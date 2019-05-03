Луис Адриано и Боккетти не помогут «Спартаку» в матче с «Уралом»РИА Новости 08:00

Футболисты московского "Спартака" Луис Адриано и Сальваторе Боккетти пропустят встречу 27-го тура Российской премьер-лиги с екатеринбургским "Уралом", сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Матч "Урал" – "Спартак" состоится в субботу в Екатеринбурге.

Луис Адриано и Боккетти не помогут «Спартаку» в матче с «Уралом»

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