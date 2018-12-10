Нападающий московского "Спартака" Луис Адриано может перейти в бразильский "Интернасьонал" на правах годичной аренды в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает радиостанция Radio Inferno. По сообщениям источника, бразильский клуб планирует подписать годичное соглашение с форвардом.

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