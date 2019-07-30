Нападающий Луис Адриано перешел из московского "Спартака" в бразильский "Палмейрас". Об этом сообщает пресс-служба "Палмейраса". Отмечается, что соглашение с 32-летним бразильским форвардом рассчитано на четыре года.

Луис Адриано перешел из «Спартака» в бразильский «Палмейрас»

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