В следующем туре Спартак 3 марта на своем поле сыграет против Краснодара.

Футбол Футбол «Атланта» обыграла в финале «Портленд» и стала чемпионом МЛС «Атланта Юнайтед» обыграла в финале МЛС «Портленд Тимберс» и стала чемпионом нынешнего сезона.

Футбол Футбол «Тоттенхэм» показал лучший старт в АПЛ в своей истории «Тоттенхэм» показал лучший старт в Премьер-лиге в своей истории, набрав 36 очков в 16 стартовых матчах.

Футбол Футбол Московское «Динамо» расторгло контракт с главным тренером Колчиным Контракт со специалистом расторгнут по обоюдному согласию сторон. Вместе с Колчиным "Динамо" покидает старший тренер команды Юрий Лисицкий.

Футбол Футбол Букмекеры: 79% ставок сделано на победу Манчестер Сити над Челси Букмекеры.рф сообщают, что игроки букмекерской конторы «Лига Ставок» больше всего ставок разместили на победу Манчестер Сити - 79% от общего объема ставок на матч, на ничью пришлось 7% ставок, а на победу Челси принято 14% ставок.

Футбол Футбол «Зениту» предложили Караваева. Решение за Семаком В «Зените» могут выложить эти деньги, но решение о целесообразности покупки примет главный тренер Сергей Семак.

Футбол Футбол Фернандеш: «Локомотив» не устраивает место в таблице чемпионата России Футболистов "Локомотива" не устраивает место, которое команда занимает по итогам первой части сезона чемпионата России, заявил полузащитник московского клуба Мануэл Фернандеш.

Футбол Футбол «Ренн» одержал победу в матче с «Дижоном», «Амьен» обыграл «Генгам» В концовке игры отличился хавбек Атем Бен-Арфа. В другом матче 17-го тура чемпионата Франции «Амьен» обыграл «Генгам».

Футбол Футбол «Челси» проведет расследование по делу о расизме в отношении Стерлинга «Челси» проверит сообщения о том, что один из болельщиков позволил себе расистские оскорбления в отношении нападающего «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга.

Футбол Футбол «Герта» одержала победу над «Айнтрахтом» в матче чемпионата Германии Берлинская "Герта" обыграла "Айнтрахт" в матче 14-го тура чемпионата Германии, сообщает "Советский спорт".

Футбол Футбол Юрген Клопп: «Мне нравится настрой Салаха» В случае со вторым голом на Салахе сфолили, но он хочет забивать.