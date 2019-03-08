Луис Адриано может пропустить матч с «Динамо» из-за травмыSports.ru 06:12

Нападающий «Спартака» Луис Адриано может пропустить 19-го тура РПЛ против «Динамо». Бразилец не тренировался сегодня в общей группе. Во вчерашнем матче Олимп Кубка России с «Уралом» (0:1) он получил сильный ушиб правой стопы.

Луис Адриано может пропустить матч с «Динамо» из-за травмы

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