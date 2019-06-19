Футбол
Луис Энрике оставил должность главного тренера сборной ИспанииЕвро-футбол.ру 10:19
Главным тренером "красной фурии" будет Роберт Морено, который был ассистентом Энрике. По данным СМИ, уход Энрике из сборной Испании связан с личными причинами.
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 22:01, Вашингтон
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Авто
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Первой «вазовский» моделью с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией Jatco стала LADA XRay Cross.
Обновлено в 04:55
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Потребители электроэнергии в России в 2019 году могут заработать до 300 миллионов рублей с помощью стартующих с июля пилотных проектов по временному снижению потребления, в 2020 году объем средств может вырасти до 2 миллиардов рублей, рассказал РИА Новости соруководитель рабочей группы EnergyNet, директор АО "Т-Система" Олег Гринько.
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Эксперты рассказали, что свинина может подешеветь в шашлычный сезон
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Экономика ЕС оправилась от российских контрсанкций
Экономики стран Евросоюза полностью адаптировались к российским контрсанкциям, заявила глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини.
Обновлено в 03:08
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Украинская артиллерия нанесла массированный удар по Донецку
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Обновлено в 04:17
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Авто
Внедорожную Suzuki Ertiga Cross полностью рассекретили
Японская автомобилестроительная компания Suzuki в нынешнем году выпустит новую версию модели Ertiga Cross.
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Общество
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Большинство россиян (около 75%) намерены следить за «прямой линией» с президентом России Владимиром Путиным.
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Энергетика
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Соединённые Штаты призывают Россию обеспечить привлечение к ответственности всех подозреваемых по делу о катастрофе малайзийского лайнера в Донбассе, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
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Интернет
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