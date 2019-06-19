Луис Энрике оставил должность главного тренера сборной ИспанииЕвро-футбол.ру 10:19

Главным тренером "красной фурии" будет Роберт Морено, который был ассистентом Энрике. По данным СМИ, уход Энрике из сборной Испании связан с личными причинами.

Шоу-бизнес Родители Началовой отреагировали на слухи о строительстве храма в честь певицы Пиар-директор покойной Юлии Началовой Анна Исаева рассказала о реакции родителей певицы на слухи о строительстве храма в ее честь.

Происшествия СК возбудил уголовное дело после жалоб Путину на железную дорогу Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело после того, как жители села Варна в Челябинской области пожаловались российскому лидеру Владимиру Путину в ходе «прямой линии» о проблемах с пересечением железнодорожных путей в своем населенном пункте.

Политика МИД РФ назвал обвинения следственной группы по MH17 голословными Российское Министерство иностранных дел прокомментировало обвинения со стороны ССГ по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году, передает РИА Новости.

Политика В ДНР и ЛНР оценили условие Киева о снятии экономической блокады В самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республиках прокомментировали позицию представителя Киева в контактной группе по урегулированию в Донбассе Леонида Кучмы о снятии экономической блокады.

Политика Американский суд приговорил россиянина Тищенко к году заключения В США суд приговорил россиянина Олега Тищенко к году лишения свободы за покупку документации к американским военным самолетам.

Политика Медведев прокомментировал слова Кудрина о позорном уровне бедности Ранее руководитель Счетной палаты России Алексей Кудрин назвал уровень бедности в России позором.

Футбол Семак затруднился назвать сроки восстановления Кузяева Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что полузащитник Далер Кузяев, скорее всего, пропустит первый предсезонный сбор команды.

Происшествия Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.

Кино Начались съемки приквела «Игры престолов» В Северной Ирландии начались съемки пилота приквела «Игры престолов». Неизвестно, будет ли он сниматься в других странах.

Авто АвтоВАЗ выпустил Lada Xray Cross с вариатором Первой «вазовский» моделью с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией Jatco стала LADA XRay Cross.

Экономика Потребители электроэнергии в РФ могут заработать до 300 млн руб в 2019 г, снизив нагрузку Потребители электроэнергии в России в 2019 году могут заработать до 300 миллионов рублей с помощью стартующих с июля пилотных проектов по временному снижению потребления, в 2020 году объем средств может вырасти до 2 миллиардов рублей, рассказал РИА Новости соруководитель рабочей группы EnergyNet, директор АО "Т-Система" Олег Гринько.

Экономика Эксперты рассказали, что свинина может подешеветь в шашлычный сезон Эксперты рассказали, что цены на свинину в России в настоящее время показывают нехарактерную для шашлычного периода динамику: оптовая цена на мясо снижается, и такая тенденция может сохраниться до конца года.

Космос В NASA предсказали геомагнитную бурю, которая погрузит Землю во тьму Несколько лет назад специалисты NASA заявили, что на Земле существует большая вероятность повторения так называемого «События Кэррингтона» – мощнейшей геомагнитной бури, которая в 1859 году привела к отказу телеграфных систем по всей Европе и Северной Америке.

Экономика Медведев подписал постановление против роста цен на ЖКХ выше инфляции Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления, которое не допускает роста цен на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) выше уровня инфляции.

Политика Экономика ЕС оправилась от российских контрсанкций Экономики стран Евросоюза полностью адаптировались к российским контрсанкциям, заявила глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини.

Армия и оружие Украинская артиллерия нанесла массированный удар по Донецку Подразделения ВСУ нанесли массированный артудар по Петровскому району Донецка, расположенному в западной части города, сообщили власти ДНР.

Хоккей Кучеров стал самым ценным хоккеистом НХЛ по версии игроков Кучеров стал обладателем "Тед Линдсей Эворд" — награды, которая вручается самому ценному игроку сезона по мнению других хоккеистов.

Футбол ФИФА может перенести чемпионат мира из Катара ФИФА не исключает возможности переноса чемпионата мира по футболу 2022 года из Катара.

Авто Внедорожную Suzuki Ertiga Cross полностью рассекретили Японская автомобилестроительная компания Suzuki в нынешнем году выпустит новую версию модели Ertiga Cross.

Политика США призвали Россию привлечь к ответственности фигурантов дела MH17 Соединённые Штаты призывают Россию обеспечить привлечение к ответственности всех подозреваемых по делу о катастрофе малайзийского лайнера в Донбассе, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Интернет В Telegram появятся геочаты для общения с людьми поблизости Разработчики мессенджера Telegram начали тестировать функцию геочатов — обычных диалогов, но с привязкой к местности.