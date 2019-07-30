Футбол

«Палмейрас» объявил о трансфере футболиста «Спартака» АдрианоRT на русском 14:31

Бразильский футбольный клуб «Палмейрас» подписал контракт с нападающим московского «Спартака» Луисом Адриано. Об этом сообщает официальный сайт «Палмейраса». Отмечается, что игрок подписал с новым клубом контракт на четыре года.
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