Футбол

Луис Адриано может зимой покинуть «Спартак»
Life.ru
12:25

Нападающий московского "Спартака" Луис Адриано может перейти в бразильский "Интернасьонал" на правах годичной аренды в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает радиостанция Radio Inferno. По сообщениям источника, бразильский клуб планирует подписать годичное соглашение с форвардом.
Life.ru12:25

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СМИ: футболист «Спартака» вернется в Бразилию

Газета.Ru15:53

СМИ: «Интернасьонал» проведет переговоры с Адриано после матча с «Вильярреалом»

Sportbox.RU12:12

СМИ: «Интернасьонал» проведет переговоры с Адриано после матча с «Вильярреалом»

Матч ТВ12:12

«Интернасьонал» проведёт переговоры с Луисом Адриано в Бразилии

Чемпионат11:14

Источник: Адриану будет выступать на правах аренды за «Интернасьонал» в 2019 году

Спорт-Экспресс11:00

«Интернасьонал» проведет переговоры с Адриано, когда он прилетит в Бразилию

Sports.ru10:56

Форвард «Спартака» Адриано хочет вернуться в Бразилию

Свободная Прессавчера в 07:12
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Луис Адриано
Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий московского «Спартака». Наиболее известен по выступлениям за донецкий «Шахтёр», в котором провёл 9 сезонов, выиграл шесть чемпионатов Украины и Кубок УЕФА 2008/09, а также стал лучшим бомбардиром в истории клуба.
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Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «Спартак - народная команда».
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