Футбол
Луис Адриано: все в «Спартаке» понимают требования Кононова
Луис Адриано: все в «Спартаке» понимают требования КононоваГазета.Ru11:43
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
|9′
Евгений Башкиров
|19′
Максим Канунников
Денис Ткачук
Зе Луиш
|46′
|50′
Сергей Корниленко
Александр Ломовицкий
Лоренсо Мельгарехо
|56′
Софьян Ханни
|59′
Лоренсо Мельгарехо
|60′
|63′
Сергей Корниленко
Александр Соболев
Зе Луиш
Роман Зобнин
|72′
|74′
Павел Яковлев
Йоан Мойо
|83′
Рамиль Шейдаев
Роман Зобнин
Ивелин Попов
|84′
Луис Адриано
|88′
Луис Адриано
|90′
Спартак
Расстановка 4‑2‑1‑3
32
Ребров
38
Ещенко
29
Кутепов
14
Джикия
23
Комбаров
11
Фернандо
8
Глушаков
94
Ханни
25
Мельгарехо
71
Попов
12
Адриано
1
Рыжиков
3
Тигиев
5
Самарджич
18
Рохель
15
Зотов
28
Антон
4
Башкиров
11
Шейдаев
31
Ткачук
7
Соболев
89
Молло
Крылья Советов
Расстановка 4‑2‑1‑3
Столичный "Спартак" в первом матче Олега Кононова на посту главного тренера команды победил самарские "Крылья Советов" в игре 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 3:1 в пользу "Спартака".
Газета.Ru11:43
Нам сегодня было просто необходимо побеждать. Мы должны всеми силами поддерживать нашего нового главного тренера, и для этого мы приложим максимум усилий. Он привнес много интересных идей в плане тактики.
— Луис Адриано, бразильский футболистТАСС 08:59
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