Футбол

«Палмейрас» обыграл «Гремио» в Кубке ЛибертадоресREGNUM 02:19

«Палмейрас» одержал победу над «Гремио» в первом матче четвертьфинала Кубка Либертадорес. Встреча завершилась со счётом 1:0.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Луис Адриано помог «Палмейрасу» победить «Гремио» в Кубке Либертадорес

Советский спорт00:19

«Палмейрас» с Адриано обыграл «Гремио» в первом четвертьфинальном матче Кубка Либертадорес

ТАСС00:22

Кубок Либертадорес. «Палмейрас» обыграл «Гремио»

Бомбардир.рувчера в 23:30

Фелипе Мелу не сдержал слез после удаления в 1/4 финала Кубка Либертадорес. Видео

Спорт-Экспресс00:24

Кубок Либертадорес. 1/4 финала. Гремио - Палмейрас. 1-й матч

Матч ТВвчера в 20:20

«Гремио» — «Палмейрас». 21.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Metaratings19 августа в 11:43

Прогноз на матч «Гремио» – «Палмейрас»: голов много не будет

Legalbet19 августа в 10:07
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 02:43, Ашберн
Политика

Трамп и Макрон согласились пригласить Россию на саммит G7

Обновлено в 00:12
Общество

Подсчитаны траты россиян на алкоголь и табак

Траты жителей на алкоголь и табак в Москве и Санкт-Петербурге составили 3,4 процента и 2,7 процента от общих расходов соответственно.
Обновлено в 02:04
Экономика

Объем промышленного экспорта Москвы увеличился в I полугодии 2019 года почти на 9%

Промышленный экспорт Москвы вырос почти на 9% в первом полугодии 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил ТАСС заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношениям Владимир Ефимов.
Обновлено в 02:15
Общество

Экипаж аварийно севшего А321 пригласили на отдых в Крым

Обновлено в 02:11
Кино

Вышел новый трейлер фильма «Рэмбо: Последняя кровь»

В сети появился новый трейлер боевика с Сильвестром Сталлоне «Рэмбо: Последняя кровь».
Обновлено вчера в 12:34
Общество

Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией

Обновлено вчера в 22:59
Общество

Walmart подала в суд на Tesla из-за солнечных батарей

С своем судебном иске, поданном в Верховный суд штата Нью-Йорк, Walmart утверждает, что компания Tesla в течение многих лет проявляла халатность, не соблюдала методику установки, эксплуатации и обслуживания солнечных батарей.
Обновлено в 02:24
Кино

Киану Ривз снимется в четвёртой части «Матрицы»

Режиссёром и сценаристом четвёртой части «Матрицы» станет Лана Вачовски, а Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс сыграют Нео и Тринити.
Обновлено в 01:58
Политика

Чемезов связал протесты в Москве с раздражением людей

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью РБК прокомментировал проходящие в Москве с июля массовые протесты.
Обновлено 19 августа в 07:46
Кино

Умерла актриса Александра Назарова

Народная артистка России Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни, сообщается во вторник на сайте Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.
Обновлено вчера в 14:20
Общество

Минздрав назвал способы борьбы со стрессом

Справиться со стрессом и сократить риск развития заболеваний сердца помогут правильный образ жизни и здоровое питание.
Обновлено в 01:35
Кино

Человек-паук покинет киновселенную Marvel

По условиям изначального контракта, который студии заключили ещё в 2014-м, Sony получали 95% прибыли от сольных лент про Человека-паука, тогда как Disney довольствовались наличием супергероя в своей киновселенной и выручкой с продаж игрушек и сопутствующих товаров.
Обновлено в 01:00
Политика

Президенты США и Румынии выступили против «Северного потока – 2»

Президенты США и Румынии подтвердили свою оппозицию проекту "Северный поток – 2", заявили в Белом доме по итогам встречи двух лидеров.
Обновлено вчера в 18:52
Энергетика

«Роснефть» увеличила добычу нефти в первом полугодии

Российская нефтегазовая компания «Роснефть» в первом полугодии 2019 года увеличила на 2,1% объем добычи жидких углеводородов — нефти и газового конденсата.
Обновлено вчера в 10:00
Армия и оружие

