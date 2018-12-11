Футбол

Луис Адриано опроверг слухи о своём уходе из «Спартака»
RT на русском
06:53

Бразильский нападающий московского «Спартака» Луис Адриано опроверг слухи о своём уходе из команды.
RT на русском06:53

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Луис Адриано опроверг слухи о своём уходе из «Спартака»

RT на русском06:53

Луис Адриано опроверг информацию об уходе из «Спартака»

РБК06:49

Футболист Адриано опроверг информацию об уходе из «Спартака»

Вести.Ru05:12

Адриано: информация о моём уходе — слухи, я продолжу играть за «Спартак»

Чемпионат04:24

Адриану опроверг слухи об уходе

Спорт-Экспресс04:24

Адриано: «У меня контракт со „Спартаком“. Информация о моем уходе – слухи»

Бомбардир.ру04:48

Луис Адриано: «Я продолжу играть за „Спартак“ и защищать его цвета»

Sport24.ru04:23
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Автоматически обработано 7145 источников, обновлено в 10:17, Ашберн
Футбол

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Луис Адриано
Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий московского «Спартака». Наиболее известен по выступлениям за донецкий «Шахтёр», в котором провёл 9 сезонов, выиграл шесть чемпионатов Украины и Кубок УЕФА 2008/09, а также стал лучшим бомбардиром в истории клуба.
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Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «Спартак - народная команда».
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