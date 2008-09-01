Футбол

Луис Адриано: «Спартак» поборется за титул Премьер-Лиги
Чемпионат
вчера в 16:13

Анжи — Спартак
0 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Анжи Арена»
Роланд Гиголаев
14′
45′+1′
Зе Луиш
Роланд Гиголаев
54′
55′
Луис Адриано
Павел Долгов
Адлан Кацаев
56′
61′
Ивелин Попов
67′
Лоренсо Мельгарехо
Марко Петкович
Андрес Понсе
Апти Ахъядов
69′
70′
Луис Адриано
Джано Ананидзе
76′
Ивелин Попов
Александр Самедов
Данил Глебов
78′
78′
Илья Кутепов
Владислав Кулик
Достон Хамдамов
81′
84′
Зе Луиш
Нападающий московского «Спартака» Луис Адриано после победы со счётом 3:0 в выездном матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Анжи» выразил уверенность, что его команда будет сражаться за чемпионство.
Чемпионатвчера в 16:13

Подробнее о событии

Луис Адриано: «„Спартак“ будет бороться за чемпионство»

Матч ТВвчера в 23:14

Адриано: «„Спартак“ будет бороться за победу в сезоне РПЛ»

Бомбардир.рувчера в 22:13

Луис Адриано: «Спартак» сильно прибавил в последних играх

Советский спортвчера в 17:22

Луис Адриано: «Будем бороться за победу в чемпионате»

Евро-футбол.рувчера в 16:40

Луиз Адриану: «„Спартак“ будет бороться за чемпионство»

Спорт-Экспрессвчера в 16:17

Луис Адриано: «Спартак» поборется за титул Премьер-Лиги

Чемпионатвчера в 16:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 00:12, Ашберн
Футбол

«Барселона» разгромила «Эспаньол»

Обновлено вчера в 20:54
Футбол

«Спартак» обыграл «Анжи» в матче РПЛ

Обновлено вчера в 18:46
Футбол

«Тоттенхэм» показал лучший старт в АПЛ в своей истории

«Тоттенхэм» показал лучший старт в Премьер-лиге в своей истории, набрав 36 очков в 16 стартовых матчах.
Обновлено вчера в 21:46
Футбол

Букмекеры: 79% ставок сделано на победу Манчестер Сити над Челси

Букмекеры.рф сообщают, что игроки букмекерской конторы «Лига Ставок» больше всего ставок разместили на победу Манчестер Сити - 79% от общего объема ставок на матч, на ничью пришлось 7% ставок, а на победу Челси принято 14% ставок.
Обновлено вчера в 20:36
Футбол

«Рома» упустила победу в матче с «Кальяри», пропустив на 95-й минуте

В концовке матча, на 84-й минуте, «Кальяри» сократил отставание благодаря голу Артура Ионицэ, а на 95-й минуте хозяева сравняли счёт — отличился Марко Сау.
Обновлено вчера в 15:44
Футбол

«Ренн» одержал победу в матче с «Дижоном», «Амьен» обыграл «Генгам»

В концовке игры отличился хавбек Атем Бен-Арфа. В другом матче 17-го тура чемпионата Франции «Амьен» обыграл «Генгам».
Обновлено вчера в 16:44
Футбол

Фернандеш: «Локомотив» не устраивает место в таблице чемпионата России

Футболистов "Локомотива" не устраивает место, которое команда занимает по итогам первой части сезона чемпионата России, заявил полузащитник московского клуба Мануэл Фернандеш.
Обновлено вчера в 15:27
Футбол

«Атланта» обыграла «Портленд» и завоевала титул чемпиона MLS

"Атланта Юнайтед" завоевала Кубок MLS впервые в своей истории.
Обновлено вчера в 23:53
Футбол

Виктор Гончаренко: «ЦСКА провалил начало второго тайма»

Обновлено вчера в 14:43
Футбол

Хусаинов: в действиях Карасева не было последовательности

Бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Хусаинов выразил мнение, что в действиях арбитра Сергея Карасева в матче чемпионата России между самарскими "Крыльями Советов" и "Ростовом" не было последовательности.
Обновлено вчера в 12:36
Футбол

«Герта» одержала победу над «Айнтрахтом» в матче чемпионата Германии

Берлинская "Герта" обыграла "Айнтрахт" в матче 14-го тура чемпионата Германии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 14:51
Футбол

Юрген Клопп: «Мне нравится настрой Салаха»

В случае со вторым голом на Салахе сфолили, но он хочет забивать.
Обновлено вчера в 13:25
Футбол

Мата стал пятым испанцем, забившим 50 голов в АПЛ

Обновлено вчера в 15:07
Футбол

Комличенко сделал дубль. У него 17 голов в 17 матчах чемпионата Чехии

Форвард «Млада Болеслав» Николай Комличенко забил два гола в матче чемпионата Чехии против «Славии» (2:3). 23-летний россиянин, права на которого принадлежат «Краснодару», продолжает лидировать в гонке бомбардиров турнира – у него 17 мячей в 17 играх.
Обновлено вчера в 19:40
Футбол

Гаджибеков после матча с ЦСКА: «Дико замерз, особенно лицо»

Защитник «Енисея» Али Гаджибеков после выездного матча РПЛ с ЦСКА (1:2) посетовал на холодную погоду.
Обновлено вчера в 23:33
ещё по теме
Луис Адриано
Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий московского «Спартака». Наиболее известен по выступлениям за донецкий «Шахтёр», в котором провёл 9 сезонов, выиграл шесть чемпионатов Украины и Кубок УЕФА 2008/09, а также стал лучшим бомбардиром в истории клуба.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «Спартак - народная команда».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное