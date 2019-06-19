Футбол
Луис Энрике покинул пост главного тренера сборной ИспанииГазета.Ru 10:28
Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) на специально пресс-конференции объявила об уходе Луиса Энрике с поста главного тренера национальной команды, передает "Советский спорт". Специалист возглавил сборную Испании в 2018 году.
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