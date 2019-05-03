Футбол

Луис Адриано и Боккетти не помогут «Спартаку» в матче с «Уралом»РИА Новости 08:00

Урал — Спартак
завтра
в 07:00
Чемпионат России
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
Футболисты московского "Спартака" Луис Адриано и Сальваторе Боккетти пропустят встречу 27-го тура Российской премьер-лиги с екатеринбургским "Уралом", сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Матч "Урал" – "Спартак" состоится в субботу в Екатеринбурге.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Источник: Адриано и Боккетти не помогут «Спартаку» в матче с «Уралом»

Советский спорт12:27

Луис Адриано и Боккетти не помогут «Спартаку» в матче с «Уралом»

Sport24.ru12:18

Боккетти и Адриано не полетели со «Спартаком» на матч с «Уралом»

Sports.ru09:25

Адриано и Боккетти не сыграют в матче с «Уралом»

Матч ТВ09:29

Луис Адриано и Боккетти не помогут «Спартаку» в матче с «Уралом»

РИА Новости08:00

«Спартак» отправился в Екатеринбург на матч с «Уралом»

Чемпионат07:52

«Спартак» прилетел в Екатеринбург на матч с «Уралом»

Спорт-Экспресс12:37
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 13:47, Ашберн
Хоккей

Овечкин прокомментировал драку со Свечниковым

В третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ Овечкин подрался с 19-летним соотечественником из «Каролина Харрикейнз» Андреем Свечниковым.
Обновлено в 09:21
Политика

Путин и Трамп провели телефонный разговор

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор.
Обновлено в 13:04
Политика

Порошенко уволил начальника президентской охраны

Президент Украины Петр Порошенко уволил Юрия Федорова с поста начальника службы безопасности президента, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства в пятницу.
Обновлено в 12:21
Происшествия

В Мексике нашли мертвой бывшую «Мисс Уругвай»

Экс-победительница конкурса "Мисс Уругвай" 2006 года Фатими Давила найдена в четверг мертвой в одном из отелей мексиканской столицы, сообщает портал Universal.
Обновлено вчера в 19:51
Общество

Украина попытается продать завод «Свема» за 15 тыс. долларов

Минюст Украины назначил на 31 мая аукцион по продаже завода «Свема» в городе Шостка Сумской области.
Обновлено в 09:00
Общество

Гроза ожидается в Москве в воскресенье

Ветер с порывами до 15 м/с и гроза ожидаются в Москве в воскресенье, 5 мая, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Обновлено в 06:02
Общество

В Татарстане ввели режим ЧС из-за гибели озимых

В Татарстане со 2 мая объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за гибели озимых культур, говорится в распоряжении, подписанном президентом республики Рустамом Миннихановым.
Обновлено в 13:19
Космос

Шесть астероидов пролетят мимо Земли в течение двух лет

Обновлено 01 мая в 06:36
Музыка

Участникам Евровидения-2019 предложили сдать ДНК-тест

Участникам Евровидения-2019 предложили выяснить свою родословную с помощью ДНК-теста, заявили РИА Новости в пресс-службе конкурса.
Обновлено в 04:13
Политика

Коломойский назвал конфликт на Донбассе гражданской войной

Коломойский добавил, что в стране есть два конфликта – горячий и холодный.
Обновлено в 03:30
Футбол

Тухель: «Неймар сожалеет о том, что сделал»

Неймар сожалеет о том, что сделал.
Обновлено в 10:38
Единоборства

Шлеменко оказался тяжелее Андраде на 0,65 кг

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Шлеменко оказался тяжелее бразильца Вискарди Андраде накануне очного боя.
Обновлено в 07:00
Политика

МИД России призвал положить конец антикубинской блокаде

В МИД призвали все ответственные силы встать на защиту международного права и Устава ООН, чтобы совместно положить конец антикубинской блокаде.
Обновлено в 11:54
Гаджеты

Asus показала на тизерах смартфон ZenFone 6

Компания Asus представила тизер-изображение производительного смартфона ZenFone 6, официальная премьера которого должна состояться 16 мая текущего года.
Обновлено в 02:56
Шоу-бизнес

Семья Алсу прокомментировала скандал в финале «Голоса»

По результатам голосования, выиграла Микелла Абрамова.
Обновлено в 06:59
Общество

Артемий Лебедев показал нарисованный Дуровым логотип «ВКонтакте»

Дизайнер Артемий Лебедев рассказал, как в 2011 году появился ныне существующий логотип соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 09:41
Политика

Киев обвинил РФ в подготовке новой газовой войны

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, Россия намерена развязать новую газовую войну с Украиной.
Обновлено в 09:43
Происшествия

В Кургане в частном доме взорвался газовый баллон

Два человека пострадали при взрыве газового баллона в жилом доме в Кургане, огнем охвачены три частных жилых дома, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 10:18
Происшествия

Основатель LinguaLeo признался в убийстве сестры

Обновлено в 11:08
Общество

Алексей Текслер проинспектировал Троицк

Несмотря на праздничные выходные, врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер побывал с рабочим визитом в Троицком районе и Троицке Глава региона ознакомился с ходом посевной компании на полях «Троицкого элеватора», пообщался с руководителем предприятия Вальтером Магакяном, с комбайнерами.
Обновлено в 12:59
Экономика

Россия стала лидером по закупкам золота в 2019 году

Основными покупателями золота в этом году WGC называет также Казахстан, Турцию, Индию, Эквадор, Катар и Колумбию.
Обновлено в 05:21
Авто

На продажу: названы десять моделей авто, от которых владельцы отказываются в первый год после покупки

Эксперты портала iSeeCars составили рейтинг автомобилей, которые по разным причинам разочаровали своих владельцев в первый год после покупки в результате оказались на рынке.
Обновлено в 03:02
Политика

В ДНР внесли изменения в процедуру оформления российского гражданства

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) внесли изменения в процедуру оформления жителями республики гражданства России, сообщили в МВД республики, сообщает Донецкое агентство новостей.
Обновлено в 05:20
Общество

Доходы президента Татарстана в 2018 году составили 8,5 миллиона рублей

Обновлено в 09:11
Происшествия

Туристка из Китая утонула во время фотосессии в Петербурге

Обновлено в 08:38
Политика

Трибунал по делу украинских моряков пройдет 10 мая

Международный трибунал по делу задержанных в России украинских моряков назначен на 10 мая в Гамбурге.
Обновлено в 07:23
Транспорт

Амстердам запретит автомобили на бензине и дизельном топливе

Автомобили и мотоциклы, работающие на бензине и дизельном топливе, будут запрещены в столице Нидерландов с 2030 года.
Обновлено в 09:07
Футбол

Александра Ляказетта назвали лучшим игроком недели в ЛЕ

В символическую сборную недели в Лиге Европы попали пятеро игроков «Арсенала»: Колашинац, Обамеянг, Ляказетт, Джака и Мэйтленд-Найлз.
Обновлено в 13:15
Происшествия

Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

В Карелии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 05:06
Общество

Шеф-редактор «Голос. Дети» попал в больницу с инфарктом

Бородина рассказала, что ее мужу оказали помощь сотрудники «Первого канала» и лично телеведущая Елена Малышева.
Обновлено в 11:36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «“Спартак” - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной Национальной Лиге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное