Нападающий "Спартака" Луис Адриано может покинуть команду в 2019 году. По информации бразильской прессы, форвард может вернуться в "Интернасьонал", за который он выступал с 2006 по 2007 год. Предполагается, что бразилец будет взят в аренду сроком на один год.

Евро-футбол.ру 12:53