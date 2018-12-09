Футбол

Луис Адриано: «Спартак» сильно прибавил в последних играх
Советский спорт
вчера в 17:22

Анжи — Спартак
0 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Анжи Арена»
Роланд Гиголаев
14′
45′+1′
Зе Луиш
Роланд Гиголаев
54′
55′
Луис Адриано
Павел Долгов
Адлан Кацаев
56′
61′
Ивелин Попов
67′
Лоренсо Мельгарехо
Марко Петкович
Андрес Понсе
Апти Ахъядов
69′
70′
Луис Адриано
Джано Ананидзе
76′
Ивелин Попов
Александр Самедов
Данил Глебов
78′
78′
Илья Кутепов
Владислав Кулик
Достон Хамдамов
81′
84′
Зе Луиш
В следующем туре Спартак 3 марта на своем поле сыграет против Краснодара.
Советский спортвчера в 17:22

Подробнее о событии

Луис Адриано: «„Спартак“ будет бороться за чемпионство»

Матч ТВвчера в 23:14

Луис Адриано: «„Спартак“ будет бороться за чемпионство»

Sport24.ru00:18

Адриано: «„Спартак“ будет бороться за победу в сезоне РПЛ»

Бомбардир.рувчера в 22:13

Луис Адриано: «Спартак» сильно прибавил в последних играх

Советский спортвчера в 17:22

Луис Адриано: «Будем бороться за победу в чемпионате»

Евро-футбол.рувчера в 16:40

Луиз Адриану: «„Спартак“ будет бороться за чемпионство»

Спорт-Экспрессвчера в 16:17

Луис Адриано: «Спартак» поборется за титул Премьер-Лиги

Чемпионатвчера в 16:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 01:51, Ашберн
Футбол

«Спартак» обыграл «Анжи» в матче РПЛ

Обновлено вчера в 18:46
Футбол

«Барселона» разгромила «Эспаньол»

Обновлено вчера в 18:26
Футбол

«Атланта» обыграла в финале «Портленд» и стала чемпионом МЛС

«Атланта Юнайтед» обыграла в финале МЛС «Портленд Тимберс» и стала чемпионом нынешнего сезона.
Обновлено в 01:40
Футбол

«Тоттенхэм» показал лучший старт в АПЛ в своей истории

«Тоттенхэм» показал лучший старт в Премьер-лиге в своей истории, набрав 36 очков в 16 стартовых матчах.
Обновлено в 01:22
Футбол

Московское «Динамо» расторгло контракт с главным тренером Колчиным

Контракт со специалистом расторгнут по обоюдному согласию сторон. Вместе с Колчиным "Динамо" покидает старший тренер команды Юрий Лисицкий.
Обновлено в 01:07
Футбол

Букмекеры: 79% ставок сделано на победу Манчестер Сити над Челси

Букмекеры.рф сообщают, что игроки букмекерской конторы «Лига Ставок» больше всего ставок разместили на победу Манчестер Сити - 79% от общего объема ставок на матч, на ничью пришлось 7% ставок, а на победу Челси принято 14% ставок.
Обновлено вчера в 20:36
Футбол

«Зениту» предложили Караваева. Решение за Семаком

В «Зените» могут выложить эти деньги, но решение о целесообразности покупки примет главный тренер Сергей Семак.
Обновлено в 00:59
Футбол

Фернандеш: «Локомотив» не устраивает место в таблице чемпионата России

Футболистов "Локомотива" не устраивает место, которое команда занимает по итогам первой части сезона чемпионата России, заявил полузащитник московского клуба Мануэл Фернандеш.
Обновлено вчера в 15:27
Футбол

«Рома» в компенсированное время матча упустила победу над «Кальяри»

Обновлено вчера в 15:44
Футбол

«Ренн» одержал победу в матче с «Дижоном», «Амьен» обыграл «Генгам»

В концовке игры отличился хавбек Атем Бен-Арфа. В другом матче 17-го тура чемпионата Франции «Амьен» обыграл «Генгам».
Обновлено вчера в 16:44
Футбол

«Челси» проведет расследование по делу о расизме в отношении Стерлинга

«Челси» проверит сообщения о том, что один из болельщиков позволил себе расистские оскорбления в отношении нападающего «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга.
Обновлено в 01:38
Футбол

Виктор Гончаренко: «ЦСКА провалил начало второго тайма»

Обновлено вчера в 14:43
Футбол

«Герта» одержала победу над «Айнтрахтом» в матче чемпионата Германии

Берлинская "Герта" обыграла "Айнтрахт" в матче 14-го тура чемпионата Германии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 14:51
Футбол

Юрген Клопп: «Мне нравится настрой Салаха»

В случае со вторым голом на Салахе сфолили, но он хочет забивать.
Обновлено вчера в 13:25
Футбол

Хусаинов: в действиях Карасева не было последовательности

Бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Хусаинов выразил мнение, что в действиях арбитра Сергея Карасева в матче чемпионата России между самарскими "Крыльями Советов" и "Ростовом" не было последовательности.
Обновлено вчера в 12:36
ещё по теме
Луис Адриано
Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий московского «Спартака». Наиболее известен по выступлениям за донецкий «Шахтёр», в котором провёл 9 сезонов, выиграл шесть чемпионатов Украины и Кубок УЕФА 2008/09, а также стал лучшим бомбардиром в истории клуба.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «Спартак - народная команда».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное