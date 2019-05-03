Футбол
Луис Адриано и Боккетти не помогут «Спартаку» в матче с «Уралом»РИА Новости 08:00
Футболисты московского "Спартака" Луис Адриано и Сальваторе Боккетти пропустят встречу 27-го тура Российской премьер-лиги с екатеринбургским "Уралом", сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Матч "Урал" – "Спартак" состоится в субботу в Екатеринбурге.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 13:47, Ашберн
Хоккей
Овечкин прокомментировал драку со Свечниковым
В третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ Овечкин подрался с 19-летним соотечественником из «Каролина Харрикейнз» Андреем Свечниковым.
Обновлено в 09:21
Политика
Путин и Трамп провели телефонный разговор
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор.
Обновлено в 13:04
Политика
Порошенко уволил начальника президентской охраны
Президент Украины Петр Порошенко уволил Юрия Федорова с поста начальника службы безопасности президента, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства в пятницу.
Обновлено в 12:21
Происшествия
В Мексике нашли мертвой бывшую «Мисс Уругвай»
Экс-победительница конкурса "Мисс Уругвай" 2006 года Фатими Давила найдена в четверг мертвой в одном из отелей мексиканской столицы, сообщает портал Universal.
Обновлено вчера в 19:51
Общество
Украина попытается продать завод «Свема» за 15 тыс. долларов
Минюст Украины назначил на 31 мая аукцион по продаже завода «Свема» в городе Шостка Сумской области.
Обновлено в 09:00
Общество
Гроза ожидается в Москве в воскресенье
Ветер с порывами до 15 м/с и гроза ожидаются в Москве в воскресенье, 5 мая, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Обновлено в 06:02
Общество
В Татарстане ввели режим ЧС из-за гибели озимых
В Татарстане со 2 мая объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за гибели озимых культур, говорится в распоряжении, подписанном президентом республики Рустамом Миннихановым.
Обновлено в 13:19
Космос
Шесть астероидов пролетят мимо Земли в течение двух лет
Обновлено 01 мая в 06:36
Музыка
Участникам Евровидения-2019 предложили сдать ДНК-тест
Участникам Евровидения-2019 предложили выяснить свою родословную с помощью ДНК-теста, заявили РИА Новости в пресс-службе конкурса.
Обновлено в 04:13
Политика
Коломойский назвал конфликт на Донбассе гражданской войной
Коломойский добавил, что в стране есть два конфликта – горячий и холодный.
Обновлено в 03:30
Футбол
Тухель: «Неймар сожалеет о том, что сделал»
Неймар сожалеет о том, что сделал.
Обновлено в 10:38
Единоборства
Шлеменко оказался тяжелее Андраде на 0,65 кг
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Шлеменко оказался тяжелее бразильца Вискарди Андраде накануне очного боя.
Обновлено в 07:00
Политика
МИД России призвал положить конец антикубинской блокаде
В МИД призвали все ответственные силы встать на защиту международного права и Устава ООН, чтобы совместно положить конец антикубинской блокаде.
Обновлено в 11:54
Гаджеты
Asus показала на тизерах смартфон ZenFone 6
Компания Asus представила тизер-изображение производительного смартфона ZenFone 6, официальная премьера которого должна состояться 16 мая текущего года.
Обновлено в 02:56
Шоу-бизнес
Семья Алсу прокомментировала скандал в финале «Голоса»
По результатам голосования, выиграла Микелла Абрамова.
Обновлено в 06:59
Общество
Артемий Лебедев показал нарисованный Дуровым логотип «ВКонтакте»
Дизайнер Артемий Лебедев рассказал, как в 2011 году появился ныне существующий логотип соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 09:41
Политика
Киев обвинил РФ в подготовке новой газовой войны
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, Россия намерена развязать новую газовую войну с Украиной.
Обновлено в 09:43
Происшествия
В Кургане в частном доме взорвался газовый баллон
Два человека пострадали при взрыве газового баллона в жилом доме в Кургане, огнем охвачены три частных жилых дома, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 10:18
Происшествия
Основатель LinguaLeo признался в убийстве сестры
Обновлено в 11:08
Общество
Алексей Текслер проинспектировал Троицк
Несмотря на праздничные выходные, врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер побывал с рабочим визитом в Троицком районе и Троицке Глава региона ознакомился с ходом посевной компании на полях «Троицкого элеватора», пообщался с руководителем предприятия Вальтером Магакяном, с комбайнерами.
Обновлено в 12:59
Экономика
Россия стала лидером по закупкам золота в 2019 году
Основными покупателями золота в этом году WGC называет также Казахстан, Турцию, Индию, Эквадор, Катар и Колумбию.
Обновлено в 05:21
Авто
На продажу: названы десять моделей авто, от которых владельцы отказываются в первый год после покупки
Эксперты портала iSeeCars составили рейтинг автомобилей, которые по разным причинам разочаровали своих владельцев в первый год после покупки в результате оказались на рынке.
Обновлено в 03:02
Политика
В ДНР внесли изменения в процедуру оформления российского гражданства
Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) внесли изменения в процедуру оформления жителями республики гражданства России, сообщили в МВД республики, сообщает Донецкое агентство новостей.
Обновлено в 05:20
Политика
Трибунал по делу украинских моряков пройдет 10 мая
Международный трибунал по делу задержанных в России украинских моряков назначен на 10 мая в Гамбурге.
Обновлено в 07:23
Транспорт
Амстердам запретит автомобили на бензине и дизельном топливе
Автомобили и мотоциклы, работающие на бензине и дизельном топливе, будут запрещены в столице Нидерландов с 2030 года.
Обновлено в 09:07
Футбол
Александра Ляказетта назвали лучшим игроком недели в ЛЕ
В символическую сборную недели в Лиге Европы попали пятеро игроков «Арсенала»: Колашинац, Обамеянг, Ляказетт, Джака и Мэйтленд-Найлз.
Обновлено в 13:15
Происшествия
Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие
В Карелии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 05:06
Общество
Шеф-редактор «Голос. Дети» попал в больницу с инфарктом
Бородина рассказала, что ее мужу оказали помощь сотрудники «Первого канала» и лично телеведущая Елена Малышева.
Обновлено в 11:36