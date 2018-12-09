Футбол

Луис Адриано: «Спартак» сильно прибавил в последних играх
Советский спорт
вчера в 17:22

Анжи — Спартак
0 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Анжи Арена»
Роланд Гиголаев
14′
45′+1′
Зе Луиш
Роланд Гиголаев
54′
55′
Луис Адриано
Павел Долгов
Адлан Кацаев
56′
61′
Ивелин Попов
67′
Лоренсо Мельгарехо
Марко Петкович
Андрес Понсе
Апти Ахъядов
69′
70′
Луис Адриано
Джано Ананидзе
76′
Ивелин Попов
Александр Самедов
Данил Глебов
78′
78′
Илья Кутепов
Владислав Кулик
Достон Хамдамов
81′
84′
Зе Луиш
В следующем туре Спартак 3 марта на своем поле сыграет против Краснодара.
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