Футбол
«Палмейрас» обыграл «Гремио» в Кубке ЛибертадоресREGNUM 02:19
«Палмейрас» одержал победу над «Гремио» в первом матче четвертьфинала Кубка Либертадорес. Встреча завершилась со счётом 1:0.
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Политика
Трамп и Макрон согласились пригласить Россию на саммит G7
Обновлено в 00:12
Общество
Подсчитаны траты россиян на алкоголь и табак
Траты жителей на алкоголь и табак в Москве и Санкт-Петербурге составили 3,4 процента и 2,7 процента от общих расходов соответственно.
Обновлено в 02:04
Экономика
Объем промышленного экспорта Москвы увеличился в I полугодии 2019 года почти на 9%
Промышленный экспорт Москвы вырос почти на 9% в первом полугодии 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил ТАСС заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношениям Владимир Ефимов.
Обновлено в 02:15
Общество
Экипаж аварийно севшего А321 пригласили на отдых в Крым
Обновлено в 02:11
Кино
Вышел новый трейлер фильма «Рэмбо: Последняя кровь»
В сети появился новый трейлер боевика с Сильвестром Сталлоне «Рэмбо: Последняя кровь».
Обновлено вчера в 12:34
Общество
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Обновлено вчера в 22:59
Общество
Walmart подала в суд на Tesla из-за солнечных батарей
С своем судебном иске, поданном в Верховный суд штата Нью-Йорк, Walmart утверждает, что компания Tesla в течение многих лет проявляла халатность, не соблюдала методику установки, эксплуатации и обслуживания солнечных батарей.
Обновлено в 02:24
Кино
Киану Ривз снимется в четвёртой части «Матрицы»
Режиссёром и сценаристом четвёртой части «Матрицы» станет Лана Вачовски, а Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс сыграют Нео и Тринити.
Обновлено в 01:58
Политика
Чемезов связал протесты в Москве с раздражением людей
Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью РБК прокомментировал проходящие в Москве с июля массовые протесты.
Обновлено 19 августа в 07:46
Кино
Умерла актриса Александра Назарова
Народная артистка России Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни, сообщается во вторник на сайте Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.
Обновлено вчера в 14:20
Общество
Минздрав назвал способы борьбы со стрессом
Справиться со стрессом и сократить риск развития заболеваний сердца помогут правильный образ жизни и здоровое питание.
Обновлено в 01:35
Кино
Человек-паук покинет киновселенную Marvel
По условиям изначального контракта, который студии заключили ещё в 2014-м, Sony получали 95% прибыли от сольных лент про Человека-паука, тогда как Disney довольствовались наличием супергероя в своей киновселенной и выручкой с продаж игрушек и сопутствующих товаров.
Обновлено в 01:00
Политика
Президенты США и Румынии выступили против «Северного потока – 2»
Президенты США и Румынии подтвердили свою оппозицию проекту "Северный поток – 2", заявили в Белом доме по итогам встречи двух лидеров.
Обновлено вчера в 18:52
Энергетика
«Роснефть» увеличила добычу нефти в первом полугодии
Российская нефтегазовая компания «Роснефть» в первом полугодии 2019 года увеличила на 2,1% объем добычи жидких углеводородов — нефти и газового конденсата.
Обновлено вчера в 10:00
Армия и оружие
В Пентагоне ответили на обвинения России по запрещенным ДРСМД ракетам
Обновлено вчера в 14:12
Политика
Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за Гренландии
Президент США Дональд Трамп отложил встречу с премьером Дании Метте Фредериксен из-за ее нежелания обсуждать продажу крупнейшего в мире острова Гренландия.
Обновлено вчера в 20:16
Политика
Путин счел ситуацию в первичном звене здравоохранения провальной
Российский президент Владимир Путин сказал о том, что при отсутствии модернизации первичного звена здравоохранения количество инсультов и инфарктов уменьшить не получится, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:05
Происшествия
В Новосибирске крыша дома обрушилась в квартиру, где спали люди
В Новосибирске сегодня ночью, 21 августа, в доме №20 по 2-й улице Шевцовой произошло ЧП — крыша дома обвалилась в жилую комнату.
Обновлено в 01:37
Политика
Глава МИД Германии призвал к прямому и открытому диалогу с Россией
Маас призвал Москву к конструктивной роли в усилиях по урегулированию на Украине.
Обновлено вчера в 23:37
Происшествия
Неизвестный отнял у девушки в Москве сумку с 1,38 млн рублей
«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что по указанному адресу неизвестный открыто похитил у девушки сумку, в которой находились 1,38 миллиона рублей, и скрылся на поджидавшем его автомобиле Mazda», – сказал собеседник агентства.
Обновлено в 02:36
Наука
Реконструирован неандертальский способ приготовления клея
Обновлено вчера в 10:18
Политика
Кравчук назвал причину отказа Украины от ядерного оружия
После распада СССР Украина обладала внушительным ядерным потенциалом, однако 5 декабря 1994 года Россия, Украина, США и Великобритания подписали так называемый Будапештский меморандум, который лишил Киев ядерного оружия.
Обновлено в 02:10
Финансы
Просрочка россиян по микрозаймам приблизилась к 30%
Уровень просроченной задолженности в портфеле микрофинансовых организаций (МФО) по итогам первого полугодия приближается к 30%, говорится в исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс", имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Обновлено вчера в 20:25
Происшествия
Следствие подтвердило факты насилия со стороны отца сестер Хачатурян
"Из текста постановления ясно: факты морального, и сексуального насилия над девушками следователями установлены, а причина отказа формальна и ожидаема - в связи со смертью подозреваемого", - рассказал Паршин ТАСС.
Обновлено в 02:26
Общество
В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал»
Согласно опросу, проведенному сервисом Superjob, больше всего на подготовку ребенка к школе вынуждены тратить семьи в Красноярске и Новосибирске – в среднем по девять тысяч рублей.
Обновлено в 00:32
Политика
На Украине раскритиковали Макрона за пост на русском языке
Пост на русском языке, который опубликовал в сети президент Франции Эммануэль Макрон, вызвал болезненную реакцию среди определенной части украинских политиков.
Обновлено в 00:15
Происшествия
Под Тулой задержали сбившего трех паралимпийцев водителя
Обновлено вчера в 10:03
Политика
На острове Итуруп нашли сеть подземных ходов
Участники экспедиции «Восточный бастион – Курильская гряда» нашли на острове Итуруп большое количество подземных ходов, которые использовались во время Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 08:49
Здоровье
В Нижнем Бестяхе выявили продавщицу с туберкулезом
Открытая форма туберкулеза выявлена у продавщицы, приехавшей на заработки из зарубежья, сообщает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на Минздрав Якутии.15 августа женщина обратилась к гинекологу, который отправил ее на рентген.
Обновлено в 00:50
Шоу-бизнес
Лизу Галкину отчитал отец за показывание языка
На фанатской страничке в Instagram дочери Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачёвой Лизы Галкиной появилось забавное видео, которое было сделано несколько лет назад.
Обновлено 19 августа в 22:36