Футбол
Луис Энрике покинул пост главного тренера сборной Испании по футболуТАСС вчера в 10:16
Главный тренер сборной Испании по футболу Луис Энрике покинул свой пост. Об этом на пресс-конференции объявил президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес. Контракт 49-летнего испанца был рассчитан до 15 июля 2020 года.
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