенести в отдельное приложение Руководство популярного видеохостинга YouTube рассматривает возможность переноса детского контента в отдельное приложение, чтобы защитить детей от нежелательных материалов.

Футбол Семак затруднился назвать сроки восстановления Кузяева Ранее нападающий санкт-петербургского «Зенита» Сердар Азмун назвал празднование чемпионства «Зенита» в самолёте сумасшествием.

Технологии Сбербанк начал масштабные киберманевры Сбербанк РФ в прямом эфире проводит масштабные и длительные киберучения.

Происшествия Один человек погиб в драке у станции метро «Электрозаводская» в Москве Один человек погиб, еще трое получили ранения в массовой драке с поножовщиной возле входа на станцию метро "Электрозаводская" на востоке Москвы.

Футбол ЦСКА выкупил Влашича и заключил контракт на пять лет 19 июня московский ЦСКА объявил на своем официальном сайте о том, что заключил пятилетний контракт с молодым хорватским полузащитником Николой Влашичем, который последний год провел в красно-синей футболке на правах аренды.

Шоу-бизнес Дарина Эрвин поделилась новым чувственным снимком с Александром Цекало Александр Цекало со своей супругой счастливо живут вместе. Новое фото жены продюсера Дарины Эрвин в очередной раз стало тому подтверждением.

Армия и оружие В Иране назвали обвинения США в атаке на танкеры давлением на страну Тегеран причастность к индидентам в Оманском заливе отрицает Секретарь высшего совета нацбезопасности Ирана Али Шамхани заявил, что обвинения американских властей в причастности Исламской Республики к атаке на танкеры в Оманском заливе являются одним из способов давления на Тегеран, пишет РИА Новости.

Экономика ЛУКОЙЛ впервые вышел в мировые лидеры по доходности для акционеров ЛУКОЙЛ впервые вошел в десятку крупнейших мировых компаний по совокупной акционерной доходности (TSR), в рейтинге, ежегодно составляемом консалтинговой компанией Boston Consulting Group (BCG).

Экономика Голикова: Россия за год потеряла 223 млрд рублей из-за больничных Российская экономика в 2018 году потеряла порядка 223 млрд рублей из-за предотвратимой нетрудоспособности граждан.

Кино Комедия «Загадочное убийство» установила рекорд на Netflix 14 июня на Netflix стала доступна комедия «Загадочное убийство» с Адамом Сэндлером и Дженнифер Энистон.

Экономика Француз Бернар Арно стал третьим владельцем состояния в $100 млрд Основной владелец группы компаний LVMH - по первым буквам брендов Louis Vuitton, Moët, Hennessy - французский бизнесмен Бернар Арно стал персоной с состоянием более $100 млрд, сообщил Bloomberg.

Футбол «ПСЖ» определился с суммой трансфера Неймара "Пари Сен-Жермен" определился за трансфер бразильского нападающего Неймара, передает Le Parisien.

Авто В России реальные продажи машин в мае упали на 18% Напомним, что АЕБ отчиталось о сокращении продаж на российском рынке в мае на 6,7% до 137 600 автомобилей.

Экономика Медведев подписал постановление против роста цен на ЖКХ выше инфляции Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления, которое не допускает роста цен на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) выше уровня инфляции.

Политика РФ сформировала делегацию в ПАСЕ Совет федерации 19 июня сформировал свою часть делегации в Парламентскую Ассамблею Совета Европы.

Происшествия Семь человек пострадали в ДТП в Подмосковье В результате ДТП пострадали семь человек: пять пассажиров автобуса и два водителя, добавил собеседник агентства.