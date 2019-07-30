Футбол
Луис Адриано перешел из «Спартака» в бразильский «Палмейрас»ТАСС вчера в 14:27
Нападающий Луис Адриано перешел из московского "Спартака" в бразильский "Палмейрас". Об этом сообщает пресс-служба "Палмейраса". Отмечается, что соглашение с 32-летним бразильским форвардом рассчитано на четыре года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
УЕФА вспомнил лучшие моменты Адриану за «Спартак». Нападающий уезжает в «Палмейрас»
Спорт-Экспрессвчера в 16:08
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 01:13, Ашберн
Экономика
Рост уровня бедности зафиксировал Росстат
Федеральная служба государственной статистики сообщила, что число граждан России с доходами ниже прожиточного минимума увеличилось до 20,9 миллионов человек, с 13,9% в первом квартале 2018 года до 14,3% в текущем году за тот же отчетный период.
Обновлено 29 июля в 15:49
Происшествия
В Афганистане более 30 человек погибли в результате взрыва
Тридцать четыре человека погибли, 17 пострадали в результате взрыва в афганской провинции Фарах, сообщает агентство Пажвак.
Обновлено в 00:43
Общество
Стало известно, когда потеплеет в Центральной России
Ночи вновь станут теплыми в Центральной России только на следующей неделе. В регионе прочно обосновался арктический циклон.
Обновлено в 00:45
Путешествия
«Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье
Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал сообщения о гибели россиян в Турции.
Обновлено вчера в 14:30
Происшествия
Два человека погибли при взрыве газа в Тюменской области
Мужчина и ребенок погибли в результате взрыва газа в частном жилом доме в поселке Боровский Тюменской области.
Обновлено вчера в 23:02
Политика
Порошенко с семьей покинул Украину
Обновлено 29 июля в 19:41
Общество
Минсельхоз назвал возможные причины гибели пчел в российских регионах
В результате массовой гибели пчел летом 2019 года в 25 регионах России погибло 39,6 тыс. пчелосемей, что составляет 1,3% от их общей численности в стране (3,09 млн пчелосемей), говорится в сообщении Минсельхоза, поступившем в РБК.
Обновлено вчера в 10:31
Политика
Трамп планирует заключить сделку с РФ по контролю над вооружениями
Вашингтон и Москва должны заключить сделку в сфере контроля над вооружениями, заявил американский лидер Дональд Трамп в интервью каналу C-Span.
Обновлено в 00:51
Политика
Путин упростил получение автомобильных номеров
Обновлено вчера в 22:08
Политика
На Украине арестовали российский танкер
Украинский суд наложил арест на российский танкер Nika Spirit (ранее назывался Neyma), сообщил в Facebook главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
Обновлено вчера в 09:47
Общество
Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.
Обновлено вчера в 00:50
Финансы
Украинская гривна укрепилась до трехлетнего максимума
Украинская гривна во вторник подорожала к американскому доллару до максимальных за три года отметок.
Обновлено вчера в 20:52
Экономика
Медведев утвердил правила расчёта прожиточного минимума пенсионеров
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил порядок определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для расчёта социальной доплаты к пенсии.
Обновлено вчера в 08:42
Наука
Конопля оказалась в 30 раз эффективнее аспирина
В 1986 году исследователь Мэрилин Барретт из Лондонского университета впервые идентифицировала два флавоноида каннабиса, известные как канфлавин А и канфлавин В. Было установлено, что оба обладают противовоспалительным действием, в 30 раз более эффективным, чем аспирин.
Обновлено вчера в 06:05
Авто
Новый Hyundai Creta впервые засняли днем
Уже в августе новый паркетник Hyundai Creta/ix25 выйдет на автомобильный рынок Китая, кроссовер 2020-го года по своим габаритам останется таким же, как его предшественник, однако получит обновленный экстерьер и оснащение.
Обновлено вчера в 23:30
Здоровье
Названа реальная польза льняного масла
Врачи уверяют, что льняное масло положительно влияет на мозг, помогает лечить ревматизм, астму, простуду, ожоги и кожные заболевания.
Обновлено в 00:34
Политика
Трамп пообещал разобраться с возможным отравлением Навального
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что изучит ситуацию с возможным отравлением политика Алексея Навального, передает ABC News.
Обновлено вчера в 14:56
Политика
США должны запугать Россию, заявил Foreign Policy
По словам автора статьи, президенту Соединенных Штатов потребуется найти способ, чтобы заставить Россию бояться США и чтобы она перестала "действовать безнаказанно".
Обновлено вчера в 01:22
Политика
На Украине призвали убивать всех, кто взял оружие в Донбассе
Первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша призвал к жестким методам решения конфликта в Донбассе, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:25
Наука
Новый двигатель позволит дронам летать несколько дней подряд
Используя новую конструкцию, теперь ученые планируют достигнуть эффективности в 50 процентов в ближайшее время, используя новые научные схемы.
Обновлено 29 июля в 06:58
Происшествия
В Петербурге задержали избившего пешехода водителя Rolls-Royce
В Санкт-Петербурге полиция задержала водителя автомобиля Rolls-Royce, который напал на сделавшего ему замечание пешехода.
Обновлено вчера в 15:53
Экономика
В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине
Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук в интервью Bloomberg рассказал, какие экономические реформы власти планируют осуществить.
Обновлено вчера в 17:35
Футбол
«Зенит» согласовал контракт с Малкомом
Стало известно, что «Зенит» согласовал контракт с нападающим «Барселоны» Малкомом.
Обновлено вчера в 15:40
Авто
Объявлена российская стоимость кроссовера Changan CS35 Plus
Обновлено вчера в 12:07
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве найденной в чемодане блогерши
Обновлено вчера в 13:43
Политика
Кличко обвинил команду Зеленского во лжи и непрофессионализме
Мэр Киева Виталий Кличко обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и сотрудникам его офиса, обвинив их во лжи и непрофессионализме.
Обновлено вчера в 22:26
Политика
Американский суд закрыл дело по иску демократов к России
Суд южного округа Нью-Йорка закрыл дело по иску Национального комитета Демократической партии, обвинившего предвыборный штаб президента Дональда Трампа, WikiLeaks и Россию в сговоре с целью повлиять на выборы 2016 года.
Обновлено вчера в 18:40
Шоу-бизнес
Новый бойфренд Ани Лорак опубликовал трогательное фото с певицей
Избранником артистки стал 26-летний саунд-продюсер Black Star Егор Глеб. Именно он опубликовал снимки в своем Instagram-аккаунте.
Обновлено вчера в 15:07
Политика
Помпео заявил о выводе войск США из Афганистана
Обновлено 29 июля в 13:12