Футбол
«Палмейрас» объявил о трансфере футболиста «Спартака» АдрианоRT на русском 14:31
Бразильский футбольный клуб «Палмейрас» подписал контракт с нападающим московского «Спартака» Луисом Адриано. Об этом сообщает официальный сайт «Палмейраса». Отмечается, что игрок подписал с новым клубом контракт на четыре года.
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Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
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Астма у мужчин в большинстве случаев проявляется в детстве, а у женщин после 40 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование, проведенное Университетом Тампере совместно с центральными больницами городов Сейняйоки и Вааса.
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Путин встретился с главой Сахалинской области
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В России вступает в силу закон об ипотечных каникулах
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Пользователи Windows Mixed Reality и HoloLens 2 могут просто установить его для запуска любого приложения на базе OpenXR.Facebook обещает добавить поддержку приложений, построенных на OpenXR 1.0 на платформах Rift и Quest.
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В Крыму восьмилетняя девочка впала в кому, упав с 15-метровой высоты
Из-за неосторожных движений ребенок оступился и сорвался с 15-метровой высоты.
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Должность начальника уголовного розыска Приморья занимает с 29 июля 2013 года.
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Армия и оружие
На Украине призвали создать ракеты для удара по Москве
Обновлено в 09:53
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил критический
Уровень воды в реке Ия в городе Тулуне на юго-западе Иркутской области продолжает расти и уже на один метр превысил критическую отметку в 700 см. Об этом сообщается на сайте городской администрации.
Обновлено вчера в 09:17
Армия и оружие
С космодрома Плесецк стартовала ракета «Союз» со спутником «Меридиан»
ИА «Ореанда-Новости» Во вторник 30 июля с космодрома Плесецк в Архангельской области стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» со спутником «Меридиан».
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«Спартак» объявил о переходе Фернандо в «Бэйцзин Гоань»
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Политика
Определены сроки уничтожения Украины
Как заявил представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в эфире телеканала NewsOne, Украина может перестать существовать уже через три года из-за политических экспериментов.
Обновлено в 03:00
Политика
Трамп поставил Китаю ультиматум в торговой войне
Торговые отношения США и Китая обострились в мае после 11-го раунда консультаций.
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Политика
Зеленский возглавит шествие по улицам Киева на День независимости
Ранее сообщалось, что Зеленский заменил военный парад в День независимости Украины на молебны.
Обновлено в 07:10
Экономика
Девальвация фунта разрушает коварный план Джонсона
Сразу после референдума 2016 года фунт обвалился более чем на 10% в паре с долларом и повторил падение осенью того же года, когда теперь уже бывший премьер в лице Терезы Мэй просигнализировала о том, что не намерена затягивать с процессом выхода из блока.
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Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума пенсионеров
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Болтон подтвердил, что США выйдут из ДРСМД
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, выступая на форуме фонда «Молодая Америка», сказал, что США официально выйдут из Договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД) в среду, 2 августа.
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Армия и оружие
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Британское министерство обороны сообщило о том, что ВВС королевства подняли в воздух несколько истребителей "Тайфун" из-за появления у границы Эстонии военно-транспортного самолета Ил-76 ВВС РФ.
Обновлено в 14:53
Политика
54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года
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