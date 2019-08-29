Ксана Энрике, дочь бывшего главного тренера "Барселоны" и сборной Испании по футболу Луиса Энрике, скончалась в возрасте девяти лет. На протяжении пяти месяцев девочка боролась с остеосаркомой (рак костей). В июне Луис Энрике покинул пост главного тренера национальной команды по личным причинам.

Происшествия Российский турист погиб под колесами автобуса в Болгарии Как отмечает портал, автобус ехал без туристов, поскольку до этого он отвез их из аэропорта Бургаса в отель на курорте Солнечный берег.

Технологии МТС запустила пилотную зону 5G в Москве Компания МТС запустила первую пилотную зону в сетях пятого поколения в Москве – она находится на ВДНХ в районе павильона "Умный город".

Авто Компания Zotye рассказала о новинках для России Кроссоверы Zotye T600 и T700 могут не добраться до российского рынка. Вместо них к нам привезут более современные модели – A16 и B21.

Происшествия Пропавшую в лесу в Ленобласти шестилетнюю девочку нашли живой Спасатели, полицейские и добровольцы нашли шестилетнюю девочку, которая пропала в лесу в Тосненском районе Ленинградской области, сообщили ТАСС в четверг в региональном ГУ МВД.

Футбол «Зенит» и «Локомотив» представили расписание матчей в Лиге чемпионов В четверг в Монако прошла жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов, в ходе которой "Локомотив" попал в группу D с командами "Ювентус" (Италия), "Атлетико" (Испания) и "Байер" (Германия).

Футбол Кононов заявил, что не имеет претензий к игрокам «Спартака» Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал поражение команды от португальской «Браги» в ответном матче плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА.

Политика Луценко написал заявление на увольнение с поста генпрокурора Украины «Юрий Луценко подписал заявление на имя президента Зеленского об увольнении с должности генерального прокурора», — написала она.

Финансы Минэкономразвития описало экономику России без сверхдоходов от нефти В консервативном сценарии макроэкономического прогноза Министерства экономического развития ВВП России окажется на 30,5 трлн руб. меньше за пять лет — с 2020 по 2024 год — по сравнению с траекторией в базовом сценарии.

Политика В Абхазии не будут приглашать наблюдателей на второй тур выборов президента Международных наблюдателей не будут приглашать на второй тур голосования на выборах президента Абхазии, сообщили РИА Новости в парламенте республики.

Космос Компании не захотели страховать запуск ракеты «Протон-М» Сам запуск ракеты с европейским и американским спутником на борту запланирован на конец сентября.

Экономика Северная Осетия планирует поставки яблок в Кувейт Агропредприятие "Казачий хутор" в Северной Осетии планирует поставки яблок в Кувейт, сообщил в четверг его учредитель Сергей Кациев.

Здоровье Минимум по зарплате врачей необходимо фиксировать, заявила Скворцова Минимум по зарплате врачей необходимо фиксировать, а совместительство необходимо ограничивать, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Здоровье Липецким медработникам увеличат зарплату Врио главы Липецкой области Игорь Артамонов в свою очередь отметил, что в нашем регионе здравоохранению уделяется большое внимание.

Гаджеты Apple представит новый iPhone 10 сентября Детали мероприятия не разглашаются. Источники сообщали, что Apple представит три новые версии смартфонов.

Политика Дмитрий Разумков выбран новым спикером парламента Украины Председателем Верховной рады нового созыва стал глава пропрезидентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.

Политика Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.