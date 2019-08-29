Футбол
РИА НовостиУ экс-главного тренера сборной Испании Луиса Энрике умерла 9-летняя дочь
Ксана Энрике, дочь бывшего главного тренера "Барселоны" и сборной Испании по футболу Луиса Энрике, скончалась в возрасте девяти лет. На протяжении пяти месяцев девочка боролась с остеосаркомой (рак костей). В июне Луис Энрике покинул пост главного тренера национальной команды по личным причинам.
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Российский турист погиб под колесами автобуса в Болгарии
Как отмечает портал, автобус ехал без туристов, поскольку до этого он отвез их из аэропорта Бургаса в отель на курорте Солнечный берег.
Интерфакс 09:21
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МТС запустила пилотную зону 5G в Москве
Компания МТС запустила первую пилотную зону в сетях пятого поколения в Москве – она находится на ВДНХ в районе павильона "Умный город".
Газета.Ru 14:24
Авто
Компания Zotye рассказала о новинках для России
Кроссоверы Zotye T600 и T700 могут не добраться до российского рынка. Вместо них к нам привезут более современные модели – A16 и B21.
Автоновости дня 03:37
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Пропавшую в лесу в Ленобласти шестилетнюю девочку нашли живой
Спасатели, полицейские и добровольцы нашли шестилетнюю девочку, которая пропала в лесу в Тосненском районе Ленинградской области, сообщили ТАСС в четверг в региональном ГУ МВД.
ТАСС 13:26
Политика
Трамп отменил визит в Польшу из-за урагана
РИА Новости 16:33
Культура
Мультимедийный мюзикл «Семь нот» откроет фестиваль «Круг света» в Москве 20 сентября
Московский международный фестиваль "Круг света" откроется 20 сентября на Гребном канале мультимедийным мюзиклом "Семь нот".
ТАСС 05:29
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«Интер» арендовал у «Манчестер Юнайтед» Санчеса
РИА Новости 15:54
Футбол
«Зенит» и «Локомотив» представили расписание матчей в Лиге чемпионов
В четверг в Монако прошла жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов, в ходе которой "Локомотив" попал в группу D с командами "Ювентус" (Италия), "Атлетико" (Испания) и "Байер" (Германия).
ТАСС 16:49
Футбол
Кононов заявил, что не имеет претензий к игрокам «Спартака»
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал поражение команды от португальской «Браги» в ответном матче плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА.
RT на русском 16:07
Общество
Москва вошла в топ-40 лучших городов мира по безопасности
РИА Новости 13:06
Политика
Луценко написал заявление на увольнение с поста генпрокурора Украины
«Юрий Луценко подписал заявление на имя президента Зеленского об увольнении с должности генерального прокурора», — написала она.
РБК 05:30
Финансы
Минэкономразвития описало экономику России без сверхдоходов от нефти
В консервативном сценарии макроэкономического прогноза Министерства экономического развития ВВП России окажется на 30,5 трлн руб. меньше за пять лет — с 2020 по 2024 год — по сравнению с траекторией в базовом сценарии.
РБК вчера в 15:38
Политика
В Абхазии не будут приглашать наблюдателей на второй тур выборов президента
Международных наблюдателей не будут приглашать на второй тур голосования на выборах президента Абхазии, сообщили РИА Новости в парламенте республики.
РИА Новости 06:45
Кино
Скончался актер Александр Числов
Свободная Пресса 05:37
Космос
Компании не захотели страховать запуск ракеты «Протон-М»
Сам запуск ракеты с европейским и американским спутником на борту запланирован на конец сентября.
Эхо Москвы 13:02
Гаджеты
Huawei Mate 30 лишится сервисов Google из-за санкций США
Представитель Google подтвердил отсутствие сервисов компании в новых смартфонах Huawei.
Ридус 05:25
Экономика
Северная Осетия планирует поставки яблок в Кувейт
Агропредприятие "Казачий хутор" в Северной Осетии планирует поставки яблок в Кувейт, сообщил в четверг его учредитель Сергей Кациев.
ТАСС 07:43
Здоровье
Минимум по зарплате врачей необходимо фиксировать, заявила Скворцова
Минимум по зарплате врачей необходимо фиксировать, а совместительство необходимо ограничивать, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
РИА Новости 10:26
Гаджеты
Garmin анонсировала смарт-часы серии Fenix 6, включая модель с солнечной зарядкой
3DNews 16:10
Космос
На МКС сработала аварийная сигнализация
Инфорос 10:23
Гаджеты
QNAP выпустила сетевой накопитель TVS-x72N с поддержкой 5GBase-T
Компания QNAP Systems, выпустила новую серию NAS-накопителей TVS-x72N 5GbE.
Megaobzor.com 15:36
Здоровье
Липецким медработникам увеличат зарплату
Врио главы Липецкой области Игорь Артамонов в свою очередь отметил, что в нашем регионе здравоохранению уделяется большое внимание.
LipetskMedia.ru 09:53
Гаджеты
Apple представит новый iPhone 10 сентября
Детали мероприятия не разглашаются. Источники сообщали, что Apple представит три новые версии смартфонов.
Коммерсантъ 13:51
Политика
Дмитрий Разумков выбран новым спикером парламента Украины
Председателем Верховной рады нового созыва стал глава пропрезидентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.
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Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком
Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец вчера в 10:11
Политика
Зурабишвили призвала уменьшить экономическую зависимость от России
Грузии необходимо уменьшить экономическую зависимость от России, заявила президент страны Саломе Зурабишвили во время выступления на международном форуме MEDEF во Франции.
РИА Новости 11:33