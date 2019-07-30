Футбол

Луис Адриано перешел из «Спартака» в бразильский «Палмейрас»ТАСС вчера в 14:27

Нападающий Луис Адриано перешел из московского "Спартака" в бразильский "Палмейрас". Об этом сообщает пресс-служба "Палмейраса". Отмечается, что соглашение с 32-летним бразильским форвардом рассчитано на четыре года.
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УЕФА вспомнил лучшие моменты Адриану за «Спартак». Нападающий уезжает в «Палмейрас»

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«Палмейрас» объявил о переходе Луиса Адриано

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Источник: Адриано перешел в «Палмейрас» на правах свободного агента

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«Спартак» расстаётся с Адриано, футболист отправляется в Бразилию

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Главное о переходе Луиса Адриано из «Спартака» в «Палмейрас»

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Червиченко: «„Спартак“ играл с Адриано вдесятером, он только валялся и пытался подражать Неймару»

Sport24.ruвчера в 14:56
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Экономика

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Общество

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Ночи вновь станут теплыми в Центральной России только на следующей неделе. В регионе прочно обосновался арктический циклон.
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Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал сообщения о гибели россиян в Турции.
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Происшествия

Два человека погибли при взрыве газа в Тюменской области

Мужчина и ребенок погибли в результате взрыва газа в частном жилом доме в поселке Боровский Тюменской области.
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Обновлено 29 июля в 19:41
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В результате массовой гибели пчел летом 2019 года в 25 регионах России погибло 39,6 тыс. пчелосемей, что составляет 1,3% от их общей численности в стране (3,09 млн пчелосемей), говорится в сообщении Минсельхоза, поступившем в РБК.
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Вашингтон и Москва должны заключить сделку в сфере контроля над вооружениями, заявил американский лидер Дональд Трамп в интервью каналу C-Span.
Обновлено в 00:51
Политика

Путин упростил получение автомобильных номеров

Обновлено вчера в 22:08
Политика

На Украине арестовали российский танкер

Украинский суд наложил арест на российский танкер Nika Spirit (ранее назывался Neyma), сообщил в Facebook главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
Обновлено вчера в 09:47
Общество

Сбежавшая с деньгами жена правителя Дубая попросила защиты у Британии

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Общество

Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак

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Обновлено вчера в 00:50
Финансы

Украинская гривна укрепилась до трехлетнего максимума

Украинская гривна во вторник подорожала к американскому доллару до максимальных за три года отметок.
Обновлено вчера в 20:52
Экономика

Медведев утвердил правила расчёта прожиточного минимума пенсионеров

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил порядок определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для расчёта социальной доплаты к пенсии.
Обновлено вчера в 08:42
Наука

Конопля оказалась в 30 раз эффективнее аспирина

В 1986 году исследователь Мэрилин Барретт из Лондонского университета впервые идентифицировала два флавоноида каннабиса, известные как канфлавин А и канфлавин В. Было установлено, что оба обладают противовоспалительным действием, в 30 раз более эффективным, чем аспирин.
Обновлено вчера в 06:05
Авто

Новый Hyundai Creta впервые засняли днем

Уже в августе новый паркетник Hyundai Creta/ix25 выйдет на автомобильный рынок Китая, кроссовер 2020-го года по своим габаритам останется таким же, как его предшественник, однако получит обновленный экстерьер и оснащение.
Обновлено вчера в 23:30
Здоровье

Названа реальная польза льняного масла

Врачи уверяют, что льняное масло положительно влияет на мозг, помогает лечить ревматизм, астму, простуду, ожоги и кожные заболевания.
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Трамп пообещал разобраться с возможным отравлением Навального

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что изучит ситуацию с возможным отравлением политика Алексея Навального, передает ABC News.
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Политика

США должны запугать Россию, заявил Foreign Policy

По словам автора статьи, президенту Соединенных Штатов потребуется найти способ, чтобы заставить Россию бояться США и чтобы она перестала "действовать безнаказанно".
Обновлено вчера в 01:22
Политика

На Украине призвали убивать всех, кто взял оружие в Донбассе

Первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша призвал к жестким методам решения конфликта в Донбассе, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:25
Наука

Новый двигатель позволит дронам летать несколько дней подряд

Используя новую конструкцию, теперь ученые планируют достигнуть эффективности в 50 процентов в ближайшее время, используя новые научные схемы.
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Происшествия

В Петербурге задержали избившего пешехода водителя Rolls-Royce

В Санкт-Петербурге полиция задержала водителя автомобиля Rolls-Royce, который напал на сделавшего ему замечание пешехода.
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В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине

Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук в интервью Bloomberg рассказал, какие экономические реформы власти планируют осуществить.
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«Зенит» согласовал контракт с Малкомом

Стало известно, что «Зенит» согласовал контракт с нападающим «Барселоны» Малкомом.
Обновлено вчера в 15:40
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Объявлена российская стоимость кроссовера Changan CS35 Plus

Обновлено вчера в 12:07
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Задержан подозреваемый в убийстве найденной в чемодане блогерши

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Кличко обвинил команду Зеленского во лжи и непрофессионализме

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и сотрудникам его офиса, обвинив их во лжи и непрофессионализме.
Обновлено вчера в 22:26
Политика

Американский суд закрыл дело по иску демократов к России

Суд южного округа Нью-Йорка закрыл дело по иску Национального комитета Демократической партии, обвинившего предвыборный штаб президента Дональда Трампа, WikiLeaks и Россию в сговоре с целью повлиять на выборы 2016 года.
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Новый бойфренд Ани Лорак опубликовал трогательное фото с певицей

Избранником артистки стал 26-летний саунд-продюсер Black Star Егор Глеб. Именно он опубликовал снимки в своем Instagram-аккаунте.
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Помпео заявил о выводе войск США из Афганистана

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