Футбол
Луис Энрике покинул пост главного тренера сборной ИспанииГазета.Ru 10:28
Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) на специально пресс-конференции объявила об уходе Луиса Энрике с поста главного тренера национальной команды, передает "Советский спорт". Специалист возглавил сборную Испании в 2018 году.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 11:16, Вашингтон
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