Футбол

Луис Адриано: все в «Спартаке» понимают требования Кононова
Газета.Ru
11:43

Спартак — Крылья Советов
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
9′
Евгений Башкиров
19′
Максим Канунников
Денис Ткачук
Зе Луиш
46′
50′
Сергей Корниленко
Александр Ломовицкий
Лоренсо Мельгарехо
56′
Софьян Ханни
59′
Лоренсо Мельгарехо
60′
63′
Сергей Корниленко
Александр Соболев
Зе Луиш
Роман Зобнин
72′
74′
Павел Яковлев
Йоан Мойо
83′
Рамиль Шейдаев
Роман Зобнин
Ивелин Попов
84′
Луис Адриано
88′
Луис Адриано
90′
Столичный "Спартак" в первом матче Олега Кононова на посту главного тренера команды победил самарские "Крылья Советов" в игре 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 3:1 в пользу "Спартака".
Газета.Ru11:43
Луис Адриано
Нам сегодня было просто необходимо побеждать. Мы должны всеми силами поддерживать нашего нового главного тренера, и для этого мы приложим максимум усилий. Он привнес много интересных идей в плане тактики.
— Луис Адриано, бразильский футболистТАСС 08:59

Подробнее о событии

Луис Адриано: все в «Спартаке» понимают требования Кононова

Газета.Ru11:43

«Спартак»: «Новому тренерскому штабу в кратчайшие сроки удалось изменить атмосферу»

Sport24.ru14:31

Адриано спас дебют Кононова. «Спартак» одержал волевую победу над «Крыльями»

Советский спорт08:10

Адриано: футболисты «Спартака» должны всеми силами поддержать Кононова

ТАСС08:59

Луис Адриано: все в «Спартаке» понимают требования Кононова

РИА Новости09:20

Невероятные эмоции в раздевалке «Спартака» после победы над «Крыльями». Видео

Спорт-Экспресс13:16

Видео: Кононов поздравляет игроков «Спартака» с победой в матче с «Крыльями»

Чемпионат13:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 14:50, Ашберн
Футбол

«Зенит» обыграл «Ростов» в матче чемпионата России

Обновлено в 14:33
Футбол

Кононов: «Вижу „Спартак“ на первом месте по итогам сезона»

Олег Кононов после победы в дебютном матче на посту главного тренера «Спартака» заявил, что нацеливается на первое место в российской Премьер-Лиге.
Обновлено в 13:32
Футбол

«Боруссия» из Менхенгладбаха разгромила «Ганновер»

"Боруссия" из Менхенгладбаха в матче 12-го тура чемпионата Германии разгромила "Ганновер" со счетом 4:1. Менхенгладбахцы идут на втором месте в турнирной таблице.
Обновлено в 14:31
Футбол

Финал Кубка Либертадорес перенесен на неопределенный срок

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) приняла решение отложить проведение ответного матча финала Кубка Либертадорес по футболу между аргентинскими клубами "Ривер Плейт" и "Бока Хуниорс".
Обновлено в 14:35
Футбол

Игорь Черевченко: Футбол наказывает

Обновлено в 14:03
Футбол

Гол С. Думбия помог «Жироне» обыграть «Эспаньол» в матче Примеры

Обновлено в 14:39
Футбол

«Хаддерсфилд» одержал уверенную победу над «Вулверхэмптоном» в гостях

После 13 туров «Вулверхэмптон» занимает 11-е место, а «Хаддерсфилд» идет 14-м, но может опуститься в случае победы «Ньюкасла».
Обновлено в 13:24
Футбол

«Ницца» на своем поле обыграла «Лилль» в матче чемпионата Франции

"Ницца" обыграла "Лилль" в матче 14-го тура чемпионата Франции по футболу. Встреча, прошедшая в Ницце, завершилась со счетом 2:0.
Обновлено в 13:39
Футбол

«Наполи» не смог обыграть «Кьево»

Ювентус возглавляет таблицу серии А, у подопечных Массимилиано Аллегри 37 очков, далее идут Наполи (29) и Интер (28).
Обновлено в 11:12
Футбол

Российский нападающий Комличенко оформил хет-трик в чемпионате Чехии

Российский нападающий футбольного клуба "Млада Болеслав" Николай Комличенко оформил хет-трик в матче чемпионата Чехии с командой "Сигма Оломоуц".
Обновлено в 14:39
Футбол

«Витесс» Леонида Слуцкого обыграл в гостях «Виллем II»

В 13-м туре чемпионата Нидерландов «Витесс» в небольшом городке Тилбурге встречался с местным клубом «Виллем II».
Обновлено в 13:10
Футбол

«Лацио» на 90-й минуте отобрал победу у «Милана»

Центральный матч 13-го тура Серии А был сыгран в Риме, где "Лацио" принимал "Милан".
Обновлено в 14:12
Футбол

Обамеянг: «„Арсенал“ знал, что матч с „Борнмутом“ будет сложным»

Форвард лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг прокомментировал победу над «Борнмутом» (2:1) в чемпионате Англии.
Обновлено в 12:24
Футбол

Серхи Роберто пропустит из-за травмы 3-4 недели

Как информирует официальный сайт "сине-гранатовых", из-за травмы подколенного сухожилия 26-летний хавбек пропустит 3-4 недели.
Обновлено в 13:22
Футбол

Рыболовлев вернулся в Монако и посетил тренировку клуба

Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев, 6 ноября задержанный на сутки полицией Монако для допроса, вернулся в княжество и присутствовал на тренировке футбольного клуба "Монако", президентом и основным владельцем которого он является.
Обновлено в 14:08
ещё по теме
Олег Георгиевич Кононов
Футболист
Советский и российский футболист, защитник и полузащитник, после окончания игровой карьеры - тренер. В настоящее время главный тренер московского «Спартака».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное