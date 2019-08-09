Бывший нападающий московского "Спартака" Луис Адриано, подписавший контракт с бразильским "Палмейрасом", пришел на презентацию в новом клубе вместе со своей русской девушкой.

Луис Адриано пришел на презентацию в «Палмейрасе» вместе с русской девушкой

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