В Пентагоне ответили на обвинения России по запрещенным ДРСМД ракетам

Обновлено вчера в 14:12
Политика

Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за Гренландии

Президент США Дональд Трамп отложил встречу с премьером Дании Метте Фредериксен из-за ее нежелания обсуждать продажу крупнейшего в мире острова Гренландия.
Обновлено вчера в 20:16
Политика

Путин счел ситуацию в первичном звене здравоохранения провальной

Российский президент Владимир Путин сказал о том, что при отсутствии модернизации первичного звена здравоохранения количество инсультов и инфарктов уменьшить не получится, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:05
Происшествия

В Новосибирске крыша дома обрушилась в квартиру, где спали люди

В Новосибирске сегодня ночью, 21 августа, в доме №20 по 2-й улице Шевцовой произошло ЧП — крыша дома обвалилась в жилую комнату.
Обновлено в 01:37
Политика

Глава МИД Германии призвал к прямому и открытому диалогу с Россией

Маас призвал Москву к конструктивной роли в усилиях по урегулированию на Украине.
Обновлено вчера в 23:37
Происшествия

Неизвестный отнял у девушки в Москве сумку с 1,38 млн рублей

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что по указанному адресу неизвестный открыто похитил у девушки сумку, в которой находились 1,38 миллиона рублей, и скрылся на поджидавшем его автомобиле Mazda», – сказал собеседник агентства.
Обновлено в 02:36
Наука

Реконструирован неандертальский способ приготовления клея

Обновлено вчера в 10:18
Политика

Кравчук назвал причину отказа Украины от ядерного оружия

После распада СССР Украина обладала внушительным ядерным потенциалом, однако 5 декабря 1994 года Россия, Украина, США и Великобритания подписали так называемый Будапештский меморандум, который лишил Киев ядерного оружия.
Обновлено в 02:10
Финансы

Просрочка россиян по микрозаймам приблизилась к 30%

Уровень просроченной задолженности в портфеле микрофинансовых организаций (МФО) по итогам первого полугодия приближается к 30%, говорится в исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс", имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Обновлено вчера в 20:25
Происшествия

Следствие подтвердило факты насилия со стороны отца сестер Хачатурян

"Из текста постановления ясно: факты морального, и сексуального насилия над девушками следователями установлены, а причина отказа формальна и ожидаема - в связи со смертью подозреваемого", - рассказал Паршин ТАСС.
Обновлено в 02:26
Общество

В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал»

Согласно опросу, проведенному сервисом Superjob, больше всего на подготовку ребенка к школе вынуждены тратить семьи в Красноярске и Новосибирске – в среднем по девять тысяч рублей.
Обновлено в 00:32
Политика

На Украине раскритиковали Макрона за пост на русском языке

Пост на русском языке, который опубликовал в сети президент Франции Эммануэль Макрон, вызвал болезненную реакцию среди определенной части украинских политиков.
Обновлено в 00:15
Происшествия

Под Тулой задержали сбившего трех паралимпийцев водителя

Обновлено вчера в 10:03
Политика

На острове Итуруп нашли сеть подземных ходов

Участники экспедиции «Восточный бастион – Курильская гряда» нашли на острове Итуруп большое количество подземных ходов, которые использовались во время Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 08:49
Здоровье

В Нижнем Бестяхе выявили продавщицу с туберкулезом

Открытая форма туберкулеза выявлена у продавщицы, приехавшей на заработки из зарубежья, сообщает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на Минздрав Якутии.15 августа женщина обратилась к гинекологу, который отправил ее на рентген.
Обновлено в 00:50
Шоу-бизнес

Лизу Галкину отчитал отец за показывание языка

На фанатской страничке в Instagram дочери Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачёвой Лизы Галкиной появилось забавное видео, которое было сделано несколько лет назад.
Обновлено 19 августа в 22:36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Палмейрас
Спортивный клуб
Бразильский футбольный клуб из города Сан-Паулу. Образован 26 августа 1914 года. Является одним из четырёх сильнейших клубов штата Сан-Паулу наряду с «Сан-Паулу», «Коринтиансом» и «Сантосом».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Кубок Либертадорес
Футбольный турнир, проводимый КОНМЕБОЛ среди лучших клубов стран Южной Америки. Официальное название с 2013 года - «Кубок Либертадорес Бриджстоун», по титульному спонсору турнира.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное