Нам сегодня было просто необходимо побеждать. Мы должны всеми силами поддерживать нашего нового главного тренера, и для этого мы приложим максимум усилий. Он привнес много интересных идей в плане тактики.

Столичный "Спартак" в первом матче Олега Кононова на посту главного тренера команды победил самарские "Крылья Советов" в игре 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 3:1 в пользу "Спартака".

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