Футбол
Луис Адриано перешел из «Спартака» в бразильский «Палмейрас»ТАСС 14:27
Нападающий Луис Адриано перешел из московского "Спартака" в бразильский "Палмейрас". Об этом сообщает пресс-служба "Палмейраса". Отмечается, что соглашение с 32-летним бразильским форвардом рассчитано на четыре года.
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Мосгоризбирком пересмотрит отказ регистрировать Митрохина кандидатом
Мосгоризбирком удовлетворил жалобу Сергея Митрохина на отказ зарегистрировать его кандидатом в депутаты Мосгордумы.
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Армия и оружие
Американские военные проследят за российской Арктикой
Американская разведка намерена проследить за развитием инфраструктуры в Северном полярном круге, включая российские регионы.
Обновлено в 14:14
Здоровье
Горячую линию по профилактике вирусных гепатитов проведут в России
2 августа Лаборатория «Гемотест» совместно с Международным союзом пациентов проведут для россиян бесплатную горячую линию, посвященную Всемирному дню борьбы с гепатитом.
Обновлено в 13:00
Политика
Суд в США закрыл дело по иску Демократической партии к России
Расследование специального прокурора Роберта Мюллера о вмешательстве в американские выборы не обнаружило сговора или координации президента США Дональда Трампа и его команды с Россией на американских выборах-2016.
Обновлено в 17:09
Футбол
«Базель» одолел ПСВ и вышел в третий раунд квалификации Лиги чемпионов
Напомним, что первая встреча завершилась победой ПСВ со счетом 3:2. "Базель" вышел в следующий раунд за счет большего количества забитых мячей на чужом поле.
Обновлено в 16:48
Экономика
Росстат назвал средний размер пенсий в июне
Средний размер пенсий, назначенных в июне текущего года, составил 14 тысяч 168 рублей, что на 6,2 процента выше, чем в июне прошлого года, говорится в докладе, опубликованном на сайте Росстата.
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Политика
Ходорковский мог быть причастен к убийству журналистов в ЦАР – эксперт
Председатель коллегии АНО «Евразийский институт молодежных инициатив», публицист и политолог Юрий Самонкинубежден, что благодаря содействию ЦАР в следствии по делу об убийстве российских граждан у РФ появился главный подозреваемый – Михаил Ходорковский.
Обновлено в 10:12
Футбол
Самба Соу сменит «Динамо» на «Ноттингем Форест»
Обновлено в 15:25
Интернет
В России представили альтернативу зарубежным приложениям
Эксперты российского Института развития интернета (ИРИ) составили список отечественных мобильных приложений, способных заменить иностранные аналоги.
Обновлено в 13:17
Общество
Сбежавшая от эмира Дубая жена подала на него иск в суд Лондона
Сбежавшая в Великобританию шестая жена эмира Дубая Мохаммеда бин Рашида аль-Мактума принцесса Хайя подала в суд Лондона иск на своего супруга по вопросу опеки над их совместными детьми.
Обновлено в 14:08
Политика
Украина готовится к отключению от транзита российского газа
Предстоящая зима на Украине может пройти без транзита российского газа, и подготовка к такому развитию событий уже идёт.
Обновлено вчера в 05:13
Футбол
Хет-трик Мюллера помог «Баварии» разгромить «Фенербахче» на Audi Cup
В составе победителей хет-трик оформил Томас Мюллер. Также за "Баварию" отличились Ренату Саншеш, Леон Горецка и Кингсли Команд.
Обновлено в 16:26
Музыка
Кэти Перри признана виновной в плагиате
Как уточняется, присяжные признали Кэти Перри виновной в умышленном или неумышленном плагиате музыки из композиции Joyful Noise, автором которой является американский рэпер Маркус Грей, более известный под псевдонимом Flame.
Обновлено в 01:59
Политика
Путин встретился с главой Сахалинской области
Сегодня в Кремле прошла встреча Владимира Путина с главой Сахалинской области Валерием Лимаренко.
Обновлено в 15:02
Политика
Путин упростил получение автомобильных номеров
Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено в 13:37
Политика
54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года
54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
Обновлено в 01:24
Культура
Более 150 архивных фотографий покажут на выставке на ВДНХ
Обновлено в 09:01
Авто
Объявлена российская стоимость кроссовера Changan CS35 Plus
Обновлено в 12:07
Наука
Глубоководный длиннохвостый кальмар впервые попал на видео
Морским биологам из Соединенных Штатов Америки впервые удалось запечатлеть на видео (смотрите ниже) глубоководного кальмара вида Asperoteuthis mangoldae.
Обновлено в 06:47
Общество
В России вступает в силу упрощённый порядок сделок с недвижимостью
В России с 31 июля вступает в силу упрощённый порядок покупки и продажи недвижимости, пишет «Российская газета».
Обновлено в 03:22
Общество
Медведев подписал распоряжение об открытии аэропорта в Саратове
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об открытии аэропорта имени Юрия Гагарина в Саратове.
Обновлено в 07:51
Происшествия
В Петербурге задержали избившего пешехода водителя Rolls-Royce
В Санкт-Петербурге полиция задержала водителя автомобиля Rolls-Royce, который напал на сделавшего ему замечание пешехода.
Обновлено в 15:53
Политика
Кличко записал видеообращение к Зеленскому
Мэр Киева Виталий Кличко в своём Facebook опубликовал видеообращение с призывом к президенту Украины Владимиру Зеленскому относительно заявлений главы президентского офиса Андрея Богдана.
Обновлено в 17:19
Футбол
Фернандо обратился к болельщикам «Спартака»
Полузащитник Лукас Фернандо, перешедший из «Спартака» в китайский клуб «Бэйцзин Гоань», обратился к болельщикам московского клуба.
Обновлено в 14:41
Авто
В интернете показали уникальный гибрид ВАЗ-2106 и 2107
Судя по снимку, экспериментальный автомобиль представлял собой стандартную «шестерку» с другой облицовкой фар, массивной радиаторной решеткой, иными капотом и бампером, заимствованными от экспортной версии модели.
Обновлено вчера в 21:30
Политика
Организаторы митинга 3 августа не подтверждают его согласование
Ранее мэрия Москвы сообщила о согласовании митинга 3 августа.
Обновлено вчера в 16:22
Происшествия
МЧС сообщило о ликвидации открытого горения в восьми зданиях в Самаре
Открытое горение в трех жилых домах и пяти хозяйственных постройках в Железнодорожном районе Самары удалось ликвидировать, по предварительным данным, пожар произошел из-за детской шалости с огнем, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 15:04
Игры
В Call of Duty: Modern Warfare вернутся награды за серии убийств
Обновлено в 02:36
Общество
СМИ нашли принадлежащие королеве Елизавете II квартиры в Москве
Британская королева Елизавета II является собственницей четырех квартир в Москве общей стоимостью 587 млн руб. Об этом сообщает telegram-канал Baza со ссылкой на данные Росреестра.
Обновлено в 07:38