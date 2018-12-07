Футбол

Луис Адриано может вернуться в Бразилию
Все про Спорт ру
14:36

Форвард московского «Спартака» Луис Адриано может вернуться в Бразилию. Ведущий футбольный клуб Бразилии «Интернасьонал» начал переговоры по трансферу 32-летнего футболиста. Об этом заявил агент Адриано Жилмар Велоз.
Все про Спорт ру14:36

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Трансферы. Нападающий «Спартака» Луис Адриано может вернуться в Бразилию

Чемпионат15:45

Агент Адриану: «Луиз всегда выражал желание вернуться в „Интернасьонал“»

Спорт-Экспресс12:48

Игрок «Спартака» может вернуться в Бразилию

Газета.Ru11:31

СМИ: «Интернасьонал» планирует приобрести у «Спартака» Луиса Адриано

Матч ТВ11:21

СМИ: «Интернасьонал» планирует приобрести у «Спартака» Луиса Адриано

Sportbox.RU11:21

Агент Адриано: «Луис всегда хотел вернуться в „Интернасьонал“»

Sports.ru12:18

Агент: «Луис Адриано всегда выражал желание вернуться в „Интернасьонал“»

Sport24.ru11:09
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Луис Адриано
Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий московского «Спартака». Наиболее известен по выступлениям за донецкий «Шахтёр», в котором провёл 9 сезонов, выиграл шесть чемпионатов Украины и Кубок УЕФА 2008/09, а также стал лучшим бомбардиром в истории клуба.
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Либо просто «Интер», также встречается вариант с добавлением общепринятой в стране аббревиатуры штата для отличия от других команд с похожей краткой формой названия - Inter RS - бразильский футбольный клуб из города Порту-Алегри, штат Риу-Гранди-ду-Сул.
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