Футбол

Луис Адриано перешел из «Спартака» в бразильский «Палмейрас»ТАСС 14:27

Нападающий Луис Адриано перешел из московского "Спартака" в бразильский "Палмейрас". Об этом сообщает пресс-служба "Палмейраса". Отмечается, что соглашение с 32-летним бразильским форвардом рассчитано на четыре года.
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