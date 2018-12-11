Футбол
Бразильский нападающий московского «Спартака» Луис Адриано опроверг слухи о своём уходе из команды.
RT на русском06:53
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Автоматически обработаны 7143 источника, обновлено в 07:08, Ашберн
Футбол
Сантьяго Солари: «„Реал“ стремится выиграть все турниры»
Главный тренер "Реала" Сантьяго Солари отметил, что у него нет предпочтений в том, какой турнир выигрывать в нынешнем сезоне.
Обновлено в 07:02
Футбол
«Локомотив» сыграет с «Шальке» в Лиге чемпионов
Московский «Локомотив» сыграет с немецким «Шальке» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдёт 11 декабря в Гельзенкирхене.
Обновлено в 06:34
Футбол
Дзюба досрочно отправился в отпуск и не сыграет со «Славией»
Нападающий петербургского клуба «Зенит» получил разрешение на досрочный отпуск. Соответствующую информацию сообщил Sport24.
Обновлено в 06:58
Футбол
«Молодёжка» узнала соперников для отбора на Евро-2021
Молодёжная сборная России по футболу на отборочной стадии к чемпионату Европы в 2021 году сыграет с командами Сербии, Польши, Болгарии, Латвии и Эстонии.
Обновлено в 06:47
Футбол
Семь игроков «Боруссии» пропустят матч с «Монако» в Лиге чемпионов
По информации AFP, семь игроком Боруссии пропустят выездной матч с Монако.
Обновлено в 06:24
Футбол
«Челси» запретил посещать матчи четырем фанатам, обвиненным в расизме
Обновлено в 06:45
Футбол
Ариц Адурис забил в 14-м сезоне Примеры подряд
В поединке чемпионата Испании форвард «Атлетика» Ариц Адурис стал героем матча – он забил победный гол в ворота «Жироны», реализовав пенальти.
Обновлено в 05:45
Футбол
Ла лига продолжит отстаивать право проводить матчи в США
Испанская ла лига выступила с заявлением в связи с отказом "Барселоны" от проведения игры чемпионата Испании с "Жироной" в Майами.
Обновлено в 06:26
Футбол
Открытие нового стадиона «Тоттенхэма» отложено до февраля
Лондонский «Тоттенхэм» до конца года на новый домашний стадион не переедет.
Обновлено в 06:56
Футбол
Кинтеро хочет вернуться в Европу, но не в «Порту»
Полузащитник "Ривер Плейт" Хуан Кинтеро в январе вернется в Европу, сообщает Marca со ссылкой на источник, близкий к колумбийцу.
Обновлено в 06:52
Футбол
Эден Азар: «Всегда любил „Реал“, еще до Зидана»
Вы знаете, я всегда любил «Реал», еще до Зидана.
Обновлено в 07:00
Футбол
«Енисей» на сборах запланировал восемь контрольных матчей
На сборах запланировано восемь контрольных матчей, информация о соперниках появится позднее.
Обновлено в 06:45
Футбол
«Бавария» планирует купить новых футболистов вместо Рибери и Роббена
По информации издания, «Бавария» хочет найти замену возрастным полузащитникам Франку Рибери и Арьену Роббену, а также Хамесу Родригесу, который должен вернуться в «Реал» после окончания срока аренды.
Обновлено в 03:58
Футбол
Ещенко и Назаров снялись в музыкальном фильме
Защитник «Спартака» Андрей Ещенко снялся в музыкальном фильме «Верить и мечтать» вместе с актёром Дмитрием Назаровым.
Обновлено в 06:35
Футбол
Символическая сборная 17-го тура РПЛ. Сорокин, Фарфан, Жоаозиньо
В 17-м туре было забито несколько шикарных мячей, но боковые "ножницы" в исполнении Луценко снимают все вопросы о самом красивом из них.
Обновлено в 00:30